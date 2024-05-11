WBO назначила бой за временный титул в полутяжёлом весе

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за временный титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между британцами Джошуа Буатси (18-0, 13 KO) и Энтони Ярдом (25-3, 24 KO).

Согласно постановлению, команды бойцов обязаны договориться в течение 10 дней. В случае, если представители не смогут прийти к соглашению, состоятся открытые промоутерские торги за право организации поединка.

Джошуа Буатси 31 год. Британец, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, дебютировал как профессионал в 2017-м и имеет в своём активе победы над рейтинговыми соотечественниками Крейгом Ричардсом и Дэном Азизом.

Энтони Ярду 32 года. Боец выступает с 2015 года и дважды становился претендентом на мировые титулы, однако оба раза уступал: в декабре 2019-го он проиграл техническим нокаутом Сергею Ковалёву, а в январе 2023-го был досрочно остановлен Артуром Бетербиевым.