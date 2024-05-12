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Имам Хатаев нокаутировал Ричарда Болотника на турнире в Австралии

Имам Хатаев нокаутировал Ричарда Болотника на турнире в Австралии
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Российский боксёр Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, на Эр-Эй-Си-Арена (Перт, Австралия) проводил бой на вечере бокса с представителем Латвии Ричардом Болотником. Бой завершился досрочной победой Хатаева нокаутом.

Имам Хатаев является бронзовым призёром Олимпиады и чемпионата мира. Россиянин провёл седьмой поединок на профессиональном ринге. 29-летний уроженец Чечни все свои победы одержал досрочно. В последнем поединке в январе 2024 года он победил поляка Михала Людвичака (нокаут, десятый раунд) и завоевал пояс North American Boxing Federation (NABF) в полутяжёлом весе. На счету Хатаева теперь семь побед и ни одного поражения.

В последней схватке Ричард Болотник взял верх над чехом Томашем Безводой (единогласное решение). В активе 34-летнего Ричарда после сегодняшнего боя 20 побед (восемь нокаутом) и восемь поражений.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Имам Хатаев (W) - Ричард Болотник
12 мая 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Имам Хатаев
Окончено
ТКО
Ричард Болотник
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