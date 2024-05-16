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Стрикленд: терапия — это для слабых мужчин

Стрикленд: терапия — это для слабых мужчин
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался по поводу бразильского бойца Пауло Косты.

«Надо найти кого-нибудь, с кем ты можешь поговорить, приятель? Усадить тебя и дать возможность выговориться о своих гребаных чувствах? Я думаю, что терапия – это для слабых мужчин, но позволь мне сказать тебе кое-что чувак: ты – чертовски слабый человек.

Я не знаю, что произошло в твоем маленьком мозгу размером с горох. Не разочаровывай меня, не разочаровывай фанатов, позволь мне заставить тебя истекать кровью», — сказал Стрикленд на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, бой между Стриклендом и Костой станет соглавным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США.

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