Великое наследие. Механики HoN, от которых не откажутся игроки в Dota 2

Heroes of Newerth — все. Разработчики официально объявили, что вышедший патч был последним крупным обновлением в игре. Теперь они будут только вносить корректировки в баланс и исправлять баги. Игроки мысленно начали прощаться с игрой, подозревая, что через год-два сервера HoN также могут кануть в лету. А это значит, что исчезнут все те оригинальные герои и механики, которые понравились пользователям.



Читатели форума Reddit тут же предложили самый простой способ сохранения наследия — пусть Valve приобретет права на оригинальных персонажей. Ну или хотя бы позаимствует механики, как это было сделано с векторными умениями по типу ультимейта Chipper. Игроки тут же бросились перечислять, что хотели бы увидеть в Dota 2.

Мы прочитали пожелания обычных пользователей и киберспортсменов и составили список персонажей и способностей, которые вполне можно перенести в MOBA от Valve.

Герои

Puppet Master (интеллект, Dire)

Puppet Master был одним из первых уникальных героев HoN, когда игра еще на 75% состояла из персонажей и способностей, взятых из DotA. Практически все его скиллы и анимации завязаны на его лоре — он кукольных дел мастер с не самыми добрыми намерениями.



Первая способность: привязывает цель к точке на несколько секунд. По механике этот скилл напоминает Dream Coil, только цель не просто не может убежать из определенного радиуса, а притягивается обратно, если отходит слишком далеко.



Вторая способность: Puppet Master на 3 секунды заставляет соперника атаковать ближайшую цель. И неважно, кто это будет: друг или враг. Если цель умирает, а проклятие еще действует, жертва переключается на следующую.



Пассивная способность: каждая четвертая атака Puppet Master имеет модификатор критического удара с прорубающим эффектом. Так Кукольник из просто саппорта, который контролирует соперников в драке, превращается еще и в фармилу.



Ультимейт: самая оригинальная способность героя, аналогов которой в Dota 2 не существует. Puppet Master создает куклу вуду, связанную с одним из героев-соперников. Ее может атаковать как сам Кукольник, так и его союзники. Кукла передает цели почти в два раза больше входящего урона, но уже магического типа. Однако стоит отметить, что здоровье такой груши для битья ограничено, так что скопом забрать слишком жирного соперника не получится.

Видео можно посмотреть на канале HoN Killer.

Flux (сила, Radiant)

Flux — еще одна мечта реддиторов, как только речь заходит о новых персонажах. Его главная фишка — умение переключаться между двумя типами одной и той же способности. По лору он долгие годы провел в ловушке, где научился управлять гравитацией, так что все его скиллы так и или иначе связаны с энергетическими волнами.



Начать стоит с третьей способности, которая раскрывает оригинальность героя: она переключается между голубой и розовой версией силы. Одна из них притягивает соперников, другая — отталкивает. С прокачкой она еще дополнительно увеличивает дальность атаки героя и усиливает второй скилл.

Первая способность: в небольшом радиусе враги получают магический урон и замедляются. А вот дополнительный эффект зависит от того, какую полярность вы используете на данный момент. Если отталкивающую, то атаки врагов будут слабее, если притягивающую, то они будут получать больше урона.



Вторая способность: дешевое умение, которое отталкивает или притягивет соперника к себе в зависимости от используемой полярности. С прокачкой пассивного умения увеличивается ее дальность действия. Должно быть очень весело с Bloodseeker.



Ультимейт: умение может напомнить игрокам в Dota 2 Vacuum у Dark Seer. Когда он использует притягивающую полярность ближайшие враги стягиваются к нему, с отталкивающей — наоборот.

Видео можно посмотреть на канале HoN Pro Gameplay.

Shadowblade (Dire)

Для игроков в Dota 2 Shadow Blade — это кинжал, для игроков в HoN — один из самых оригинальных героев. Дотеры уже обсуждали концепт подобного персонажа, когда зашла речь о том, каким может быть четвертый брат-спирит. Часть из них предположили, что он должен переключаться между основными характеристиками. Так вот, идея эта не нова, и именно этим знаменит Shadowblade в HoN.



Каждая его способность является переключением между тремя разными формами. Форма Gargantuan дает ему дополнительную броню, защиту от магии и силу, а вместе с ее применением наносит урон вокруг себя. Feint позволяет увеличить скорость передвижения и свою ловкость. Вместе с этим персонаж прыгает вперед, а при столкновении с соперником забирает у него до 40% урона. При использовании формы Soul герой приобретает дальнюю атаку и наносит дополнительный урон в зависимости от количества интеллекта. Сама форма накидывает ему до 16 единиц этого атрибута. С использованием этой формы над головой Shadowblade появляется «душа», которая дает беспрепятственный обзор (как ястреб Beastmaster).



Ультимейт героя как раз позволяет персонажу менять его основной атрибут и дает к нему существенную прибавку. Его можно использовать на врага или союзника, чтобы стать силовиком, интовиком или ловкачом, или на себя самого, и сделать основным атрибутом свою текущую форму. Со Staff of Master герой получает еще и дополнительные пассивки и может переключаться каждые 5 секунд за 30 маны.



Чем не кандидат на звание четвертого спирита?

Видео можно посмотреть на канале HoN Pro Gameplay.

Способности и механики

Но если не хочется копировать целых персонажей, то можно позаимствовать интересные механики. Часть из них родились у создателей HoN, какие-то являются переработанными идеями из других MOBA. Не пропадать же добру!



Clearcutting — третья способность Deadwood. В Dota 2 Treant Protector — древо доброе и великодушное. А Deadwood — его злой брат из параллельной вселенной, который крушит и ломает. Одно из его умений имеет интересную механику, которая позволяет получать бонусы от разрушенных деревьев. На определенное время он получает способность ходить по ним и ломать, а сломанное дерево дает ему короткое ускорение и сопротивление к замедлениям.

Enfeeble — пассивная способность Gauntlet, основанная на зарядах. Каждые 0,2 секунды герой накапливает по одному заряду, пока не атакует соперника. С первым ударом по врагу все заряды тратятся на то, чтобы замедлить его скорость передвижения и атаки и украсть процент урона, равный количеству зарядов. Такой удар с пассивки еще и замедляет скорость каста способностей соперника на 1 процент за заряд.



Cover of Darkness — ультимейт The Dark Lady. Эта способность интересно взаимодействует с обзором героев. Герой затуманивает сознание противников в определенной зоне и буквально отключает любой их обзор, кроме своего собственного. То есть в течение нескольких секунд они видят только то, что видит их персонаж, и не получают обзор от союзников. Бонусом к этому дается 30% замедление.



Adrenaline — у этого персонажа буквально нет времени перезарядки ни одной из способностей. Зато стоят они серьезный процент от его максимального манапула. Например, первый скилл, наносящий до 200 магического урона заберет 35% маны. Однако при этом у персонажа есть множество способов пополнить запас. Так первый скилл не просто наносит урон, но и отскакивает обратно от соперника на небольшое расстояние. Если его поймать, то потраченная мана Adrenaline вернется. Его пассивное умение значительно усиливает регенерацию маны и позволяет пополнять ее за счет убийств крипов и героев.



Transfusion — вторая способность Ichor. Выезжает за вас на стрелки, а точнее, получает за вас урон. Умение позволяет на 6 секунд прицепиться к союзнику и забрать до 80% урона себе. Убить Ichor, атакуя только его союзника, невозможно. А сам герой уже через 3 секунды может сменить цель привязки.

Видео можно посмотреть на канале Heroes of Newerth.

Heavenly Vault — вторая способность Monkey King. Да, в HoN есть свой MK с посохом и непреодолимым желанием скакать кругом. Только вместо полетов по деревьям он выбирает прыжки по головам и строениям. Второе умение MK позволяет сделать прыжок, оттолкнуться от юнита или вышки и сигантуь еще дальше. Если вы запрыгиваете на голову соперника, то его немного оттолкнет назад. Если это было строение, то ваш второй прыжок будет немного длиннее.



Unstable Shard — вторая способность Sapphire. Милый пушистик с большой дубиной ставит «осколок» примерно как Undying свою «томбу». Этот Shard замедляет соперников в небольшом радиусе. Но это было бы слишком просто. Его фишка в том, что когда союзники и сама Sapphire наносят удары по «осколку», он бьет всех врагов в том же радиусе, передавая до 140% изначального урона, но уже магией. Строение выдерживает до 10 ударов, а затем разрушается. Во время массовой драки такой тотем может в разы увеличить урон команды — один удар легко может превратиться в три или четыре по количеству врагов в зоне действия.



Sanctuary Stone — пассивная способность Shellshock. В общем пассивка не слишком интересна и оригинальна — союзникам она дает дополнительную защиту от магии, врагам — снижает магическую броню. Интересно в этой способности то, что после смерти Shellshock на земле остается камень, который могут поднять союзники и положить себе в инвентарь, чтобы сохранить действие пассивки, пока герой находится в таверне. Но даже просто находясь на земле, он тоже источает ту же ауру. Осторожно, волшебный камень разрушаем и его могут уничтожить враги!



Гоблины King Klout. Интересная реализация идеи с накапливающимися зарядами. Для Короля Гоблинов это не просто цифра где-то в интерфейсе, а самые настоящие миньоны, которые везде следуют за своим господином. Маленькие гоблины бывают трех разных цветов и ими можно швыряться во врагов. В зависимости от цвета они наносят разное количество урона и отскакивают разное количество раз как «каски» Witch Doctor. Появляются миньоны сами по себе каждые 8 секунд, однако усиливать их и получать более сильных гоблинов можно, использую свои основные способности. Наносите урон второй способностью, поражаете врагов ультимейтом — и постепенно синие гоблины превращаются в мощных красных.



Nitro. Очень странный герой с оригинальной механикой. В обычном состоянии он просто стреляет ракетами, которые летят по прямой и пробивают все цели на пути. Но по велению игрока он разделяется. Одна часть остается неподвижной и продолжает стрелять ракетами, а вторая, небольшая и намного более мобильная, отправляется драться в ближнем бою. Персонаж умирает, стоит погибнуть какой-то из его частей.