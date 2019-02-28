«WePlay! доказал свое право быть полноценным игроком рынка»

В течение нескольких дней в СНГ-сообществе разгорается конфликт между представителями WePlay! Esports и трех ведущих студий в СНГ. Проблемы начались, когда сотрудник WePlay! Алексей yXo Малецкий решил на личном стриме прокомментировать матчи мэйджора по CS:GO, права на освещение которого принадлежат студии RuHub. В социальных сетях началась перепалка, однако несмотря ни на что, трансляция состоялась, но на украинском языке.



Ситуация накалилась через несколько дней, когда стартовал турнир от студии WePlay! Tug of War по Dota 2. Его на личном стриме решил осветить комментатор студии RuHub Виктор GodHunt Волков. К нему присоединились Роман CaspeRRR Лепёхин из Starladder и Виталий v1lat Волочай из студии Maincast. В это время компания WePlay! опубликовала открытое письмо, в котором обвинила конкурентов по рынку в «в беспринципном пиаре на чужом контенте и демонстрации токсичного примера двойных стандартов».

После этого Виктор Волков в своем канале в Telegram объяснил свою позицию, заключив, что будет «продолжать [комментировать турниры WePlay] пока студия WePlay не признает то, что они совершили ошибку и поступили не правильно».



Мы обратились за комментариями о сложившейся ситуации к представителям WePlay! Esports. На вопросы ответили управляющий партнер компании Олег Крот и комментатор студии Александр Enkanis Полищук.



— Обговаривали ли комментаторы WePlay! с руководством компании возможность стримить на личных каналах матчи мэйджора по CS:GO? Как вы считаете, должны ли такие вопросы решаться с руководством компании или это личное дело каждого комментатора?



Олег Крот: Не комментаторы, а комментатор. Нам пришло единственное официальное письмо на info@weplay.tv (и, между прочим, моментально попало к руководству) о том, что уХо (Алексей Малецкий) якобы собирается стримить. После чего уХо был задан вопрос о его намерениях, на который был получен вменяемый ответ, что стрим игры Na’Vi на его личном канале (на котором он стримит до двух раз в месяц) будет на украинском языке и что ни о каком размещении рекламы речи не идет.



Как мы уже говорили, для нас очень важна мотивация и результат. Мотивы уХо никогда не были продиктованы желанием нанести ущерб студии RuHub. Попытка раздуть из этого историю кажется нам выдуманной сказкой. На данный момент мы абсолютно поддерживаем уХо, так как считаем, что он своей трансляцией ничего не нарушал. Если бы к нам обратились конструктивно с каким-то вопросом по остальным талантам, то по каждому из сотрудников был бы проведен анализ. По уХо он был проведен, и ответ наш вы знаете. Если речь идет о других ребятах, то реакция, которая последовала по поводу их трансляций, – это перебор и больше похоже на месть. Нельзя вот так взять и пытаться избить человека, наступившего случайно тебе на ногу в трамвае, призывая при этом на помощь трех своих друзей, а потом рассказывать, что это было адекватным ответом на проблему.

— Знали ли вы о существовании «джентльменского соглашения» между студиями?

O.K.: В этой истории с громкими фразами, что «10 лет ничего такого не было» лучше всего подходит фраза «никогда такого не было, и вот опять». Дело в том, что студии всю жизнь конкурировали, и студия RuHub образовалась путем практически расчленения студии StarLadder – ссора была неимоверная! Если вы забыли, какие уведомления висели при входе в киевскую «Киберспорт Арену» о том, кому туда нельзя входить, то вы, наверное, обладаете недостаточно хорошей памятью. Ссоры были всегда. В работе регулярно возникают какие-либо претензии при взаимодействии людей. У каждого из нас есть свое мнение, когда эти мнения не сходятся, актуальным становится вопрос не «как они возникают», а «как мы решаем эти разногласия». В данном случае к нам пришел вопрос по уХо, и мы ответили. Если бы нам пришел вопрос по другим ребятам, то мы бы тоже дали ответ.

В любом случае, мы всегда готовы садиться за стол переговоров и вырабатывать какие-то правила. Говорить о том, что «всегда существовало джентльменское соглашение» – ну, мы никогда это «джентльменское соглашение» не оговаривали, оно нигде не описано.

Ребята, если некое соглашение предполагает, что наш сотрудник накосячил, а вы, не пообщавшись с нами (а именно это было в случае с Александром Enkanis Полищуком и всех, кого вы упоминаете, кроме уХо), приходите буквально на следующий день с целью «грабить и убивать», то мне кажется, что грош цена таким «джентльменам» и их соглашениями.

Алексей yXo Малецкий. Фото: Пресс-служба WePlay! Esports

— Почему комментаторы не прекратили трансляции после просьбы представителей RuHub?



О.К.: Если вы думаете, что я перечитываю твиттеры всех этих ребят, которые распускают там свои павлиньи хвосты и рассказывают, насколько велик их вклад в киберспорт и насколько классные правила они установили, то нет, я этого не делаю. У меня элементарно нет времени на это, но я с радостью выслушаю их мнение, если они ко мне обратятся. «Почему комментаторы не прекратили?» Потому что уХо мы поддержали, а никаких других обращений не было. Считаю, что его стримы никак не могут повредить студии RuHub.

Мы в WePlay! приняли решение поддерживать молодых стримеров, которым не хватает контента. Как это будет работать на практике? Они смогут получать разрешение на доступ к нашему контенту и стримить его для своей аудитории при нашей поддержке.



Александр Enkanis Полищук: Вопрос сам по себе некорректен, потому что письмо пришло на следующий день после двух небольших стримов одного матча. Никто до этого и после не проводил трансляции, то есть были созданы прецеденты, которые теперь пытаются раздуть конкуренты WePlay!



— Как вы считаете, чем отличается ситуации с трансляциями мэйджора от yXo и Enkanis от ситуации с трансляцией турнира от WePlay! комментаторами трех студий?



А.П.: Важно то, что мы транслировали один из матчей турнира, непосредственным организатором которого не является ни одна из компаний нашего региона. В свою очередь, комментаторы трёх студий проводят трансляции мероприятия, которое является уникальным продуктом WePlay!.. В первом случае производителем выступает ESL, которая не является противником подобных трансляций на любом языке.



Среди отличий также упомяну особенность дисциплины CS:GO: доступ ко всеобщему просмотру профессиональных матчей в клиенте игры открывается раз в полгода – на мейджоре. Это немаловажный факт, который часто игнорируется при попытках сравнений с Dota 2.



Социальные сети и другие ресурсы студии WePlay! не были задействованы в рекламе наших трансляций. Более того, о намерениях стримить матч IEM Katowice 2019 я не сообщал даже в рамках своих страниц. Это изначально был обычный игровой стрим, во второй половине которого я принял решение посмотреть игру для узкого круга подписчиков. Была выставлена адекватная задержка и сделан акцент на том, что это одноразовая акция, не направленная против какой-либо из трансляций этого события.

Александр Enkanis Полищук. Фото: Пресс-служба WePlay! Esports

— Пытались ли вы также направить к ним письмо и договориться вне медийного пространства? Какой ответ получили?



О.К.: Мы ответили на письмо RuHub в тот же день, когда его получили, но ответа так и не последовало.



— Готовы ли вы принести извинения, как просит Виктор Волков, за сложившуюся ситуацию?



О.К.: Учитывая то, что со стороны группы стримеров, которая решила обвинить нас во всех грехах, поведение было ярко негативным, я не думаю, что на данный момент уместна просьба или предложение об извинениях с какой-то стороны. Если вы кому-то наступили на ногу, а вас за это избивают, а потом требует извинений, то мне кажется, что это жажда унижения, а не примирения или надежда на дальнейшее сотрудничество. Поэтому если речь идет об этом, то нет, спасибо, мы не собираемся, тем более что сейчас я могу отвечать только за действия уХо.

Если бы к нам обратился господин Волков и спросил, почему такое происходит, то мы бы рассмотрели ситуацию и в случае обнаружения нашей неправоты, конечно же, ответили бы и извинились.

Но господин Волков ко мне не обратился, никто ко мне не обратился, и по поводу русскоязычного каста в том числе. Извиняться после того, как нам нанесли такой удар, по-моему, глупо. Может быть мы с господином Волковым могли бы стать отличными друзьями, если бы хоть раз встретились и нашли бы общие темы, но мы ведь познакомились на почве конфликта, а значит уже имеет предысторию, которая мешает нам быстрее договориться.



На каждом рынке существует определенный свод правил, которые его игроки пытаются между собой согласовать. В случае, когда новичок приходит на рынок, логично ему сказать: «Бро, есть вот такие правила. Есть ли у тебя замечания, предложения или ты против нас?» Но для начала стоит уточнить, есть ли взаимоуважение среди компаний, так как последние события вызывают сомнение, а есть ли вообще культура общения.

Олег Крот. Фото: Пресс-служба WePlay! Esports

Мне искренне смешно видеть, как сотрудник компании StarLadder идет защищать «честь» компании RuHub, сославшись на стрим в YouTube на сто человек сотрудника компании WePlay! Честно, вот вам не кажется все это смешным, искренне смешным и притянутым за уши? Если позиция некоторых людей удивляет, то позиция, например, Виталия Волочая последовательна в этом вопросе: уХо опубликовал предложение об украинском стриме – господин Волочай поддерживает; начал кто-то кричать – отлично, находит шайку, которая шумит громче и присоединяется к ней. Не думаю, что кто-то из нас имеет право раздувать ноздри и говорить, что королевство – это я: заканчивается это все обычно «мариейантуанеттой».

WePlay! доказал свое право быть полноценным игроком рынка. Здесь работает не менее профессиональная команда, чем в компаниях Maincast, RuHub и StarLadder. Мы с уважением относимся к той работе, которую проводят наши партнеры, но простите, мы во много раз больше, чем компания Maincast и мы не меньше, чем компании RuHub и StarLadder, поэтому говорить о том, что мы претендуем на место за столом… Ребята, если вы не заметили, что кто-то давно уже за столом, то это не наши проблемы. Так, компания WePlay! уже (и де юре, и де факто) присутствует в трех регионах (EU, Северная Америка и CIS).

Если на наше абсолютно адекватное предложение о конструктиве отвечать твитами в духе «да пусть они сами пишут, да пусть они сами соблюдают, да мы все между собой по-пацански решили», то это говорит лишь о незрелости подхода. С другой стороны, мы всегда готовы принять у себя в офисе, в конф-коле или просто встретиться, чтобы обсудить, как же нам работать так, чтобы конфликтов не было. Причем без презумпции, что мы абсолютно правы, и только мнение WePlay! должно быть учтено.



Попытка сотрудничества предполагает, как минимум, желание выслушать партнера и/или оппонента, но что-то не видно, чтобы нас выслушали: я лишь вижу письмо, которое нам прислали по поводу уХо. По-моему, мы классно ответили, по-моему, ничего страшного не произошло. Услышьте нас, пожалуйста: мы не считаем, что реакция, которая последовала, была верна. Я уже не говорю про тот слэнг, который использовался, и про те слова, которые были сказаны – они вообще выходят за рамки общения людей, которые имеют минимальное образование.



— Как вы считаете, какими условиями (помимо озвученных Valve правил о монетизации) должны ограничиваться личные трансляции с турниров?



О.К.: Теми условиями, о которых договорились игроки рынка. Есть правила компании Valve, есть закон государства, в котором вы живете и работаете. Что я имею в виду: большое количество стримеров – граждане Украины, у нас – главный офис в Украине, в котором работают сотни сотрудников, нас обслуживают пять юридических компаний, поэтому, если нужно, то мы можем судиться и рассчитывать на победу в делах, которые могут рассматриваться не только сквозь призму правил Valve, но и государственных законов.



Не стоит забывать, что ваш сотрудник – не только стример, но и гражданин какой-то страны. Я думаю, что стороны должны переходить в юридическую плоскость только тогда, когда не получается договориться. Когда же попытки договориться не было, то, мне это кажется очень большой ошибкой. Стремление нанести другой стороне ущерб может привести к тому, что мы перестанем слышать аудиторию и создавать интересный для нее контент. Зачем тратить ресурсы на междоусобные войны, ведь можно продолжать добиваться успехов на фоне западных компаний, демонстрировать класс. Эскалация и агрессия никогда не приносит ничего хорошего, ведь она отвлекает от главного – от диалога с комьюнити.

Фото: Пресс-служба WePlay! Esports

— Вы предлагаете создать кодекс этики. Какие основные положения вы бы туда внесли?



О.К.: Положений там может быть много, но ключевое – это то, как мы решаем проблемы. Компаний, которые претендуют «на место за столом», наверное, должны претендовать на это место по каким-то показателям, а не по мнению Виталия v1lat Волочая, Романа CaspeRRR Лепёхина или господина Волкова. Явно должны быть понятные и прозрачные правила, как войти в клуб «джентльменов», если они джентльмены, а не банда. Поэтому, если мы говорим именно о джентльменских соглашениях, а не о бандитских понятиях и договорняках, я думаю, что правила должны быть понятными и прозрачными для всех.

Дискуссия, которая разразилась в социальных сетях в последние дни, ярко демонстрирует, что эти правила не прозрачны для тех, кто должен по ним играть.

Господа, правила должны быть в первую очередь понятные, и не только для стримеров или организаций, которые будут иметь право войти в этот закрытый клуб (с возможностью вносить свои предложения и выражать свои недовольства). Они должны быть доступны и для аудитории, ради которой, собственно, мы все и работаем. Важным правилом должно быть то, как мы решаем проблемы, чтобы в случае возникновения недопонимания не было тяжелых последствий.



Я считаю, что киберспорт – это рынок со всеми признаками болезни молодого рынка, а именно – низким уровнем профессионализма. Как сказал один из комментаторов конфликта: «вчерашние кассиры сегодня руководят целой отраслью». Недостаток опыта управления корпорациями, сотнями людей и решения различных ситуаций с бизнес-партнерами порождают людей с синдромом Даннинга–Крюгера, симптомы которого заключается в неспособности обратить внимание на свою ошибку, так как им не хватает квалификации для ее обнаружения.



В данном случае мы имеем дело как раз с такой историей, когда отсутствие налаженной между компаниями коммуникации выставляется как ОК; отсутствие вменяемой переписки и какой-то процедуры взаимодействия выставляется как ОК; правила преподносятся как понятные для какой-то группы людей, хотя на деле это не так, а любые конструктивные предложения даже не обсуждается. WePlay! не нужна медалька за разработку кодекса, но позиция «сами себе пишите» или «у нас все было хорошо и до вас, мы тут жили в своем каменном веке и зачем вы тут со своей бронзой приперлись», утопична.



Господа, давайте признаем, что существуют более эффективные методы, чем те, которые были вами применены на днях. Если мы это сделаем, то это значит, что мы сможем ситуацию исправить, но если вы и дальше будете считать, что все класс, поэтому давайте все-таки установим какие-то правила коммуникации.



— Как вы считаете, кто должен контролировать его исполнения и выносить наказания?



О.К.: Группа лиц, описанная в предыдущем ответе. Каждая компания имеет прозрачные правила, как вступить в клуб и делегирует своего представителя. Все.