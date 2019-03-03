Нужно больше воинов! Несколько стратегий для Dota Auto Chess

Для кого-то Dota Auto Chess — игра про рандом. А кто-то видит в ней огромный стратегический потенциал. Игроки, посвящающие этой кастомке часы в день, уже давно поняли, что она требует умения быстро подстраиваться под ситуацию и рассматривать разные варианты развития событий одновременно. Но если вы пока не так знакомы со всеми деталями, то лучше всего запомнить несколько самых простых в сборке тактик, чтобы в удобном случае применить их в игре.



Однако помните, что даже если вы в начале решили играть с эльфами, то при отсутствии нужных героев всегда лучше перестроиться, чем страдать и ждать.

Воины + Чернокнижники/Нежить

Основа: Axe, Jugg, Lycan, Doom (Slardar), Troll, Kunkka

Дополнительные фигуры: SF (при отсутствии Doom), Necro, Enigma (DP)



В чем смысл? Воины — мощный класс, дающий дополнительную броню. Двое из основных воинов (Axe и Juggernaut) еще и относятся к расе орков, так что имеют дополнительный запас здоровья. В начале игры они не требуют ни особого мастерства в сборке, потому что многие юниты стоят 1-2 монеты, ни замысловатой расстановки. Так как это мощные танки, можно смело выстраивать их в одну линию и принимать бой лицом. Если фигурки идут вам в руки, то это отличный момент, чтобы подкопить немного средств.



Однако в середине игры воины начинают испытывать недостаток урона. Поэтому придется дополнить свой лайнап чем-то мощным вроде SF или Razor. На чуть более поздней стадии, когда курьер прокачан до 8-9 уровня, воинам снова понадобится группа поддержки. Здесь есть два варианта развития. Если для дополнительного урона вы использовали SF, то с ним легко перейти в Чернокнижников, взяв Necrophos+1 и добавив тем самым выживаемости и без того мощным юнитам.



Другой вариант тоже завязан на Necrophos, но на этот раз потребует присутствия на поле Abbadon или Drow (до появления Lich). Нежить будет отнимать броню у соперников, что серьезно увеличит ваш исключительно физический урон. Идеально в этом раскладе смотрится Death Prophet, так как она сможет стоять за щитом из мощных воинов, получит контроль от Kunkka и даст оба бонуса одновременно. Если вы использовали Slardar, то Medusa в пике поможет в борьбе против популярных магов.

Плюсы: незамысловата в сборке и не требует особых навыков в расстановке. Имеет большой выбор фигурок на разные случаи.



Минусы: часто испытывает сильный недостаток урона с середины игры. Для важных в тимфайте Tidehunter и Medusa придется отказываться от части воинов.

Маги + Драконы

Основа: Viper, DK, Puck, Razor, KotL, Lich

Дополнительные фигуры: Lina, CM



В чем смысл? Маги и драконы — мощное комбо на позднюю стадию игры. Puck отлично соединяет два типа фигур в одну комбинацию. Однако до того, как на вашем поле появятся все эти крутые герои за три и больше монет, придется сильно попотеть. Большинство из этих персонажей вы сможете приобрести в середине игры и ближе к ее окончанию. Так что начать придется с того, чтобы создать заслон для будущих магов. Для этого пригодятся любые мощные юниты: от мехов до воинов. А уже ближе к середине игры к ним подключатся маги.



При идеальном раскладе середину игры вам обеспечат Razor и Puck, способные наносить достаточное количество урона. При возможности их вполне можно ставить на поле в двух экземплярах, чтобы выигрывать раунды или хотя бы терять минимум здоровья. Параллельно стоит задуматься о приобретении Crystal Maiden. Сам по себе персонаж слаб, однако без него будущий KotL может оказаться деньгами, выброшенными на ветер.

DK и Viper — не просто красивое дополнение к Puck. Будучи Убийцей, Puck отвлекает на себя часть внимания, позволяя магам набрать нужное количество маны. Начиная со второго тира и при наличии еще одного рыцаря DK даже может выполнить роль танка в вашем пике. А Puck с такой компанией первый Orb будет запускать в самом начале раунда.



Полезный совет: меняйте расстановку с появлением Disruptor в пике соперников. Распределяйте магов по карте, чтобы они не попадали всем скопом в его ультимейт.

Плюсы: выглядит эпично и через пять секунд боя может снести соперника с поля.



Минусы: требует долгой и постепенной реализации из-за дороговизны фигур. Без правильной расстановки будет страдать от Убийц и любых героев с Blink Dagger. Пока в мете Tidehunter и Medusa, у всех соперников уже есть сопротивление к магии.

Рыцари + Тролли

Основные фигуры: WD, SS, Batrider, Troll, Luna, CK

Дополнительные: Abbadon, DK, Necro



В чем смысл? Рыцари от природы имеют щит. Однако этому классу часто недостает урона. Чтобы увеличить его потенциал в бою, игроки используют троллей, дающих буст на скорость атаки. Возникла эта стратегия достаточно просто — Batrider является Троллем Рыцарем, да и к тому же стоит всего 1 золота. С него-то и проще всего начинать сборку.



Основными юнитами со стороны Рыцарей в середине игры будут Luna и CK. Оба юнита дешевые и при нужной поддержке позволяют наносить много урона. Где-то к 13-17 раунду у вас уже наберется достаточно рыцарей, чтобы за счет щитов переживать атаки соперников и крипов и накопить денег на следующие усиления. С появлением Troll на поле эффективность Luna значительно возрастает, а Dragon Knight намного быстрее набирает ману на свой ультимейт. Но для всего этого вам придется хорошенько поработать над экономикой, чтобы все нужные юниты поместились на поле.



Однако и эта мощная комбинация не обойдется без поддержки. Наличие среди рыцарей Abaddon намекает нам, что лишний Necrophos не только даст хилл, но и снимет броню с соперников. Для стратегии через физический урон это заметный плюс.



Полезный совет: обзаведитесь Anti-Mage. Механика щитов работает таким образом, что они увеличивают броню и сопротивление к магии. Но чистый урон от демонов проходит через эту защиты. AM станет вашим талисманом на случай засилия демонов, но не поможет против стратегий, основанных на этой расе.

Плюсы: Не сложна в сборке и имеет множество разных вариаций. Например, CK в пике можно заменить на SF, который будет наносить большой урон под ускорением. К тому же эта стратегия не требует изысканных расстановок — необходимо только максимально спрятать Luna от нападений Убийц.



Минусы: Стратегия очень сильно зависима от наличия на поле Troll Warlord за 4 золота. Поэтому если не получилось усилить экономику и прокачать курьера, искать его придется муторно и долго. К концу игры на поле будут мешаться Witch Doctor и Shadow Shaman, которых так и захочется заменить на что-то более полезное. Глубокий лейт ближе к 40 раунду такая тактика требует серьезной поддержки в виде Tidehunter, Medusa или Gyrocopter.

Эльфы + охотники/драконы/маги

Основа: Anti-Mage, Puck, Treant Protector, Windranger, Templar Assassin

Дополнительные фигуры: Luna, Nature's Prophet + DK, Viper + KotL, Razor, CM

В чем смысл? Эльфы — одна из самых сильных рас на текущий момент в игре. Синергия 6 эльфов не только дает больше 40% уклонения от вражеских атак, но и не позволяет сопернику набирать ману на использование заклинаний. В итоге вы не теряете здоровье, быстрее получаете ультимейты и успешно выходите в позднюю стадию.



Благодаря тому, что эльфы сами по себе очень сильны, дополнять их можно тем, что вам комфортней. Охотники добавят еще урона и позволят выйти в бонус наг, Драконы дадут лишний магический урон. Сложнее всего может оказаться использование сочетания эльфов и магов, потому что оно рассчитано на более позднюю стадию и практически не имеет мощной первой линии, кроме Treant Protector. Большинству сочетаний так или иначе потребуется вливание других юнитов в стратегию просто потому, что изначально вам не будет хватать урона. Вполне возможно, что вам даже придется уйти в лузстрик.



При желании Эльфов можно разбавить и Убийцами, добавив всего одного героя этого класса и используя Phantom Assassin и Templar Assassin. Но это оставит ваш передний фронт еще более незащищенным.

Плюсы: очень сильная раса, которая сочетается с разными классами. Предоставляет огромное разнообразие стратегий.



Минусы: требует вливания танков после 7-8 раунда. Практически не имеет AoE и контроля в чистом виде. Для этого придется дополнять пик Kunkka, Medusa или Tidehunter. Герои за 5 золота не вписываются в стратегию и заставят жертвовать одним из элементов.

Охотники + нежить

Основа: BM, Drow, WR, Medusa, Tide, Necro

Дополнительные фигуры: Mirana, Sniper, Lich, abaddon



В чем смысл? Идея в сочетании дополнительного урона от охотников с сокращением брони от нежити. Выстроить эту стратегию не так сложно, потому что ее основной является Drow Ranger — достаточно дешевая фигурка, которую можно начать собирать еще с ранней стадии и использовать по две на поле в середине игры.



Подобный лайнап может страдать из-за отсутствия мощной первой линии, но в начале игры защиту обеспечивает Beastmaster, а затем к нему можешь присоединиться Abbadon. Если вы решили использовать в этой стратегии Mirana и Windranger, то не помешает приобрести еще одного эльфа, чтобы дать им дополнительную защиту. С Этой функцией обычно справляется Anti-Mage, который становится невероятно полезен к 30-35 раунду, когда у игроков появляются «большие кнопки».



Строй охотников дальнего боя лучше всего располагать в самом углу карты, а перед ними выставить заслон из Beastmaster, Anti Mage, Axe (для синергии орков) и Abaddon. Позже на передовую легко готова встать Medusa первого уровня и Tidehunter, которые дадут вам возможность быстро нанести урон по стоящим целям.

Плюсы: большое разнообразие юнитов в середине игры, которых можно сочетать в разных комбинациях, чтобы добирать бонусы других классов и рас. Tidehunter и Medusa в этой стратегии не только дополняют строй охотников, но и дают защиту от магов.



Минусы: если вам не удается собрать первую линию для защиты, охотники становятся очень уязвимыми. Эта стратегия слаба против заспама, потому что практически не имеет AoE-способностей, а у фигурок есть свойство переключаться сначала на призываемых существ, а потом уже на самих героев.

Друиды + Звери + Чернокнижники

Основа: Lone Druid, Lycan, Enchantress, Venomancer

Дополнительные фигуры: Nature's Prophet, Treant, SF, Necro



В чем смысл? Мы просто заспамливаем поле призываемыми юнитами, а в случае победы на вражеском поле наносим тонны урона. Каждый призванный юнит не только отнимает по единице здоровья в случае победы, но и неплохо отвлекает внимание соперников во время драки. Кроме того, все союзники (включая суммонов), будут немного эффективнее с бонусом Зверей.



В начале игры придется вложиться не только в друидов, но и парочку персонажей других рас и классов, которые позволят выживать и побеждать примерно на 10-13 раунде, когда соперники уже начнут пробивать Enchantress и Treant Protector. Так как одним из самых важных и полезных героев в этой стратегии является Lone Druid, то рекомендуется немного прокачать уровень, чтобы увеличить шанс увидеть ключевого персонажа. С его появлением вы и быстро прокачаете друидов, и получите Медведя, который часто выигрывает раунды практически в одиночку.



Выход в чернокнижников проходит естественно, потому что одним из них является Venomancer, SF даст усиление урона, а Necrophos добавит необходимой выживаемости. Впрочем, даже это не сделает подобный лайнап серьезным соперником на поздней стадии. Зато в середине игры вы с удовольствием будете наблюдать, как тают единицы здоровья соперников.

Плюсы: забавная стратегия, которая дает чувство преимущества в середине игры. Если вам будет везти, то вы проберетесь в середину турнирной таблицы просто потому что наносили по 13-15 урона соперникам за выигранный раунд у них на доске.



Минусы: очень зависима от появления Lone Druid. Не выживает на поздней стадии или требует перехода в другие стратегии.



Ни одна стратегия в DAC не идеальна. В игре огромное множество интересных и оригинальных сочетаний. Многие из них не получится реализовать просто потому, что вам так хочется Игра будет диктовать свои условия, даже если у вас была тактика, и вы ее придерживались. Поэтому всегда имейте в голове запасной план, чтобы потом не было мучительно обидно за бесконечные поиски Troll Warlord ради одной идеи.