«rOtK показал, кто тут выиграл майнор, и первым поднял кубок»

Результаты Starladder ImbaTV Minor

Главным киберспортивным событием прошлой недели в Dota 2 стал майнор в Киеве. Победу на чемпионате одержала китайская команда Vici Gaming, которая в финале обыграла представителей СНГ Gambit Esports. Теперь состав из Поднебесной отправится в Швецию на мэйджор, где продолжит борьбу за рейтинговые очки. А вот действующие чемпионы мира OG не смогли пробиться даже в плей-офф майнора.

• Я не понимаю Afoninje. Я знаю, что на WESG больше призовой и, может быть, он хочет играть за свою страну. Но, с другой стороны, Gambit — главный кандидат на победу на майноре и поездку на мэйджор. По моему мнению, для его карьеры лучше сыграть на мэйджоре (не то чтобы он точно не сыграет, у них все еще хорошие шансы с fn). Еще интересно, что там насчет штрафов по очкам DPC.

• Выглядит как худший DPC-турнир. Только 2 команды выходят из каждой группы, single elim в плей-офф. OBG не могут попасть в страну из-за политических проблем, как и ILTW. И насколько я знаю, у Ah Fu тоже были проблемы с визой. Ну хотя бы Gambit добрались, хотя их тренер сказал, что им просто повезло и никто не знает, почему им позволили въехать (даже организаторы Starladder были удивлены).

• Что не так с людьми, которые называют команды «мусором», «тир-7» и так далее? Люди, которые играют в этих командах, стараются изо всех сил, чтобы в первую очередь развлечь вас. Так сложно успокоиться и проявить уважение?

• Если бы кто-то вчера сказал мне, что FP возьмут первое место в группе с OG/RNG/obg, я бы посмеялся. Но они показали себя. И Flee сегодня очень хорошо отыграл.

Я рад видеть олдскульных СНГ-игроков вроде Fng, Illidan и G снова на подъеме. И Vanskor тоже привет.

• Fn — просто монстр с точки зрения скилла, но морально он испорченный двухлетний ребенок. Его макро-решения часто страдают из-за его жадной и беззаботной игры. Хотя Fng мог справиться с этим.

• 5 скатившихся СНГ-про, которые застряли в аэропорту на два дня и прилетели в ночь перед первой игрой, только что прошли в полуфинал майнора. Это стены так помогают или что?

• Кажется, OG не могут обыграть ни одну СНГ-команду. 0-9 против Gambit и два раза подряд проиграли OBG. — Еще не забывай, что VP сделали с OG. — Ну, на некоторое время им не стоит беспокоиться о матчах против VP.

• Обожаю смотреть на Gambit на этих майнорах и маленьких турнирах. Я знаю, что они не так сильны против тир-1 команд, но у них такой увлекательный стиль игры и они доминируют в играх против тир-2,5 и тир-3 команд.

• «Fng сказал, что у них в рукаве есть новые страты, но он не говорил, что это хорошие страты» — ODPixel.

• Уверен, что половина причины такой хорошей игры от VG состоит в том, что иначе им придется встретиться с rOtK после поражения. Этот парень опасен, не буду врать.

• rOtK показал, кто тут выиграл майнор, и первым поднял кубок.

• Надеюсь, что решение Afoninje оставить команду ради WESG стоило того (с точки зрения опыта). Потому что самое забавное, что он заработал бы больше денег, если бы Gambit выиграли этот турнир. Сборная России за 3 место получила 100k, победители майнора — 125k. Потом он может пожалеть о решении не играть со своей командой.

WESG по Dota 2

Параллельно в Китае проходил турнир WESG. Он не входит в профессиональный сезон и участвуют в нём команды, состоящие из представителей одной страны. Фаворитами чемпионата являлись сборные России и Украины, но им не удалось пройти в финал. Победу на турнире одержали TNC, представлявший к Чунцине Филиппины.

• Люди обвиняют Team Australia в том, что они поставили Ana на 4 позицию, хотя скорее всего он сам об этом попросил. Он как-то сказал, что перейдет на четверку и неплохо играл на этой роли в пабе.

• Aster проиграли Reckoning (ранее известные как Veterans) из Мьянмы. Это команда, которая в основном из-за высокого пинга не может пройти в топ-16 в SEA, и они только что развалили Aster на лане. Я видел, как Veterans проигрывают ноунеймам на квалификациях Faceit.

• Team Russia и Team Ukraine на голову сильнее остальных (жду их в финале). А еще советую вам обратить внимание на Сборную Киргизии. Там есть неплохие ребята.

• Так неудачно сложилось, что Сборная Украины в прошлый раз не смогла вовремя получить визы. Они определенно вернулись, чтобы расквитаться, особенно Noone. По тому, что я вижу, они воспринимают WESG серьезно, так что это поднимает турнир на другой уровень.

• Отличная страта, Китай. Закинуть все сильные команды в одну группу, чтобы попроще было вылететь.

Немного жаль остальные 16 команд. Они сыграли квалификации, приехали в Китай, а теперь ехать домой ни с чем.

• Для тех, кто удивлен выступлению Киргизии. У них в стране есть 5 достойных игроков в доту. Я узнаю 3 из 5 (Zayac играет в Vega/NoPango уже год, Dream сейчас в Empire и Stormc4t появлялся и исчезал в качестве мидлейнера в разных СНГ-командах). Это СНГ-версия Иордании: рандомная страна, которая по какой-то причине стала рассадником дота-талантов.

• Ramzes дайвит под тир-4 один, отдает Аэгис за просто так, только чтобы хладнокровно включить Rage перед ультом SF и уйти. Да, выглядят как VP, когда они не потеют.

• Я не знаю, как донести это до организаторов, но хотелось бы, чтобы WESG согласовывал свое расписание с Valve. Жаль, что топовые команды не могут отпустить своих игроков, потому что он проходит во время мэйджоров и майноров. Спасибо VP за участие.

• Китай сделал все возможное, чтобы подгадить TNC. Они запретили Kuku въезд в Чунцин. Они поставили TNC в ту же сетку, что и VP, надеясь, что TNC вылетят на ранней стадии. Они позволили 5 китайским командам сыграть на турнире (думая, что чем больше команд, тем больше шансов на победу). 19 команд представляли 19 стран. И тем не менее, TNC стали чемпионом!

• Настоящим гранд-финалом был матч TNC-Russia. А это просто дополнительная игра во имя Kuku.

Mars в Dota 2

Для обычных игроков главным событием в Dota 2 стал выход нового героя — Mars. Это персонаж-танк, который пока плотно обосновался в сложной линии.

Война никогда не заканчивается. В Dota 2 вышел новый герой Mars Он закроет вас в арену, оттолкнет щитом, поразит своим копьем и добьет лучезарной улыбкой.

• MK ult + Mars ult = арена смерти. — И ульматимативные лаги. — Правильно, арена смерти твоего компьютера.

• 70% заблокированного урона в лицо? Что за хрень? 70%? — Только урон с автоатак. Будут контрить его магами как Zeus.

• Mars — это Bristlefront? — Для полной защиты заставьте Bristle ходить по следам Mars.

• Невероятно прямолинейный герой после MK, Willow и Grimstroke. — И Pango. Но я думаю, что это и хорошо. Герои становились сложнее и это было немного странно по сравнению с простыми персонажами как Lich до 7.20.

• Мне нравится. Отличный ультимейт. Должен позволять делать крутые мувы. И может быть палкой о двух концах. Это не значит, что кого бы ты там не закрыл, он не сможет надрать тебе задницу.

• Такое сочетание Powershat и Shackleshot. Мне нравится. Люблю механики, которые взаимодействуют с картой.

Дождаться не могу, когда RTZ запихнут на гору этим копьем.

• Какие-то предположения насчет позиции? Я предположу, что он будет оффлейнером-тройкой. — Мне кажется, что он будет хорошим мидером с такой пассивкой.

• 500 AoE с 10 перезарядкой и критом на 280% физического урона. Хмм… Полное здоровье каждые 10 секунд с Morbid Mask?

• По правде говоря, у Dota скорее есть художественное направление, чем реальный стиль. Anti Mage и TB могли бы подойти аниме, Enchantress — диснеевскому фильму. Дота — это объединение разных фэнтезийных сюжетов, потому что таким был Warcraft. Venomancer был юнитом в Starcraft, черт подери! Arс Warden выглядит как космонавт, а OD — инопланетянин. Такое ощущение, что люди, которые на это жалуются, раньше на модельки не смотрели. Мне лично кажется, что Mars подходит общей теме доты.

• Mars — это лучший герой, которого Valve сделали только для Dota 2, с точки зрения дизайна, баланса и всего этого.

Новая моделька Drow Ranger

Вместе с новым героем в игре обновилась моделька Drow Ranger. Ей значительно улучшили текстуры, сделали красивые волосы, так что теперь она смотрится получше некоторых сетов. Теперь реддиторы мечтают, чтобы и другим персонажам обновили модельки.

• Теперь она выглядит совсем не к месту рядом с дерьмом вроде Morph и DK. — Она слишком качественна для доты.

• Теперь дефолтный скин стал моим любимым, это невероятно. Но большинство сетов хорошо сочетаются с моделькой.

• Я не хочу звучать как брюзга, но в игре есть еще много героев, которым нужна новая моделька. 1 герой в год не помогает делу. Почему они не могут сделать патч с больше чем 1 новой моделькой в год?

• Как-то грустно. Новая моделька без сомнений лучше, но теперь она выглядит как другой человек, а не как улучшенная версия прежней Drow. Моя девочка:(

• Я разочарован только тем, что новая моделька смотрится так хорошо, что мой сет Boreal Watch выглядит куском дерьма по сравнению с этим. Проблемы первого мира.

• Никакой обнаженки, не сломали ее стиль. Лиге Легенд стоит поучиться.

• Я бы предпочел новые модельки вместо аркан. — Да, но Valve не могут заработать на новых модельках. — Они даже теряют деньги, потому что шмотки отвратны по сравнению с новыми модельками.

• Надеюсь, они сделают новую модельку Mars. По сравнению с новой Drow он как из PS2. — Диснеевский мультик.

Мэйджор в “Диснейленде”

Пару месяцев назад в социальных сетях ходил слух о том, что один из оставшихся мэйджоров сезона пройдёт в парижском Диснейленде. Тогда этим заявлениям поверили не все. Но вот и анонс — и мы ждём турнир по Dota 2 в столице Франции! Правда, по билетам на мэйджор в сам парк не пустят.

• Теперь нужно, чтобы победитель четвертого мэйджора сказал «I'M GOING TO DISNEYLAND!» сразу после победы.

• «Билеты не дают вам доступ в парк Диснейленда». Прямо рядом с парком есть арена для мероприятий. Вероятно, все пройдет там.

• PSG.LGD лучше бы пройти на этот мэйджор xD — Если что, они могут обвинить во всем решение VAR.

• Каким образом они смогут провести мэйджор в Диснейленде? Кто угодно может провести там мероприятие? Или Дисней думает о том, чтобы инвестировать в доту? — Дисней владеет Team Liquid, так что здесь есть связь.

• Будет отлично! Второй мэйджор в Европе, легко попасть, особое место. Не PGL, чтобы подогреть конкуренцию. Отличные отели, хорошая еда.

• Aui и Universe должны выиграть этот мэйджор. Гордость Диснея!

• Петиция, чтобы переименовать этот мэйджор в DisneyLAN

Арты недели

Конечно же, главной темой для новых артов стал Mars. В основном в компании с Bristleback и своим отцом Zeus.

Моменты недели

В течение всей недели реддиторы искали оригинальные способы использования ультимейта Mars.



Например, он отлично сочетается с Dark Willow.

Видео можно посмотреть на канале Reddit-Life.

Или с прокастом Earthshaker.

Видео можно посмотреть на канале Reddit-Life.

С помощью арены можно защищать трон.

Видео можно посмотреть на канале Reddit-Life.

Но при большом желании и определённой сноровке смерти можно избежать.

Видео можно посмотреть на канале Reddit-Life.