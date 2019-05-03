«Blizzard никому ничего не должна». Как новый формат в HS разделил игроков

В начале 2019 года Blizzard сделала серию анонсов, которые должны встряхнуть соревновательную сцену Hearthstone в новом сезоне. В компании хотят полностью поменять турнирный формат, организовать региональные лиги и выстроить отношения с лучшими игроками мира. Такие новости неоднозначно встретили в сообществе. Одни полагают, что Blizzard собственноручно убивает дисциплину. Другие убеждены, что в компании все делают правильно. Зрители пока просто не понимают, что вообще происходит. Сами разработчики обещают оперативно реагировать на отзывы всех сторон и выстраивать систему, которая устроит каждого. Мы съездили на чемпионат мира по Hearthstone, где пообщались с участниками, и выяснили, почему первый год получится экспериментальным.

«Лучшие игроки в мире не должны гриндить, они уже всем все доказали»

Сэм Брейтуэй Фото: Хелена Кристианссон

Глава киберспортивного направления Hearthstone Сэм Брейтуэй целый день отбивается от вопросов журналистов. Единственный способ следить за матчами на сцене — поглядывать в ноутбук в перерывах между встречами. Во время интервью он смотрит в глаза и никогда не отводит их от собеседника.

«Меня постоянно спрашивают, зачем мы изменили соревновательную систему. HTC — это, конечно, здорово, но прошлогодняя программа была слишком выматывающей. 32 «тур-стопа» по всему миру. Три крупных сезонных турнира, чемпионат мира. Hearthstone было слишком много, — объясняет Брейтуэй необходимость перемен. — С учетом перелетов и постоянного гринда в рейтинговых матчах у игроков был изнурительный график. Если ты посмотришь на профессиональных игроков, никто не стримил на регулярной основе. Сама по себе система оказывала разрушительное влияние на игроков. Так что нам было просто необходимо сделать ее сбалансированной».



27 марта Blizzard объявила о реформе соревновательного формата. Больше никаких «тур-стопов» в необъятном количестве. Вместо этого компания собрала 48 лучших игроков из Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона и распределила их по лигам Grandmasters. На протяжении трех месяцев участники будут соревноваться друг с другом. По результатам регулярного сезона шесть человек из групп отправятся в плей-офф (у каждого региона свой). Победитель поедет на чемпионат мира. Таким образом, на главном турнире года восемь игроков поборются за титул и призовой фонд в $ 500 тыс. (по два участника за два сезона от Европы, Северной Америки, Азии и Китая, у которой будет своя Gold Series).

Фото: Blizzard

У профессиональных киберспортсменов к этой системе есть ряд вопросов. В первую очередь они подвергли сомнению критерии отбора в Grandmasters. На сайте Blizzard указано, что туда получали приглашения исходя из количества выигранных призовых, заработанных очков за всю карьеру или в сезоне 2018/2019, а также за вклад в развитие сообщества.



Такая избирательность не устроила многих игроков, кто пахал в последние годы. Немец Себастьян Xixo Бентерт входит в топ-20 мира по количеству призовых в Hearthstone — $153 тыс. Однако ему отказали в приглашении. Сотрудники Blizzard объяснили это тем, что далеко не все турниры учитывались при отборе. Только лицензированные компанией.



«По их критериям (заработанным призовым) Артем DrHippi Кравец должен быть в списке. Да, он находился в инактиве какое-то время, но ведь и Павел Pаvel Бельтюков тоже. Я ни в чем не обвиняю его, но Blizzard выбирает, как обойти собственные критерии», — писал Бентерт в серии публикаций в «Твиттере».

«Мне рассказывали, что два слота выделялись для людей, внесшим вклад в развитие сообщества на протяжении последних лет. Ничего не имею против того, чтобы отдать их Владиславу SilverName Синотову и Диме RDU Раду, но если посмотреть на приглашения в других регионов, они определенно имели ввиду нечто иное».

Себастьян Xixo Бентерт Фото: GosuGamers

После публикации инвайтов Бентерт отказался от участия в следующем сезоне Hearthstone (но не от выступлений на сторонних турнирах). Он не намерен жертвовать всем ради мизерного шанса попасть в Grandmasters в 2020 году. По его словам, он прекратил сотрудничество с SK Telecom T1 именно по этой причине. На его место клуб взял трех игроков из европейской лиги.



«Одна из задач, которую мы хотим решить при помощи Grandmasters, — создание стабильного расписания, — уверяет Сэм Брейтуэй. — При этом мы будем снимать и показывать образовательный контент. Вот почему мы отошли от прошлогоднего формата. Мы хотим построить экосистему, где любой игрок мог бы включить понравившийся матч, подсмотреть фишки у киберспортсменов и использовать знания на практике».



Брейтуэй считает, что в плюсе останутся не только зрители, но и профессионалы. Им больше не придется гриндить в рейтинговых матчах каждый месяц.

«Нет, конечно, сам гринд никуда не делся. Просто лучшие игроки в мире не должны этим заниматься. Они уже всем все доказали».

По итогам двух первых сезонов наименее результативные участники каждого дивизиона окажутся под угрозой выбывания. На их места придут «игроки, участвующие в программе Masters Tour и получившие наибольшее количество денежных призов в своих регионах». В компании отказываются называть точное число киберспортсменов, которые покинут лигу. Бентерт упоминал в твиттере два слота. Синотов и менеджмент Team Spirit в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Игроки американского дивизиона Grandmasters Фото: Хелена Кристианссон

«То, что сделали сейчас, нужно было сделать еще в 2016 году. Но лучше поздно, чем никогда, — отмечает SilverName. — Сама по себе система Grandmasters… Когда ты туда уже попал, тебе легко говорить. Но если посмотреть правде в глаза, то, скорее всего, эту систему нужно сделать так, чтобы оттуда вылетало больше игроков. Это необходимо для внутренней конкуренции. Два слота на регион… А сколько тысяч людей играют? Этого просто мало. Нужно 5-6 хотя бы».

С позицией Синотова согласен Михай languagehacker Драгалин. Одно из главных его опасений — маленький шанс для претендентов на попадание в лигу Grandmasters. С учетом трех соревнований серии Masters игрокам будет непросто выделиться, сохранять стабильность на протяжении сезона, а заодно отобраться в число участников высшей лиги. Дисциплине не хватает качественных турниров, считает канадец.



«Blizzard еще многое предстоит исправить, но я уже рад, что они хотя бы что-то делают для этого», — заключает Драгалин.

Три «тур-стопа» на всех

Патра Каднесс и Владислав SilverName Синотов

На прошлогодних турнирах серии HCT разыгрывали очки, необходимые для квалификации в плей-офф отборочных. Оттуда можно было попасть на сезонный чемпионат. Если на самих соревнованиях участник пробивался в топ-4, то гарантировал себе путевку на ЧМ. Киберспортсменам приходилось проводить десятки часов в рейтинговых матчах, а затем бежать на самолет. Самые стрессовые дни приходились на конец сезона. Тогда из ладдера не вылезали едва ли не сутки.



«Hearthstone — не самая дешевая соревновательная дисциплины из-за «тур-стопов». Мы никогда не оплачивали проживание участникам. Обязанность ложилась на организации, а учитывая, что чемпионатов было 32, командам это вылетало в копеечку», — объясняет глава киберспортивного направления Hearthstone.

Фото: Blizzard

В новом сезоне «тур-стопы» трансформировались в Masters Tour. В первый год их будет три. Уже известно, что два организуют в Лас-Вегасе (июнь) и Сеуле (август). Еще один пройдет в Европе (октябрь). В 2020 году организаторы обещают расширить географию и количество турниров. Стартовый призовой фонд — $ 250 тыс. на каждом из соревнований ($ 50 тыс. за первое место). Однако он может увеличиться за счет процента с продаж внутриигровых предметов. Сами наборы пока не поступили в магазин, их содержимое не раскрывается.

Разработчики предупреждают, что только треть от 300+ участников «тур-стопа» получат денежное вознаграждение.

Для попадания на сам турнир теперь необязательно фармить только ладдер. Разработчики оставили эту опцию для тех, кого она устраивает. Топ-200 игроков по результатам месяца получат приглашения на Ranked Ladder Qualifier. Четверка лучших отправится на турнир. За свой счет.



В тех же самых условиях находятся сотни других участников, которые проходят открытые квалификации в течение двух месяцев (в зависимости от места они получают наборы с картами самого последнего дополнения). Приглашения также могут заработать киберспортсмены по результатам официально одобренных сторонних турниров, победитель прошлого Masters Tour, обладатели 120 очков по итогам года Ворона, участники Gold Series.



Свой инвайт на турнир в Лас-Вегасе получил и Себастьян Xixo Бентерт, несмотря на свои высказывания и критику в адрес Blizzard. «Собираюсь, спросить каждого, сколько ему пришлось сыграть открытых квалификаций, чтобы попасть сюда», — отшутился немец.

Проблемы дисциплины и зависимость от привычек

Михай languagehacker Драгалин (справа) Фото: Хелена Кристианссон

Подобная схема с «тур-стопами» используется в карточной коллекционной игре Magic: The Gathering. Однако там участники международных чемпионатов Pro Tour, как правило, совмещают увлечение с работой (как и в файтингах). Немногие полностью посвящают себя хобби или удачно монетизируют его. Поездки затратные, но за 25 лет существования серии игроки привыкли. Никто не жалуется. Только самые успешные могут получить слот на следующий Pro Tour и оплаченные перелеты до места проведения и обратно. Проживание за свой счет.

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Однако в киберспорте другая ситуация. Здесь игроки в зависимости от дисциплины не привыкли совмещать работу с тренировками и поездками на соревнования. В России и странах СНГ так точно. Поэтому все затраты обычно покрывают либо из своего кармана, либо их берут на себя киберспортивные организации. Клубы поменьше, как правило, трезво оценивают шансы и не сорят деньгами. Зарплаты в таких структурах небольшие, скорее символические. Команды покрупнее могут позволить содержание ни одного топового игрока, а сразу нескольких. Однако многих это не останавливает от совмещения активностей.



Михай languagehacker Драгалин считает, что сейчас найти команду не проблема. В мире хватает организаций, которые нуждаются в присутствии в дисциплине. Они готовы растить звезд, а не брать сразу готовых с высокими требованиями. До Lazarus Esports Михай сменил две команды. В тот же период он работал в банке финансовым аналитиком. Все свободное время он посвящал HS: набирал очки в ладдере и участвовал в турнирах. Все потому, что зарплаты не хватало для существования.



Благодаря победе на HCT Fall Championship 2018 он решил уволиться из банка. Призовых в $ 50 тыс. и личных сбережений оказалось достаточно, чтобы уделить время подготовке к чемпионату мира. На турнире он занял 5-8 место и заработал еще $ 50 тыс. Теперь он планирует развивать собственный бренд.

Йон Orange Вестберг

Йон Orange Вестберг уверяет, что в профессиональном сообществе хватает ребят, которые совмещают учебу или работу с увлечением Hearthstone. По словам, шведа немало людей свой путь начинали как Михай Драгалин. Йон не исключение. Orange работал учителем в начальной школе с четвероклассниками. Все благодаря университету. Сейчас у него незаконченное высшее. Он сделал перерыв, так как Hearthstone начал приносить деньги. По количеству выигранных призовых швед занимает 9 строчку в мировом рейтинге Hearthstone — $ 249 тыс.

В то же время далеко не все люди мыслят подобными категориями. После анонса нововведений хватало критики как на Reddit, так и в социальных сетях. Жаловались не только любители и полупрофессионалы. В СНГ-регионе свое возмущение выражали Павел Картошечка Павленко и Евгений Neirea Шумилин. Алексей ШтанУдачи Барсуков рассказывал о потере мотивации. Не обошлось и без скептицизма в сторону «тур-стопов». Несмотря на то, что на открытые квалификации набиралось участников больше, чем они могли вместить, далеко не факт, что все победители доедут до Лас-Вегаса.



В Blizzard заявляют, что обрабатывают все отзывы. Компания нацелена на работу с аудиторией и участниками соревнований. «Я хочу, чтобы мы как команда быстрее реагировали на пожелания сообщества и профессиональных игроков. Это касается формата Grandmasters, как он вообще работает, сколько человек вылетает по итогам сезона, сколько людей участвует в турнирах Masters, как там распределяются призовые. Мы соберемся после первого сезона и чемпионата в Лас-Вегасе и изучим все отзывы, чтобы понять: нужны ли нам изменения, и если да, то какие», — рассказывает Сэм Брейтуэй.

Чемпион мира Каспер Hunterace Ноттор. Норвежец временно бросил школу ради карьеры игрока Фото: Хелена Кристианссон

В компании говорят о работе в трех направлениях. Помимо увеличения призовых за счет продаж внутриигрового набора и распределения денег среди большего числа участников, в Blizzard хотят наладить сотрудничество с турнирными операторами. В будущем стоит ожидать соревнований, где, помимо денег, победитель получит оплаченную поездку с перелетом и проживанием на грядущем Masters Tour.



Но если взглянуть на расписание в Liquipedia, никто не торопится с организацией собственных чемпионатов. Количество сторонних турниров — еще одна из проблем текущего сезона. Игроки не представляют, каким получится грядущий сезон. По данным Esports Earnings, количество соревнований с каждым годом уменьшается, но при этом призовые растут.

В 2015 году компании провели 172 чемпионата. В 2016 число упало до 103, в 2017 — до 86, в 2018 — до 79. Призовые менялись в обратном направлении с 2015 по 2018: $ 2,3 млн — $ 3,4 млн — $ 3,4 млн — $ 5,1 млн. Для сравнения в 2014 (год релиза Hearthstone ) организовали 75 турниров и разыграли $ 1,1 млн.

«Из HS очень много команд ушло, очень мало турниров проводится. Вот сейчас идет чемпионат мира. Наконец-то, они дошли в 2019 году давать за просмотр стрима паки, как в Overwatch и других играх», — отмечает SilverName.



В феврале 2019 DreamHack объявила о сокращении турниров по Hearthstone. В компании намерены сделать перерыв. Однако, как рассказал источник, знакомый с ситуацией, в компании не собираются совсем отказываться от чемпионатов. Ближайший турнир DreamHack конфликтует с «тур-стопом», на который отправятся большинство участников. Следующее мероприятие должны провести в период, когда не будет возникать конфликт интересов.

Фото: DreamHack

Как полагает Йон Вестберг, организаторы и клубы заняли выжидательную позицию. Все хотят посмотреть со стороны, что получится из этого эксперимента. Михай languagehacker Драгалин недоволен тем, как проходит процесс внедрения новых идей. В то же время он понимает, что угодить всем в текущих условиях просто невозможно. Компании понадобится несколько попыток, чтобы понять, какое из направлений будет правильным для Hearthstone.



А пока профессиональные игроки просят окружающих повзрослеть и принять реальность. Они готовы критиковать Blizzard, чтобы создать более привлекательную и благоприятную среду для всех. Однако киберспорт в современном виде — максимально рискованное предприятие. Ни один издатель не гарантирует, что его игра будет существовать вечно, какие бы планы он ни строил. Киберспорт нужен любой компании до тех пор, пока он хоть как-то выгоден ей. Как только поднимется вопрос об оптимизации расходов, произойдет как с Heroes of the Storm.



«Для всех полупрофессиональных и профессиональных игроков, расстроенных изменениями, имейте в виду, что Blizzard вам ничего не должна. Вы сами ответственны за свой успех, — считает Луи Mitsuhide Бремерс. — Я знаю, довольно сложно принять, когда столько времени и усилий не находят должного поощрения. Но такова жизнь. Все, что мы можем сделать, — дорожить яркими моментами из прошлого и двигаться вперед. Не падайте духом».