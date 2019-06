Watch Dogs Legion и Gods & Monsters. Все анонсы Ubisoft на E3 2019

Новые игры самого разного калибра, подписочный сервис, сериал о разработчиках и экранизация The Division.

Ubisoft придерживается своего стиля. Раз в год компания выпускает хит и несколько игр поменьше: танцевальные, многопользовательские, кооперативные, одиночные. Понравится далеко не все. Уж больно на любителя.

Assassin's Creed Odyssey

Компания приготовила сразу две новости. Во-первых, пользователи получат инструментарий для создания собственных продуманных квестов и историй. Функционал будет кросс-платформенным. Ничто теперь не мешает превзойти сценаристов игры.

Во-вторых, в Assassin's Creed Odyssey появится режим Discovery Tour. Игрокам предложат посетить Древнюю Грецию и узнать как можно больше об исторических фигурах и эпохе. Главное отличие от Origins — система прогрессии и сюжетные задания. Релиз состоится осенью 2019 года.

Watch Dogs Legion

Местом новой части Watch Dogs станет Великобритания (Лондон). События развернутся после Брекзита. Игрок выступает в роли бойца сопротивления. Ему предстоит сформировать свой отряд хакеров, взломщиков и убийц.

Разработчики уверяют, что завербовать можно любого персонажа. У каждого из героев будет своя предыстория, анимация и озвучка. В случае летального исхода он умрет навсегда. В этом и заключается основная задумка Legion — нет какого-то одного главного персонажа. Все важны.

Watch Dogs Legion выйдет 6 марта 2020 года на PC, PS4, Xbox One и будет доступна в облачном сервисе Google Stadia. Компания уже открыла предзаказ на игру. В российском магазине Ubisoft доступны три издания: Standard (1999 рублей), Gold (3799 рублей), Ultimate (5499 рублей).

Сериал о разработчиках игр

Проект называется Mythic Quest Raven's Banquet. Сериал запустят в Apple TV+. В съемках приняли участие актеры «В Филадельфии всегда солнечно».

Новая консоль Xbox и Cyberpunk 2077. Все анонсы Microsoft на E3 2019 Компания заваливала зрителей трейлерами (Джордж Мартин теперь тоже создает игры), а в конце рассказала о консоли следующего поколения.

Rainbow Six Siege

11 июня в шутере стартует новая операция Phantom Sight. В игру добавят двух новых оперативников — Nokk и Warden.

Brawlhalla и Adventure Time

Персонажи мультсериала появятся в файтинге от студии Blue Mammoth Games. Обновление с новыми героями уже доступно для скачивания.

Ghost Recon: Breakpoint

На презентации появился актер Джон Бернтал, известный по роли Фрэнка Касла в киновселенной Marvel. Он сыграет одного из злодеев.

Бета-тестирование Ghost Recon: Breakpoint пройдет с 5 по 8 сентября. Дата релиза не называется. Однако компания объявила о больших планах по поддержке командного шутера.

Tom Clancy's Elite Squad

Мобильная ролевая игра с участием персонажей из разных вселенных Ubisoft. Например, в Elite Squad появится Сэм Фишер. Все сражения будут проходить в формате 5 на 5. Соревноваться можно как с ботами, так и с реальными людьми.

For Honor

Разработчики приготовили режим наблюдателя и новое игровое событие «Охота за душами». Дополнение посвящается самураям. Релиз намечен на 27 июня.

Just Dance 2020

Представлена новая часть танцевальной серии от Ubisoft. Запуск запланирован на ноябрь 2019 года. Среди заявленных платформ PC, PS4, Xbox One, Google Stadia и Wii. В Just Dance 2020 появится песня российской группы Little Big — Skibidi.

Rainbow Six Quarantine

Кооперативный шутер с PvE-заданиями на троих человек. Игра выйдет на PC, Xbox One и PS4 в первом квартале 2020 года.

Новые игры от Arkane и Синдзи Миками. Bethesda провела конференцию на E3 2019 Компания извинилась за провальный старт Fallout 76, рассказала об обновлениях для игр-сервисов, релизе Doom Eternal и запуске новых франшиз.

The Division 2

Ubisoft анонсировала новый контент для многопользовательского шутера. Первый сюжетный эпизод появится в июле. Второй, где главным местом станет Пентагон, выйдет осенью. Тогда же обещают и второй рейд. А вот у третьего пока нет точной даты выхода.

Помимо этого, со сцены объявили, что Дэвид Литч («Джон Уик», «Дэдпул 2») снимет кино для онлайн-кинотеатра Netflix. В экранизации The Division поучаствуют Джейк Джилленхол («Горбатая гора») и Джессика Честейн («Интерстеллар»). Больше подробностей расскажут позднее.

Подписка Uplay+

Теперь своя подписка есть и у Ubisoft. Причем совместимая с Google Stadia. Компания предлагает заплатить за доступ к более ста играм $ 14,99 в месяц. Запуск запланирован на 3 сентября.

Roller Champions

Есть такой спорт — роллер-дерби. Так вот, разработчики взяли за основу идею командного спорта на коньках и сделали игру. Участники соревнуются между собой в матчах 3 на 3. До 14 июня компания проводит альфа-тестирование.

Gods & Monsters

Новая ролевая игра от создателей Assassin's Creed Odyssey. Разработка началась четыре года назад. Релиз намечен на 25 февраля 2020 года. Среди платформ PC, Xbox One, PS4 и Switch. В основе Gods & Monsters лежит древнегреческая мифология. Действия развернутся на Островах блаженных (в античной мифологии их называют Элизиум).