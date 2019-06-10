Компания заваливала зрителей трейлерами (Джордж Мартин теперь тоже создает игры), а в конце рассказала о консоли следующего поколения.

Новая консоль Xbox и Cyberpunk 2077. Все анонсы Microsoft на E3 2019

Microsoft не стала сильно отходить от прошлогоднего сценария и ударно провела свою часовую конференцию. Зрителям показали десятки синематиков. Болтовню со сцены свели к минимуму. Но королями вечеринки стали не столько они, сколько поляки из CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077

Настоящие короли киберпанковой вечеринки. И все благодаря актеру Киану Ривзу («Матрица», «Джон Уик»). Игра выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. Разработчики уже открыли предзаказ. Подробнее можно прочитать здесь.

Project Scarlett, технологии и Halo Infinite

Microsoft не так много рассказала о консоли нового поколения — Project Scarlett. Если коротко, она будет мощнее в четыре раза Xbox One X (чуть больше читайте здесь).

Про облачный сервис xCloud упомянули вскользь. Новая функция появится как на новой консоли, так и на Xbox One. Полноценный запуск состоится в октябре 2019 года. Сервис позволит превратить консоль в отдельный сервер и стримить игры на любые устройства.

Одной из игр стартовой линейки Project Scarlett станет Halo Infinite. Релиз также планируют на платформы PC и Xbox One.

The Outer Worlds

Сюжетный трейлер новой игры от Obsidian. Дата выхода: 25 октября на PC, PS4 и Xbox One.

Bleeding Edge

Новый многопользовательский шутер от Ninja Theory, где основной акцент сделан на боях в формате 4 на 4. Во время выступления студия заявила, что работает над несколькими новыми проектами. Bleeding Edge — один из них. Альфа-тестирование стартует 27 июня. Игра выйдет на Xbox One и PC.

Ori and the Will of the Wisps

У платформера наконец-то появилась дата выхода — 11 февраля 2020 года.

Minecraft Dungeons

Новая игра от создателей Minecraft, которая очень напоминает Diablo. Поддерживает кооперативный режим на четырех человек. Выйдет весной 2020 на PC и Xbox One.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Джедаи еще живы, надежда еще жива. В общем, держите двухминутную нарезку игрового процесса.

Что показала EA: уличный футбол в FIFA 20 и новый герой в Apex Legends Текстовая трансляция конференции EA Play. На протяжении 2,5 часов компания рассказывает про свои хиты.

Blair Witch

Новая хоррор-игра от создателей Layers of Fear во вселенной фильмов о ведьме из Блэр. По сюжету бывший полицейский по имени Эллис вместе с собакой отправляются на поиски пропавшего мальчика и забредают в заколдованный лес. Релиз состоится на PC и Xbox One 30 августа.

Spiritfarer

Своеобразная интерпретация Stardew Valley. Главный герой — Стелла. Она занимается перевозкой душ умерших. Помимо исследования сказочного мира персонажу предстоит заниматься простыми бытовыми делами: готовить, рыбачить, собирать урожай, создавать предметы и многое другое. Выйдет в 2020 году на PC и Xbox One.

Battletoads

Game Pass

Во время презентации Microsoft объявила о пополнении коллекции (Batman: Arkham Knight, Metro: Exodus, Hollow Knight, Borderlands: The Handsome Collection) и начале бета-тестирования сервиса на PC. Старт состоялся сразу после конференции. Ежемесячная подписка обойдется в 599 рублей.

Flight Simulator

Возвращение одной из самых медитативных игр. Теперь на PC и Xbox One.

Age of Empires II Definitive Edition

Полноценное переиздание легендарной стратегии с поддержкой 4K. Выйдет в 2019 году.

Wasteland 3

Lego Star Wars The Skywalker Saga

Новая LEGO-игра, в которой будут представлены все 9 фильмов киновселенной. Выйдет в 2020 году.

Psychonauts 2

Microsoft сделала сразу два анонса. Во-первых, компания приобрела студию Double Fine, а, во-вторых, она делает Psychonauts 2.

Borderlands 3

Dragon Ball Z Kakarot

Новая экшн-игра во вселенной Dragon Ball. Релиз состоит в 2020 году.

12 Minutes

Интерактивный триллер. Главный герой застрял во временной петле (как в фильме «День сурка»). Каждый раз ему необходимо переживать новые события.

Gears 5

Главное, что нужно знать: игра выходит 10 сентября 2019 года. В июле и августе разработчики проведут бета-тестирование.

В новой части появится кооперативный режим Escape. Судя по трейлеру, он рассчитан на трех человек.

Авторы также объявили, что за предзаказ Gears 5 пользователи получат скин Терминатора.

Dying Light 2

Весной 2020 года будет не протолкнуться. В тот же отрезок, что и Cyberpunk 2077, выйдет Dying Light 2.

Дополнение Forza Horizon 4

Elden Ring. В разработке поучаствовал Джордж Мартин

Новая игра от студии FromSoftware. В компании называют ее самой масштабной из всех. В разработке поучаствовал писатель Джордж Мартин (вселенная «Игра престолов»). Он помогал в создании мира и сюжета.

Дополнение к State of Decay 2

Phantasy Star Online 2

Условно-бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра. Выйдет весной 2020 года на Xbox One.

Crossfire X

Шутер для консоли разрабатывает студия Remedy. Релиз состоится в 2020 году.

Tales of Arise