Новая консоль Xbox и Cyberpunk 2077. Все анонсы Microsoft на E3 2019

Microsoft не стала сильно отходить от прошлогоднего сценария и ударно провела свою часовую конференцию. Зрителям показали десятки синематиков. Болтовню со сцены свели к минимуму. Но королями вечеринки стали не столько они, сколько поляки из CD Projekt RED.
Cyberpunk 2077
Настоящие короли киберпанковой вечеринки. И все благодаря актеру Киану Ривзу («Матрица», «Джон Уик»). Игра выйдет 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. Разработчики уже открыли предзаказ. Подробнее можно прочитать здесь.
Project Scarlett, технологии и Halo Infinite
Microsoft не так много рассказала о консоли нового поколения — Project Scarlett. Если коротко, она будет мощнее в четыре раза Xbox One X (чуть больше читайте здесь).
Про облачный сервис xCloud упомянули вскользь. Новая функция появится как на новой консоли, так и на Xbox One. Полноценный запуск состоится в октябре 2019 года. Сервис позволит превратить консоль в отдельный сервер и стримить игры на любые устройства.
Одной из игр стартовой линейки Project Scarlett станет Halo Infinite. Релиз также планируют на платформы PC и Xbox One.
The Outer Worlds
Сюжетный трейлер новой игры от Obsidian. Дата выхода: 25 октября на PC, PS4 и Xbox One.
Bleeding Edge
Новый многопользовательский шутер от Ninja Theory, где основной акцент сделан на боях в формате 4 на 4. Во время выступления студия заявила, что работает над несколькими новыми проектами. Bleeding Edge — один из них. Альфа-тестирование стартует 27 июня. Игра выйдет на Xbox One и PC.
Ori and the Will of the Wisps
У платформера наконец-то появилась дата выхода — 11 февраля 2020 года.
Minecraft Dungeons
Новая игра от создателей Minecraft, которая очень напоминает Diablo. Поддерживает кооперативный режим на четырех человек. Выйдет весной 2020 на PC и Xbox One.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Джедаи еще живы, надежда еще жива. В общем, держите двухминутную нарезку игрового процесса.
Blair Witch
Новая хоррор-игра от создателей Layers of Fear во вселенной фильмов о ведьме из Блэр. По сюжету бывший полицейский по имени Эллис вместе с собакой отправляются на поиски пропавшего мальчика и забредают в заколдованный лес. Релиз состоится на PC и Xbox One 30 августа.
Spiritfarer
Своеобразная интерпретация Stardew Valley. Главный герой — Стелла. Она занимается перевозкой душ умерших. Помимо исследования сказочного мира персонажу предстоит заниматься простыми бытовыми делами: готовить, рыбачить, собирать урожай, создавать предметы и многое другое. Выйдет в 2020 году на PC и Xbox One.
Battletoads
Game Pass
Во время презентации Microsoft объявила о пополнении коллекции (Batman: Arkham Knight, Metro: Exodus, Hollow Knight, Borderlands: The Handsome Collection) и начале бета-тестирования сервиса на PC. Старт состоялся сразу после конференции. Ежемесячная подписка обойдется в 599 рублей.
Flight Simulator
Возвращение одной из самых медитативных игр. Теперь на PC и Xbox One.
Age of Empires II Definitive Edition
Полноценное переиздание легендарной стратегии с поддержкой 4K. Выйдет в 2019 году.
Wasteland 3
Lego Star Wars The Skywalker Saga
Новая LEGO-игра, в которой будут представлены все 9 фильмов киновселенной. Выйдет в 2020 году.
Psychonauts 2
Microsoft сделала сразу два анонса. Во-первых, компания приобрела студию Double Fine, а, во-вторых, она делает Psychonauts 2.
Borderlands 3
Dragon Ball Z Kakarot
Новая экшн-игра во вселенной Dragon Ball. Релиз состоит в 2020 году.
12 Minutes
Интерактивный триллер. Главный герой застрял во временной петле (как в фильме «День сурка»). Каждый раз ему необходимо переживать новые события.
Gears 5
Главное, что нужно знать: игра выходит 10 сентября 2019 года. В июле и августе разработчики проведут бета-тестирование.
В новой части появится кооперативный режим Escape. Судя по трейлеру, он рассчитан на трех человек.
Авторы также объявили, что за предзаказ Gears 5 пользователи получат скин Терминатора.
Dying Light 2
Весной 2020 года будет не протолкнуться. В тот же отрезок, что и Cyberpunk 2077, выйдет Dying Light 2.
Дополнение Forza Horizon 4
Elden Ring. В разработке поучаствовал Джордж Мартин
Новая игра от студии FromSoftware. В компании называют ее самой масштабной из всех. В разработке поучаствовал писатель Джордж Мартин (вселенная «Игра престолов»). Он помогал в создании мира и сюжета.
Дополнение к State of Decay 2
Phantasy Star Online 2
Условно-бесплатная многопользовательская ролевая онлайн-игра. Выйдет весной 2020 года на Xbox One.
Crossfire X
Шутер для консоли разрабатывает студия Remedy. Релиз состоится в 2020 году.
Tales of Arise
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