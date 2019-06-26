«Моя смерть поможет сделать YouTube лучше». Последний крик знаменитого блогера

«Жаль всех, кого я предал»

«Мне жаль тех из вас, кого я предал. Жаль, что я оставил такое запятнанное наследство. Я надеюсь, что моя история поможет каким-то образом в будущем сделать YouTube лучше, чтобы люди знали границы, меру и как далеко всё должно заходить», — это были одни из последних слов известного в YouTube и Twitch стримера Десмонда Амофа, более известного как Etika.



Блогер пропал 20 июня, тогда же начались его поиски. Вскоре на Манхэттенском мосту нашли его личные вещи: кошелёк, водительские права, приставку Nintendo Switch и сумку с вещами.



25 июня полиция Нью-Йорка сообщила, что блогер найден мёртвым в районе реки Ист-Ривер. Ему было 29 лет.

Амоф не раз выкладывал посты и твиты с суицидальным уклоном, и это изрядно волновало его друзей и коллег. Помимо постов Десмонд записывал видео, в которых рассказывал о своих психических недугах и зависимости от социальных сетей. На данный момент его Twitch и YouTube каналы заблокированы.

«Это поглотило меня»

«Позвольте моей истории быть той, которая советует осторожно относиться к слишком большому количеству дерьма в социальных сетях, чуваки. Это может вас испортить. Это может дать вам представление о ненастоящей жизни. К сожалению, это поглотило меня», — говорил Десмонд.



29 апреля в полицию Нью-Йорка позвонили и сообщили о мужчине с нарушением психики. По указанному адресу выехала группа. Речь шла о Десмонде Амофе, но он в прямом эфире своего «инстаграма» отказался открыть дверь полицейским. Разумеется, долго держать оборону он не смог, был задержан и доставлен в больницу для проверки здоровья.

«Похороны такие же большие, как его личность»

После смерти Etika многие блогеры выходят в прямой эфир Twitch с заголовками в память о Десмонде, а теперь уже бывшая девушка, которая до подтверждения его смерти не теряла надежды, написала вот такой твит.



«Я хочу, чтобы его похороны были такими же большими, как его личность, его сердце и его дух. Я любила его. Он наконец-то в раю».

Самоубийство известного стримера и блогера в очередной раз заставляет задуматься о «токсичности» общества в YouTube, Twitch и других социальных сетях. Не просто так многие блогеры уходят в себя, когда получают отрицательные оценки за свои видео и очередные выпуски собственных шоу. Кто-то с этим справляется, а кто-то не может пережить и малый перевес недовольства аудитории.



Казалось бы, ты сидишь дома и просто ставишь дизлайк, оставляешь гневный комментарий, напоминаешь о каком-либо «косяке». Но каждый дизлайк, комментарий, реакция и упоминание являются каплями в огромном потоке подписчиков. Они формируются в огромное цунами, которое сметает эмоциональное состояние человека.



Порой даже самый маленький проступок может вечно преследовать человека в интернете и оставить на нём несмываемое клеймо.