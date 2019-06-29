«Игроки в СНГ не кайфуют от игры, они хотят бабок. Это грустно»

В начале сезона Virtus.pro подписала нового тренера. Арсений ArsZeeqq Усов продержался год. Впереди главное испытание — The International 9. Мы поговорили с ним о том, что изменилось за это время, как чемпионат мира по Dota 2 влияет на турниры остального сезона и чтобы он делал, если бы VP не обратилась к нему. Интервью записывалось 27 июня.



— «Когда написал Рамзес, я подумал, что это пранк». Как часто в твоей жизни тебе доводилось быть героем розыгрышей?

— Да на самом деле никогда. Я просто параноик. И я думаю так, что все происходящее вокруг меня нужно все поддавать сомнению. Но на самом деле со мной ничего такого не было. Я просто так подумал, я просто параноик.



— Немало игроков рьяно выступают против упрощений, которые регулярно вводит Valve для Dota 2. То, что сейчас происходит с развитием доты, можно назвать розыгрышем?

— Я недавно говорил Маше Ермолиной: вот мне, что дают, я с этим и работаю. Если честно, я уже слишком стар, чтобы думать о развитии игры, что в ней нужно поменять, чтоб мне было комфортно. Работаю с тем, что дают. Мне приносят патч новый, я говорю команде: «Попробуйте на этих героях поиграть».

— Ты по-прежнему продолжаешь уделять много времени пабликам?

— Я играю в основном для «теориокрафта». Вот только патч вышел, я сажусь, играю, ищу каких-то героев для команды. Когда мета устаканилась, у нас уже есть готовые драфты, как мы открываемся, кто чем играет, тогда уже в этом смысла нет. Тогда я уже начинаю играть меньше. Под конец вообще перестаю.

— Как часто доводилось наезжать на людей в пабах, а потом извиняться за это?

— Ой, я вообще сумасшедший. В матчмейкинге я на всех ору. Со мной лучше не общаться. Меня нужно замутить, и все.



— Пять лет назад никого не беспокоило токсичное сообщество. К тому же если посмотреть на другие игры, подобное происходит везде. Почему это стало проблемой?

— Да везде люди токсичные. В доте почему самое токсичное сообщество? Потому что это самая сложная игра. Люди тратят очень много времени и сил на то, чтобы выиграть одну игру. Ты тратишь всю энергию, проигрываешь, так почему не сказать, что все твои тиммейты… Вполне себе адекватно.



Сложность игры и токсичность — зависимые величины. Heroes of the Storm — там вообще ничего уметь не надо. Там можно вообще ногами играть. Там и игра длится 20 минут. Тебе даже наорать на кого-то в падлу. Через 20 минут начинается новая. А тут ты потратил час жизни на то, чтобы у тебя отняли еще и рейтинг. Ты потратил час жизни на игру с кем-то хуже тебя и ничему не научился.



— Работа тренером в начале соревновательного сезона и сейчас. Что изменилось? Стало ли проще?

— Может, прозвучит парадоксально, но стало сложнее. Когда я только пришел, мне давали карт-бланш. Делай, что хочешь, мы посмотрим, будет это работать или нет. По итогу у нас с командой есть бэкграунд. Где-то что-то сработало, где-то нет. Сейчас основная сложность заключается в том, что я не могу делать все, что захочу. Каждая моя идея поддается критике, сомнению. В начале сезона такого не было.

Я бы не сказал, что это плохо для команды. Наоборот хорошо. Это значит, что они приняли меня, как своего. Если бы они до сих пор слепо верили моим идеям, было бы неправильно с их стороны.

— Почему?

— Потому что идеи бывают-то и неверные. В Куала-Лумпуре, может, мне где-то повезло. Со мной вообще никто не пререкался. Я делал, что делаю. Может быть, мне там повезло: те идеи, которые у меня там были, оказались правильными. Если бы они были неправильными, то, может, меня бы уже на этом посту и не было. Мне давали карт-бланш, я ошибся, все, приехали.

— Если бы предложение от Virtus.pro не пришло, чтобы делал?

— Не знаю, на завод бы пошел, наверное.



— Давай серьезно.

— В тот момент мы собирали команду. Ваня VANSKOR, Вася Afterlife — будущих ferzee (сейчас большая часть этих игроков представляют Gambit Esports — Прим.ред.). Я собирался быть их тренером. Потом в определенный момент меня просто позвали. Я сказал: «Парни, думаю, вы меня поймете, мне придется уйти от вас». Ну, тоже ведь неплохую команду собрал, да? Они тоже на мэйджор поехали. А теперь за слот на The International 9 борются.



— Слакс говорил: «Сцене Dota 2 нужен злодей — настоящий мерзавец». Учитывая количество инфоповодов о доте и поведение игроков в пабликах, складывается ощущение, что вокруг одни злодеи. Что не так с этим сообществом?

— Вопрос риторический. Просто дота приходит к тому, что здесь слишком все профессионально. Это не как раньше: друзья, которые собрались поиграть вместе. Это коллеги уже. Если ты выгнал одного коллегу из команды… Ты в бизнесе. Тебе надо занимать высшие места. Тебе нужно кого-то выгонять. Стало слишком сухо и серьезно.



— Было бы круче вернуться во времена 2013 года?

— Раньше было весело. Был задор какой-то. Сейчас он тоже есть, но все по-другому ощущается. Как будто ты на работе. Раньше такого не было. Именно этим и привлекало: ты сидишь, играешь турниры, тебе прилетают еще какие-то деньги, совершенно не задумываясь. Ты просто сидишь играешь, тебе кайфово



— Мне кажется, в какой-то момент среди игроков изменилось отношение к происходящему. Призовой The International рос без конца. Деньги стали оказывать серьезное влияние на всех. Не важен сезон — важно какое место ты займешь и какую кассу увезешь.

— Есть такое. В индустрии и игре очень много денег. Это заставляет не уходить людей, которые хоть и талантливы. Многие из находящихся даже на этом турнире уже давно бы перестали этим заниматься, потому что им это неинтересно. Сейчас они просто продолжают это делать, потому что прибыльно. Это болезнь всей СНГ-доты. Игроки хотят зарабатывать деньги. Они сидят тренируются, катают матчмейкинг ради этого. Они не кайфуют от игры. Они хотят бабок. Это грустно.

— В прошлом комментаторы предъявляли тебе за плохие драфты. Ты тогда выступил с предложением писать тебе в Instagram. Как часто тебе приходится пояснять за драфты народу?

— Мне постоянно пишут, спрашивают по драфтам, по билдам героев. Если вопрос построен корректно и мне интересно на него ответить, я отвечаю. Но иногда мне пишут: «Брат, привет. Чо не забанил врку?» Я не буду на это отвечать. Зачем я должен это объяснять?



— Может, пора уже видео снимать или устраивать сессии вопросов-ответов?

— У меня должны быть амбиции, чтобы улучшить комьюнити. Они у меня есть, но они не настолько высоки, чтобы устраивать AMA-сессии в онлайне. Я все-таки человек ленивый и не особо хочу этим заниматься.



— В комментариях про тебя часто пишут гадости и всячески язвят. За что тебя ненавидят?

— Потому что они не знают, кто я. Они думаю, что они могут быть на моем месте. Меня не знали, до VP я был ноунеймом. Я прихожу, и каждый, кто смотрит игры Virtus.pro, думает: «А почему это не я? Я же тоже никто. Почему не взяли меня?» Все настолько банально.