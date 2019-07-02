В интернет слили новые подробности GTA VI. Придётся отправиться в прошлое

Пользователь Reddit под ником JackOLantern1982 слил подробности новой части Grand Theft Auto. Он утверждает, что утечка полностью достоверна и источниками стали два журналиста, которые работают в Kotaku и PC Gamer. Также автор указал, что его близкий друг, который работает в Rockstar, не подтвердил, но и не опроверг все детали, которые изложены в тексте.

Разработка

По словам автора, разработка новой части началась в 2012 году, то есть ещё за год до выхода GTA V. Однако продолжить работу над игрой удалось только в 2015 году, так как до этого все студии были заняты другим проектом — Red Dead Redemption 2.



Кодовое название новой части — Project Americas, действие будет разворачиваться в 70-80-х годах ХХ века.



Занимается проектом вся Rockstar, а не какая-то отдельная студия.

Куда отправимся на этот раз?

Нас уверяют что перемещаться мы будем между Вайс Сити и городом, прототипом которого стал Рио-де-Жанейро. Помимо этого, некоторые миссии перенесут нас в Либерти Сити.



Также обещают, что в игре будет огромная тюрьма, которая сыграет значительную роль в истории новой части.



Автор уверяет, что разработчики вдохновлялись сериалом «Наркос» от Netflix.

Геймплей

Играть мы будем за молодого наркоторговца Рикардо, а не за женщину, как упоминалось в ранних утечках. Помимо него, иногда будет предложено играть за другого ключевого персонажа — Кейси.



Сюжет будет разделён на главы, прямо как в фильмах Тарантино или Red Dead Redemption 2. Мы будем плавно двигаться от мелкой сошки к титулу самого влиятельного наркобарона Америки.



Поменяется и игровая механика. Мы больше не сможем носить тонны оружия, придётся прятать его в своих многочисленных тайниках. Машина станет для нас самым верным другом, её можно будет прокачивать, и, что очевидно, так же хранить боеприпасы.



Погода больше не является чем-то номинальным, она будет напрямую влиять на развитие событий.

Историческая составляющая

Так как действия будут разворачиваться в 70-80 годах, игра будет наполнена тонной исторических отсылок. Будет поднята проблема миграции в США, появление ВИЧ-инфекции. Также в игре появится копия кубинского команданте Фиделя Кастро.



Все герои игры будут разговаривать на своих родных языках, поэтому в игре будет огромное количество субтитров. Да, точно как в «Наркосе».



С течением времени в игре будет меняться архитектура и машины.

Когда ждать?

Дату выхода автор не сообщил, но отметил очень важный момент — игра появится только на консолях нового поколения (PS5 и Xbox Project Scarlett). Исходя из этой детали, мы можем рассчитывать на выпуск уже в 2020 году, вместе с выходом новых консолей.



И, что тоже важно, игра находится только в пре-альфа тесте, так что локации, имена персонажей и другие детали могут претерпеть значительные изменения.