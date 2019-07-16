Его нет. Как и Duke Nukem, Wolfenstein и QUAKE. И это правильно.

Пять крутых шутеров 90-х, в которые надо играть сейчас. А где DOOM?

Совсем скоро легендарной DOOM II: Hell on Earth исполнится 25 лет. Эта часть является одной из самых легендарных игр того времени. Она затмила многие проекты, поэтому стоит вспомнить то, что, возможно, прошло мимо вас. Причём совершенно незаслуженно.

Chasm: The Rift (1997)

Шутер от украинских разработчиков, увы, не удостоился должным вниманием. По истории некие существа «таймстрайкеры» нашли способ творить беспредел в различных временах нашего мира, так что придётся побегать за ними и помешать их планам. Мы сможем побывать в Древнем Египте, средневековье и даже в современности.

Witchaven (1995)

История о злобных ведьмах перенеслась из книжек и на экран компьютера. В Witchaven мы играем за рыцаря Гриндоваля, которому предстоит найти и уничтожить злобную ведьму.



Игра позиционировалась как шутер, но не лишена и элементов RPG: мы можем набирать опыт и искать сокровища. Также игра делает акцент на рукопашный бой, в отличие от многих проектов того времени в духе «беги и стреляй».

Blood (1997)

Огромное количество оккультной символики, чёрного юмора и насилия – вот что окружает один из самых знаменитых шутеров 90-х годов. По истории мы являемся приспешниками культа, которого предают его же соратники, теперь мы вынуждены с ними бороться.



Для игры характерно необычное оформление оружия, большинство из которого, кстати, имеет альтернативный вариант стрельбы.

Star Wars: Dark Forces (1996)

Первый официальный шутер во вселенной «Звёздных войн». Предположительно игра появилась в ответ на быстрорастущую популярность пользовательских уровней для Doom в стиле великой саги.



В центре истории оказывается курсант имперского училища, который переметнулся на сторону повстанцев из-за загадочной смерти своего отца, а парню, в свою очередь, руководство училища не выписало увольнительную для посещения похорон.

Heretic (1994)

Поистине культовый шутер от Raven Software. Вы последний представитель своей расы – эльф по имени Корвус. Вы должны уничтожить демона, которого зовут Д’Спарил. Вы единственная надежда на спасение этого мира.



В Heretic была впервые использована не только фоновая музыка, но и окружающие звуки – демонический хохот и звон цепей, что способствовало созданию зловещей атмосферы.

Hexen (1995)

Этот шутер начал разрабатываться как продолжение Heretic, но в итоге перерос в самостоятельный проект. За основу взята та же история, но выжил не один герой, а три. В сюжетном режиме они, конечно, не встретятся, а вот в многопользовательском можно сколотить отличную компанию по спасению мира.



В игре было реализовано много механик, но главная – возможность возвращения на прошлые уровни. Чтобы открыть некоторые двери, придётся путешествовать между ними.