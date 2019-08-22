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The International 2019 | Dota 2
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The International 2019, 22 августа 2019, онлайн-трансляция матчей Dota 2

The International 2019, 22 августа, онлайн
Иван Мику
Третий день плей-офф The International 2019. LIVE
Сегодня определятся финалисты чемпионата мира по Dota 2.
Киберспорт / The International 2019 0

03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» продолжаются матчи плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 33,5 млн, при этом сумма еще может увеличиться. Сегодня, 22 августа, пройдут четыре матча: по их результатам чемпионат покинут еще две команды.

Источник: «Чемпионат»

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Dota 2 The International 2019 •••
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