Третий день плей-офф The International 2019. LIVE

03:00. В шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» продолжаются матчи плей-офф чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Всего в рамках главного киберспортивного турнира года будут разыграны рекордные $ 33,5 млн, при этом сумма еще может увеличиться. Сегодня, 22 августа, пройдут четыре матча: по их результатам чемпионат покинут еще две команды.