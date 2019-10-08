Вместо денег с игроками расплатились… мониторами. А тренера – выгнали

Малоизвестная команда DreamEaters стала одним из главных сюрпризов прошедшего чемпионата мира по дисциплине Counter-Strike: Global Offenisve. Коллектив из России оставил за спиной фаворитов регионального отбора, а в решающей стадии смогли пройти в топ-16. Тогда это казалось невероятным успехом для скромной российской организации.



Однако возвращение в реалии сезона оказалось не столь радужным. Слабое выступление на Games Clash Masters в Польше уравновешивали разве что успехи в онлайн-турнирах, однако руководство DreamEaters приняло решение отказаться от услуг главного тренера Александра zoneR Богатырёва. У организации давно накопились претензии к наставнику, и теперь они достигли своего пика.

Игроки, впрочем, решение не поддержали – капитан Святослав svyat Довбах в интервью нашим коллегам из gameinside отмечал, что отставка может повлиять на психологическую целостность состава, а команда уже рассматривает дальнейшие варианты. Недопонимания между клубом и игроками рано или поздно должны были привести к расставанию.

Впрочем, на этот раз на хорошей ноте попрощаться не удалось. Вчера CEO DreamEaters Антон Виноградов рассказал, что перед игроками были закрыта часть долга – кроме выплат за мая. В счёт этого месяца игроки получили игровые мониторы.



Помимо того, организация оставила себе призовые деньги с последних турниров – судя по всему, это несколько тысяч долларов. Взамен игрокам отдали все деньги, заработанные на продаже стикеров (эдакой внутриигровой атрибутики) во время мирового первенства StarLadder Berlin Major. В DreamEaters говорят, что суммы «плюс минус сопоставимы».

Чуть позже высказалась и команда, которая сейчас остаётся без организации. Капитан svyat отмечает, что зарплату игрокам задерживали по два-три месяца, как и заработанные призовые, – они шли на содержание организации и оказались у игроков только спустя полгода. Как и контракты, которые в нарушение правил DreamEaters по непонятным причинам долго оставались вне поля зрения игроков.



«Мониторы, которые упоминал Антон, были обещаны нам во владение согласно пункту в контракте, ибо это рабочее оборудование. Лишь спустя несколько месяцев пользования ними нас поставили перед фактом, что теперь мониторы являются нашей зарплатой. Лол. Это Антон называет договорённостью», — рассказал Станислав.

В интервью инсайдеру OverDrive он рассказал и о других острых моментах в клубе. Игрокам покупали самые дешёвые, а потому крайне неудобные билеты. Менеджеры вели себя дерзко и позволяли себе шутки «за что вам платить?» во время незначительных спадов. Точки кипения ситуация достигла в момент увольнения тренера, который за время работы с командой стал с игроками единым целым.



В итоге геймеры просто предпочли разорвать контракты с DreamEaters, уведомив организацию по почте. Игроки готовы забыть даже о невыплаченных долгах и призовых, лишь бы спокойно продолжить сезон уже на новом месте.

На этом, казалось бы, всё – но таким расставанием остались недовольны уже в DreamEaters. СЕО клуба считает, что игроки решили «кинуть» организацию, откупившись деньгами, и намерен продолжать борьбу. DreamEaters считает, что было потрачено достаточно средств на содержание команды – и эти затраты должны компенсировать игроки или новый клуб.



Удастся ли DreamEaters получить какие-то деньги, пока сказать трудно. Игроки же, как кажется, уже нашли новый дом – организацию HARD LEGION, которую основал YouTube-блогер с двумя миллионами подписчиков на канале. Видимо, под этим названием российская пятёрка через неделю поедет на DreamHack Rotterdam – если только Антону Виноградову не удастся договориться с организаторами о дисквалификации команды.



В DreamEaters, к слову, уже нашли другую команду по CS:GO. Видимо, игроков пятно на репутации клуба не смущает – анонс нового состава стоит ждать уже на этой неделе.