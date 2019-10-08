Глупая выходка игрока после матча. Зачем он нацепил противогаз?

Потерял кучу денег и опасается не только за карьеру, но и за свою жизнь.

Обычно турниры по киберспортивной дисциплине Hearthstone проходят в довольно тихой и мирной атмосфере – не зря аналогами коллекционных карточных игр в спорте традиционном считают шахматы и покер. Но именно в рамках азиатской квалификации к премьер-турниру GrandMasters 2019 состоялось, пожалуй, самое скандальное событие начала недели.

Представление устроил игрок из Гонконга: Нг blitzchung Вай Чунг появился на интервью после группового этапа в противогазе. Затем геймер выкрикнул в прямом эфире пару лозунгов на китайском, от которых местные комментаторы предпочли спрятаться за своим столом.

Как выяснилось позже, таким образом Нг поддержал своих соотечественников. В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются публичные акции протеста: люди недовольны новым законом об экстрадиции, который, по их мнению, может подорвать автономный статус региона. Новый всплеск митингов 5 октября связан с запретом на ношение масок – видимо, с этим посылом blitzchung надел противогаз.

Игрок также успел выкрикнуть «Свободу Гонконгу!» и отметил, что эти протесты – революция века. Один из комментаторов рассмеялся, в то время как второй спрятался за монитором и помог это сделать коллеге. Затем китайский режиссёр успел включить заставку, и эфир оказался спасён.

Что же до самого игрока, то вылет из группового этапа и сорванное интервью оказались не единственными проблемами Вай Чунга. Сразу после турнира он дал комментарий, в котором рассказал, что теперь опасается за собственную безопасность – видимо, имея в виду радикальный настрой властей Гонконга.

«Мой поступок на трансляции был просто еще одной формой участия в акции протеста, к которой я хотел бы привлечь больше внимания. В последние несколько месяцев я вложил в это столько усилий, что иногда не мог сосредоточиться на подготовке к этому турниру. Знаю, что это может доставить мне много неприятностей, даже моя личная безопасность в реальной жизни. Но я думаю, что это моя обязанность – говорить об этой проблеме», — рассказал Нг.

И если информации об интересе властей Гонконга к геймеру пока нет, свою профессиональную карьеру в Hearthstone Вай Чунг уже потерял. Сперва организаторы турнира и разработчики самой игры Blizzard удалили записи трансляции, а затем выпустили официальное заявление, в котором наложили на Нга строжайшие санкции.

Игрок будет как минимум на год отстранён от официальных турниров по Hearthstone, лишён прежних титулов GrandMaster и призовых за этот чемпионат – сумма в районе трёх тысяч долларов. Кроме того, под раздачу попали (как не скрывались за столами) и комментаторы – Blizzard разорвала с обоими трудовой договор.

Компания объяснила это тем, что игрок воспользовался возможностями Blizzard, чтобы оскорбить группу людей и нанести репутационный вред самим разработчикам.

Что будет дальше с игроком, который нанёс не менее опасный репутационный удар себе, на год остался без работы и привлёк к своей персоне внимание правительства, пока неизвестно.