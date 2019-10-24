Скандал с украинским судьей. Он выложил информацию о конфликте по ходу матча

Украинская команда Natus Vincere по CS:GO неожиданно рано закончила выступления в рамках турнира StarSeries S8. Две неудачи подряд, и один из фаворитов чемпионата в турецком Белеке вылетает в числе первых. Для команды, которая претендует на лидерство в мировом Counter-Strike, такое выступление (13-16 место) сродни катастрофе.

А ближе к вечеру в сообществе разгорелся скандал. Судья матча, который во время всего матча находится рядом с игроками и следит за выполнением правил, поделился деталями происходящего в своём Telegram-канале. После того, как информация стала достоянием общественности, некоторые специалисты осудили поступок арбитра.

В частности, судья StarLadder Сергей Золовкин рассказал о конфликтах между игроками NAVI. Он отметил, что Александр s1mple Костылев сильно нервничал из-за действий партнёров по команде, а те боялись его остановить. Ситуацию осложняло и то, что тренер несколько раз брал тайм-аут и призывал Кирилла Boombl4 Михайлова «стать капитаном, а не игроком».

После того, как информация разлетелась по соцсетям, арбитр удалил записи, однако позже оправдал свои действия. Золовкин считает, что действия игроков были и так понятны зрителям на трансляции, а он просто их «немного описал».

«Придерживаясь правила «что происходит в кабинке, там и остаётся», я очень сильно фильтрую все (даже знакомым). Но мне небезразлична судьба команды, так как я украинец. Поэтому я описал, что показывают повторщики на камерах», – заключил Сергей.

С ним оказались согласны далеко не все. Даже коллегам со студии StarLadder, которая организует и освещает турнир в Белеке, распространение подобной информации пришлось не по душе. Комментатор Фёдор KvaN Захаров, начавший дискуссию в Twitter, мягко назвал поведение арбитра некорректным.

Остальные специалисты оказались более категоричны. Судью предлагают отстранить от участия в официальных матчах или хотя бы оштрафовать. Большинство считает, что арбитр в подобных ситуациях получает доступ к конфиденциальной информации и не вправе раскрывать её в публичном поле.

Другие задумались о том, что из-за таких ситуаций команды могут отказаться от участия в турнирах StarLadder: игроки будут опасаться, что их разговоры и действия во время игр вновь станут достоянием общественности и предпочтут другие чемпионаты. К слову, менеджмент NAVI ситуацию пока не прокомментировал.

Нашлись и те, кто защищает арбитра – например, в ходе дискуссии зачем-то раскрыли его имя, хотя сторонам оно наверняка известно. Аналитик студии Александр petr1k Петрик (в его группе появился скриншот записи судьи о матче) отметил, что подобную информацию мог получить кто угодно: журналисты, члены стаффа или даже зрители первых рядов на некоторых турнирах.

Будут ли предприняты санкции в отношении Сергея Золовкина, пока неизвестно. В настоящее время он продолжает работу на StarSeries Season 8, а организаторы чемпионата пока никак не прокомментировали его действия.