NAVI не дали лидеру сборной России выиграть ЧМ. Ubah едва не совершил чудо

Никто и не сомневался, что россиянин Иван ubah Капустин – киберспортсмен невероятного уровня. Из числа западных профессионалов противопоставить ему можно лишь двух-трёх человек. С Востоком труднее: в Китае и Корее дисциплина PUBG за последние пару лет успела набрать популярность, а команды из этих регионов неизменно доминируют на мировых турнирах.



В августе традицию неожиданно удалось прервать как раз Ubah: в статусе лидера сборной он отправился в Сеул на первенство мира среди национальных команд. Корейский квартет лидировал на протяжении большей части дистанции, но в последний игровой день российский коллектив продемонстрировал невероятный результат – и вырвал золото у мировых звёзд на глазах у разочарованной публики.

Киберспортивная сборная взяла пример с хоккейной. Корея – наше счастливое место Сборная России в невероятном камбэке выиграла чемпионат мира по PUBG, обогнав корейцев на глазах у целого стадиона их болельщиков.

Невероятно, но Ubah едва не смог повторить этот трюк в нынешнем финале. Чуть больше года назад он принял решение о переходе из русскоязычной команды Natus Vincere в европейскую FaZe Clan. Его новый клуб быстро стал одним из лидеров мировой сцены, а «рождённые побеждать» пережили кризис. Никто даже представить не мог, что судьбу Ubah на чемпионате мира решит его бывший клуб.

Тот титул чемпиона PUBG Nations Cup в составе сборной стал очередным в коллекции Ивана Капустина. В июле он вместе с основной командой выиграл второй этап PUBG Europe League 2019 и GLL Grand Slam. И всё же перебирался в Европу российский талант явно не для этого – основной целью интернационального квартета FaZe Clan была победа на чемпионате мира.

Поначалу показалось, что один из фаворитов турнира подошёл к PUBG Global Championship не в лучшей форме. В финал FaZe Clan и вовсе прошли со спасительного 16-го места. Невезение продолжилось на решающей стадии – после первых четырёх раундов надежд хотя бы на медали оставалось все меньше.



Однако и конец первого игрового дня, и начало второго внушали оптимизм. Пока лидер таблицы и действующий чемпион мира (в режиме от третьего лица) Gen.G из Кореи неожиданно терял очки, квартет Ивана ubah Капустина не спеша сокращал отставание. Перед последним раундом в борьбу за чемпионство включилась ещё и китайская Four Angry Men.

На первых минутах показалось, что кубок точно отправится на Восток – два тиммейта Ивана выбыли из борьбы за столь нужные очки. Однако самому Капустин в компании Fuzzface удалось занять выгодную позицию и оставить теоретические шансы на победу. Удача улыбалась – вскоре без единого балла вылетели китайцы, а затем в непростую ситуацию попал второй конкурент.



Правда, к развязке битвы за чемпионство сам Иван остался в одиночестве. Невероятным образом ему удалось набрать несколько очков и даже самостоятельно уложить одного из игроков Gen.G – но не более. Оставалось лишь 10 баллов до лидера, когда по иронии судьбы он столкнулся лицом к лицу с четвёркой из своей бывшей команды NAVI.



Россияне из борьбы за топ-3 давно выбыли, но последний раунд чемпионата мира выиграть очень хотели – потому сначала расправились с Ubah, а затем и с остальными соперниками. Natus Vincere эта победа позволила подняться на шестое место, а вот FaZe не смогли догнать Gen.G и остались вторыми. Золотого дубля «сборная+клуб» у Капустина так и не получилось.

Стоит отметить, что «рождённые побеждать» даже при желании не смогли бы помочь Ивану стать чемпионом. Участникам турниров по PUBG запрещено помогать другим командам, иначе команда может быть оштрафована или дисквалифицирована. Для этого ники соперников скрыты (видна только модели персонажа), поэтому NAVI узнали о том, в кого стреляли, только постфактум.

Это, к слову, непомешали болельщикам FaZe выместить обиду на «рождённых побеждать». С утра все социальные сети Natus Vincere забиты злобными комментариями о том, что команда помешала своему старому знакомому выиграть главный титул в карьере.



Обида, безусловно, есть. Но есть уверенность, что время Капустина ещё придёт – на этом ЧМ (и даже в решающем раунде) он показал, что остаётся одним из лучших игроков мира и готов всегда играть до последнего. Судя по тому, что Иван нашёл силы сразу после игры в тех же соцсетях поблагодарить болельщиков за поддержку, справляться с такими обидными поражениями русский талант тоже умеет.