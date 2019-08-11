Киберспортивная сборная взяла пример с хоккейной. Корея – наше счастливое место

Развязка Кубка наций по PUBG вышла невероятно яркой, хотя казалось, что основной интригой станет борьба за призовые позиции. Квартет из Южной Кореи при поддержке домашней публики на арене в Сеуле лидировал почти всю дистанцию, почти не позволяя даже приблизиться к себе конкурентам.

Оно и понятно. Корейские команды чаще других становятся лучшими на международных соревнованиях, а к домашнему турниру сборных собрали звездную команду, которая на фоне остальных казалась явным фаворитом. Ведомая трибунами, корейская четверка увеличивала отрыв и была готова подарить болельщикам праздник – однако все изменилось в самый последний момент.

Российская команда также приехала на турнир в роли фаворита. Команда Ивана ubah Капустина FaZe Clan три недели назад выиграла GLL Grand Slam, а чуть ранее подтвердила титул лучшей команды Старого Света. Вторыми в финале европейской лиги тогда стали Natus Vincere, которые делегировали в сборную Романа ADOUZ1E Зиновьева и капитана Арсения ceh9 Иванычева. Четвертым игроком стал лучший снайпер Лиги Дмитрий Kemba7 Рожков из CrowCrowd.



Последний перед турниром оценивал шансы сборной как достаточно высокие. В интервью «Чемпионату» Дмитрий помимо Южной Кореи, «от которой можно ждать чего угодно», выделял Финляндию и сыгранную Германию – сборная состояла только из игроков G2 Esports и не требовала дополнительных совместных тренировок.



Однако ни Германия, ни Финляндия, ни другие европейские сборные на старте себя проявить не смогли – позиции в верхней части таблицы заняли азиатские команды, навязать борьбу которым смогли лишь Канада и Россия. Таблицу возглавил южнокорейский квартет, в котором блистал Ча Pio Сён Хун из Gen.G.

Наша четверка, как и остальные европейские команды, адаптировалась к турниру не сразу. Первую карту и вовсе завершили на предпоследнем месте, хотя к завершению игрового дня немного подтянулись, одержали победу и даже вышли на третье место. Однако на этом прогресс сборной приостановился.



Россия в течение двух игровых дней держалась в группе преследователей наравне с Канадой, Вьетнамом и рядом других азиатских сборных. Однако все решили заключительные раунды, которые наша сборная провела крайне удачно – одна победа, второе место и 20 убийств за две карты. Корейцы же оступились и позволили сократить отрыв перед последним туром до двух очков.

Все остальные были достаточно далеко, и трибуны сеульской арены предвкушали яркую битву между Россией и Кореей. Увы, она вышла заочной – команды действовали на разных частях карты и, так и не встретившись, рано выбыли из борьбы. Разница лишь в том, что российская команда, понимая необходимость догонять, набрала несколько очков за убийства. И в невероятной борьбе одержала победу.

Любители PUBG имеют все основания назвать игру сборной России невероятной, а финальный результат – настоящим чудом.

На протяжении последних раундов нашей команде удалось показать не только яркую стрельбу, но и правильные тактические решения. Именно они позволили грамотно выбирать позицию и при необходимости совершать максимально эффектные перемещения.



Ну и, разумеется, стрельба. 78 киллов – второй результат после Южной Кореи (79) с большим отрывом от остальных. Иван ubah Капустин с 35 очками в заключительном раунде обогнал даже Ча Pio Сён Хун, который большую часть турнира лидировал в индивидуальном зачете снайперов с большим отрывом. Не стоит забывать, что именно точные выстрелы в итоге позволили России победить.

Казалось, обыграть корейцев у них дома невозможно – однако наши киберспортсмены вновь удивили весь мир и заслуженно увозят домой титул чемпионов мира и $100,000. С этим вряд ли будут спорить даже разочарованные итогами корейские болельщики из Джанчун Арены.