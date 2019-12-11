Тихонов против Логинова. Даже в виртуальной реальности это должно быть интересно

С развитием компьютерных игр фантазии спортивных болельщиков стало возможно реализовать, пусть и на экране монитора. Если для обычных геймеров FIFA 20 – прикольная аркада, то для поклонников самого популярного вида спорта это ещё и возможность почувствовать себя частью мирового футбола. Менеджером, тренером, звездой или молодым талантом – кем угодно.
Менее популярные виды спорта пока этого только ждут. Виртуальный биатлон в большинстве случаев был лишь одной из глав в симуляторе зимних олимпийских игр. Пик популярности игр только про стреляющих лыжников, увы, тоже давно позади. А жаль – провести версию Олимпиады в Корее без учета дисквалификаций или привести собственного спортсмена к победе в Кубке мира было бы очень круто.
А ведь десять лет назад найти крутую игру про биатлон было не так сложно. Например, в посвящённой Олимпийским играм того года Torino 2006 можно было выбрать только те дисциплины, которые пришлись по душе – и некоторые геймеры раз за разом проходил биатлон на реальной трассе Сан Сикарио в Турине.
В следующей версии компьютерной олимпиады биатлона уже не оказалось. Vancouver 2010 в целом подвергся критике за отсутствие разнообразия – видов вроде как стало больше, но особой разницы между сноубордом и четырьмя видами слалома геймеры не увидели. Ещё через четыре года лыжи и биатлон тоже не вернулись: полноценная игра про ОИ в Сочи почему-то так и не вышла.
Какое-то время положение спасала немецкая серия RTL Biathlon. Правда, на старте проекта баланс стрельбы и гонки оставлял желать лучшего – в игре 2007 года попасть в мишень было невероятно трудно, зато промах добавлял к времени всего три секунды. Это превратило огневые рубежи в пустую формальность. Игроки быстро промахивались по пять раз и без особых проблем уходили в гонку, пока компьютерные противники тратили время на выцеливание.
Когда это исправили, проводить время в RTL стало гораздо приятнее. Несколько дивизионов (аналоги Кубка мира и Кубка IBU), близкие к реальным трассы в биатлонных столицах мира, система прокачки – в зависимости от места на гонке игрок получал очки развития. Можно было даже достать второй геймпад и, разделив экран, бороться за Кубок мира вдвоем. Для 2008 года – невероятно круто.
Жаль, но всё это осталось в прошлом – вместе с мечтами о лицензированных формах и лицах (тогда реальных биатлонистов в игре можно было пересчитать по пальцам), эстафетах и онлайн-режиме. Серию забросили, а новых энтузиастов среди разработчиков не появлялось достаточно долго. Сейчас биатлонного симулятора, который хотя бы пытался приблизиться к FIFA и NHL, просто нет.
В прошлом году, правда, появился русскоязычный проект NGL Biathlon – её практически в одиночку делает студент без денежных вложений. Минусы игры очевидны – понятно, как выглядит инди-проект без спонсоров с графической и геймплейной стороны. Да, примерно также, как его немецкий предшественник десять лет назад. Зато игру можно скачать бесплатно.
Из других плюсов – большая вариативность в части формирования сезона, экипировки персонажа или деталей отдельной гонки. Разработчик и его помощники (если они есть) постоянно дополняют список спортсменов, трасс и режимов. Баги, от которых любительский проект никуда не денется, пытаются править максимально быстро.
При этом каждый виртуальный спортсмен – не просто фамилия для вида. У каждого есть собственные характеристики, идентичные реальным, модель и форма. Не хватает разве что карточек, как в FIFA, и возможностей сыграть за звёзд прошлых лет – многим было бы интересно увидеть в одной (пусть и компьютерной) гонке Александра Тихонова, Сергея Чепикова и Александра Логинова.
Впрочем, проект и без того выходит очень крутым – для бесплатной игры «на энтузиазме». Это показывает, что сделать хорошую игру про биатлон не так трудно. Перемещение моделей спортсменов в пределах трассы и огневой рубеж – уже существующий вид спорта не требует особых геймплейных решений. Украсить всё это достойной графикой на уровне современных новинок, и геймеры непременно оценят.
Конечно, хотелось бы увидеть в виртуальной версии биатлона то, за что любят реальные гонки со стрельбой. Например, разные погодные условия, состояние лыж и вероятность сломать палку, лишив себя золота на этапе Кубке мира. Не помешала бы и вариативность, и онлайн-режим, и возможность развивать своего персонажа с нуля.
Все это не так сложно реализовать технически – но поклонники биатлона за возможность почувствовать себя частью мирового спорта могли бы простить даже отсутствие этих незамысловатых фишек. Странно, что никто так и не решился на такой малозатратный эксперимент. Может, только пока?
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