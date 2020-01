Киану Ривз и Леди Гага добрались до игр. Cyberpunk и другие новинки 2020 года

Обновлённый WarCarft III выйдет через пару недель, новый Half-Life – в марте. А вот вторую часть The Last of Us придётся подождать.

Вопреки ожиданиям, 2019 год не стал прорывным в индустрии компьютерных игр. Среди главных новинок, которые действительно зацепили тысячи игроков, вспоминается разве что творение гения Хидео Кодзимы Death Stranding и атмосферная Sekiro: Shadows Die Twice.



Кто-то удовольствием провёл время в Control, Disco Elysium новой Call of Duty, но ни одна из них новых словом в индустрии развлечений не стала. Зато, как кажется, вполне оправданы надежды на затишье перед бурей – в следующие двенадцать месяцев нас ждёт очень много крутых релизов. Мы готовы рассказать про самые ожидаемые компьютерные игры 2020 года.

Январь – март

Уже совсем скоро состоится долгожданный релиз Warcraft III: Reforged. Старая добрая стратегия в новой графической и звуковой обёртке по задумке должна привлечь внимание как геймеров со стажем, так и тех, кто только слышал о легендарной игре 2002 года.



Пока бета-версия Reforged борется с багами, авторы были вынуждены отложить выпуск игры, но вскоре Варкрафт всё же появится в открытом доступе. Релиз намечен на 29 января, если только его вновь не перенесут из-за новых ошибок.

На начало 2020 года намечены ещё несколько ремейков популярных в прошлом игр. 3 марта фанатов серии Final Fantasy ждёт переделка седьмой части, месяцем раньше (11 февраля) на PS4 выйдет ремастер Yakuza 5. Владельцы портативной консоли Nintendo Switch смогут оценить специальное издание Devil May Cry 3 (20 февраля) и ряд других известных игр прошлого.



Олдовые геймеры почти дождались (прошло более 10 лет!) и третьей части Half-Life. Правда, разработчики из Valve намеренно не стали вставлять ставшую мемой цифру в названии, потому как Alyx будет лишь игрой для VR и вряд ли оправдает ожидания фанатов первых частей. Получится ли удивить критиков, узнаем в марте.



Среди новинок начала года хочется особенно отметить возвращение истории про милое, как и вся игра, существо Ори. Выход второй части под названием Ori and the Will of the Wisps намечен на 11 марта. Как и в первой главе о путешествиях зверушки, удивительная атмосфера и ненапряжный геймплей поможет на несколько часов как следует расслабиться.

Апрель – июнь

Ближе в лету новинок станет куда больше. Чего стоит одна The Last of Us Part II, релиз которой состоится 29 мая: боевик, survival horror и стелс-экшн в одной коробке! Первую часть приключений в постапокалипсисе, как мы помним, игроки оценили достаточно высоко, а трейлеры второй дают надежду на то, что геймеры получат достойное продолжение, соответствующее новым стандартам игр.



Ещё в мае выйдет Wasteland 3. Да, это тоже продолжение игры в сеттинге будущего после «конца света», но в жанре RPG. В мрачном будущем Wasteland игроков ждут более детализированные сражения, интересные кооперативные режимы и интересная сюжетная линия. Игра выйдет 19 мая.

Также на весну 2020-го намечен выход Dying Light 2, в котором пропадёт огнестел, зато появится куча новых механик, связанных с ближним боем – сражаться с зомби в таком формате намного опаснее, что может сыграть на руку игроделам. Не стоит также забывать о выходе 3 апреля ремейка Resident Evil 3. Обновление второй части в прошлом году стало одним из главных событий игрового года).



И, конечно, лидер топа ожиданий – яркий Cyberpunk 2077, который увидит свет уже 16 апреля. Одну из главных ролей исполнит Киану Ривз, причём ходят слухи об участии и других звёзд шоу-бизнеса. К примеру, Леди Гага несколько раз посещала офис разработчиков, а сами авторы намекнули, что Ривз не единственный сюрприз подобного плана.

Без конкретной даты выхода

Игроделы напланировали на 2020 год столько всего, что даже половина заявленного, как кажется, способна сделать этот год ярче, чем прошлый. Только вот стоит помнить, что воодушевляющие геймеров анонсы и обещания разработчиков сбываются, мягко говоря, не во всех случаях.



Чего стоит хотя бы Watch Dogs: Legion, в котором смерть персонажа влияет на сюжет и заставляет выбирать для продолжения другого. В крутой релиз третьей игры про хакеров хочется верить, но прошлые части показали, что выполнять обещания из анонсов и трейлеров авторы из Ubisoft не всегда могут. Подождём выхода.



Вы не поверите, но в новом десятилетии будут игры не только про будущее. Например, Ghost of Tsushima расскажет историю самурая из XIII века, который в одиночку будет противостоять монгольским захватчикам. Идут разговоры о том, что в формате открытого мира будет доступен весь остров Цусима с зарослями, замками и атмосферными деревушками.

Ещё в 2020 году геймеров ждёт Crusader Kings III, Legends of Runeterra, Little Nightmares 2 и множество других, менее известных, но оттого не менее любопытных новинок. Кроме того, наверняка геймеров ждут новые инди-открытия типа Disco Elysium или Gris.



А ещё ждёт атмосферная Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, которой мы завершаем длинный список игровых новинок 2020 года. Пусть первую часть игроки прочувствовали не сразу, зато в неё приятно зайти даже в новом десятилетии. Хочется верить, что на сей раз она не окажется задвинута другими новинками и в то же время принесёт ожидаемое фанатами удовольствие.