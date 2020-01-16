В США задержали автора жестоких розыгрышей. После одной из «шуток» умерла мать стримерши

Несколько дней назад в Соединённых Штатах был арестован 19-летний Джон Уильями Кирби Келли. Агенты ФБР нашли в его телефоне неонацистские материалы (к примеру, он входил в расистские группы Steam), однако бюро интересовало немного другое. Келли обвиняют в организации серии жестоких шуток над стримерами и блогерами.



Джон был руководителем канала, участники которого разыскивали жертв для неоднозначных розыгрышей. Злоумышленники вычисляли место жительства стримера и во время прямой трансляции вызывали к нему домой спецназ, сообщая органам о терроризме или обороте наркотических веществ.

Самим «сватерам» (так называют шутников, от «SWAT» – название подразделения быстрого реагирования) и некоторым зрителям подобное кажется забавным. Стример занят игрой или общением со зрителями, когда в его дом внезапно врывается спецназ. Обычно дело заканчивается лёгким испугом, а всё происходящее остаётся под прицелом шутников из-за включённой веб-камеры на трансляции.

С телефонными розыгрышами в полиции многих стран знакомы давно. Школьники срывают уроки в школах, взрослые мстят торговым центрам, магазинам и рынкам – а бывает, что просто развлекаются. С развитием Интернета пранкеры переместились в виртуальный формат. К примеру, в 2014 году был арестован несовершеннолетний геймер, который вызывал полицию в дома девушек, отказавших ему в общении в игре League of Legends.



Чуть позже же пранкеры поняли, что за этим можно наблюдать воочию через те же веб-камеры и собирать миллионы просмотров в Сети. Одним из первых громких случаев стал розыгрыш YouTube-блогера Джордана Kootra Мэтьюсона, на адрес которого был вызван SWAT по подозрению в захвате заложников. Тогда произошедшее освещали СМИ по всему миру.

В последнее время жертвами сватинга всё чаще становятся киберспортсмены, которые играют на онлайн-турнирах с домашних компьютеров. В августе стрим пришлось прервать чемпиону мира по Fortnite Кайлу «Bugha» Гирсдорфу, а осенью полиция ворвалась в дом Коди Clix Конрада во время выступлений на Fortnite Champion Series. Правда, его команда всё равно победила.

Как и следовало ожидать, подобные розыгрыши не всегда заканчиваются миром. В марте прошлого года Тайлер Баррис был приговорён к 20 годам тюремного заключения – он вызвал спецназ домой к знакомому после того, как проиграл ему полтора доллара в Call of Duty. Только вот адрес оказался неверным, а случайный пострадавший при задержании непроизвольно опустил руки. И был моментально убит полицейскими.

Похожее преступление вменяют и задержанному на днях Джорджу Келли. Подозревается, что именно он в 2018 году решил подшутить над стримершей Андреа Cyberdemon531 Ровенски. После того случая мать стримерши испытывала проблемы со здоровьем и вскоре скончалась. Всего на счету пранкера более десятка розыгрышей.



В России сватинг пока не так распространён, но случаи жесткоких розыгрышей всё равно время от времени всплывают в СМИ. Например, в сентябре анонимы решили подшутить над стримером Minecraft из Тольятти Владимиром melharucos Дубровиным.

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что Дубровин минировал один из торговых центров Тольятти. Территорию ТЦ пришлось оцепить, а сам стример в течение нескольких часов объяснялся с полицейскими. Задержать пранкера тогда не удалось.

Пока неизвестно, какое наказание грозит арестованному на днях Джону Келли. Так или иначе, даже вызов спецназа без последствий для блогеров и окружающих обходится как минимум в десять тысяч долларов. Потому процессы над свотерами являются показательными, а государство постоянно работает над ужесточением наказаний за подобные преступлениия. Правоохранители считают, что столь грубым шуткам в обществе не место.