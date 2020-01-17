Кандидат от народа. Косплеерша Пин Ю выиграла выборы и стала главой округа на Тайване

27-летняя Лай Пин Ю выступала на дебатах в костюме из аниме, а теперь готова ответить на все вопросы жителей округа в «Фейсбуке».

Несколько дней назад Taiwan News сообщил радостную новость для всех поклонников яркой тайваньской косплеерши Лай Пин Ю. С разницей в три тысячи голосов Лай выиграла выборы и теперь возглавит 12-й округ Нью-Тайбея. Причём победила она не рядового кандидата, а экс-главу столицы Тайваня Ли Йонг-Пинга.

Лай удавалось поддерживать образ даже во время официальных дебатов с другими кандидатами перед избирателями девушка предстала в костюме Аски из аниме-сериала «Евангелион». Впрочем, это не единственный случай – Пин Ю часто выступает в костюмах из мультсериалов и игр.

Фото: facebook.com/SouichiCosplay

Фото: facebook.com/SouichiCosplay

27-летняя девушка, впрочем, не новичок в политике. Пять лет назад, во время учёбы в университете, Лай была арестована за участие в протестном движении Black Island Youth Front. Тогда на улицах столкнулись сторонники и противники торгового соглашения с Китаем.



Кроме того, Пин Ю закончила Национальный университет в Тайбее (один из лучших на Тайване), а чуть позже вступила в Демократическую прогрессивную партию Китайской Республики, которую и представляла на этих выборах. Девушка изначально была одним из основных претендентов на победу.

Фото: facebook.com/SouichiCosplay

Фото: facebook.com/SouichiCosplay

Для поклонников косплея девушка даже открыла отдельную страничку в «Фейсбуке». Там появляются фотографии Пин- Ю в костюмах персонажей игр и аниме. В основном это персонажи, хорошо знакомые любителям азиатской культуры.

Коллекция довольно часто пополняется – оказывается, увлечение косплеем совсем не мешает политической карьере даже во время предвыборной компании. Судя по отзывам жителей, даже помогает.

Фото: facebook.com/SouichiCosplay

Фото: facebook.com/SouichiCosplay

Итоги выборов показали незначительное превосходство девушки над основным противником (всего кандидатов на пост главы округа было семеро, но реальная борьба развернулась между Лай Пин Ю и бывшим мэром Тайбэя Ли Йонг Пингом). Девушка набрала 84 393 голоса, за её главного конкурента проголосовали 81 613 человек.



После победы на выборах Лай Пин Ю выложила на своей страничке косплей на Сейлор Марс. Она также заявила, что в течение следующих четырёх лет все жители 12-го округа Нью-Тайбея могут присылать ей сообщения в «фейсбук» с жалобами, которые она будет пытаться разрешить.