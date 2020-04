Во что будем играть в апреле 2020

В условиях изоляции видеоигры стали главным развлечением. И если вы уже успели пройти всё, что не могли осилить до эпидемии, то вот список того, что выйдет в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем (чего только стоят релизы Ori and the Will of the Wisps, Nioh 2, Doom Eternal и Half-Life: Alyx) апрель может показаться скучным и тихим. Но несколькими хорошими играми он, тем не менее, сможет вас порадовать.

Resident Evil 3 Remake (PS4, Xbox One, PC)

Дата выхода: 3 апреля



Самым ожидаемым и горячим релизом апреля является, конечно же, ремейк Resident Evil 3: Nemesis 1999 года выпуска. Он расскажет историю Джилл Валентайн — оперативника из специального отряда полиции города Раккун-Сити, которой предстоит выбраться из заражённого зомби мегаполиса до ядерного удара. Критики встретили Resident Evil 3 Remake хуже ремейка второй части. Им не понравилось, что на прохождение игры уходит в среднем шесть часов.

Ещё они жалуются на «унылого» мутана «Немезиса», который вроде как должен быть в центре внимания и пугать, но ему посвятили мало экранного времени и сильно его «заскриптовали». Среди других проблем — линейность, небольшое количество загадок, которые решаются быстро и легко, много навязчивых видео-вставок, а также бешеный ритм геймплея. Вместо хоррора с элементами выживания игроки получили зрелищный боевик, который проходится не спеша за несколько вечеров. Но нельзя сказать, что игра плоха (80 баллов на Metacritic как-никак) — удовольствие от неё вы в любом случае получите. Просто она чуть хуже двух предыдущих частей серии и почти ничего нового не предлагает.



Стоимость игры: 1 999 рублей в Steam / 3 499 рублей в PS Store

Источник видео: YouTube-канал Boss Fight Database

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Дата выхода: 10 апреля



Апрель можно смело окрестить месяцем ремейков на японские игры. Спустя неделю после релиза ремейка Resident Evil 3 выйдет ремейк на Final Fantasy VII. Если вам за тридцать, то вы наверняка застали оригинальную историю 1997 года. А если не застали, то это прекрасная возможность наверстать упущенное. Что такое Final Fantasy VII? Это самая успешная японская ролевая игра не только в серии, но и во всём жанре. Ремейк будет отличаться от оригинала не просто графикой — пошаговые ролевые игры нынче не в моде, поэтому будет больше свободы, экшена, эпических кат-сцен и интересных битв с боссами. Square Enix решила «раздробить» Final Fantasy VII (2020) на несколько эпизодов. В каждом из них будет свой собственный сюжет и «столько же содержания, сколько в полноценной игре». Первый будет посвящён событиям в городе Мидгаре. Как говорят разработчики, на прохождение одного эпизода понадобится несколько десятков часов. Надеемся, что решение разделить ремейк на эпизоды себя оправдает.



Стоимость игры: от 3 999 рублей в PS Store

Источник видео: YouTube-канал PlayStation Access

Fallout 76: Wastelanders (PS4, Xbox One, PC)

Дата выхода: 14 апреля



Fallout 76 — игра со сложной судьбой. После того как она вышла, то столкнулась с жёсткой критикой. Игроки обвинили разработчиков в отсутствии интересных квестов, так как всё сводилось к найди — принеси. Ещё одним минусом многие игроки называли пустой, бездыханный мир. Но апогеем всех проблем стали многочисленные баги и лаги при не самой, мягко говоря, крутой картинке. Bethesda вышла из этой ситуации с гордо поднятой головой. Мало того, что она не забросила Fallout 76, начала выпускать обновления и постепенно исправлять то, что натворила сама же, так ещё и анонсировала большое сюжетное дополнение, которое выйдет через две недели. Дополнение получило название Wastelanders — в него сможет поиграть любой игрок, купивший стандартную версию игры или издание Deluxe Edition. Разработчики пообещали порадовать игроков увлекательными квестами (без многочисленных пробежек к терминалам) и проработать районы на карте так, чтобы вам было интересно их исследовать. В общем, если вы любите вселенную Fallout или тащитесь от многопользовательских ролевых игр — обратите внимание.

Источник видео: Официальный YouTube-канал Bethesda.

Gears Tactics (Xbox One и PC)

Дата выхода: 28 апреля



В конце апреля выйдет новая часть серии Gears of War, которая не только сменила название, но и решилась на эксперимент с жанром. Gears Tactics — это тактическая стратегия, события которой развернутся за 12 лет до событий первой части Gears of War. Сюжетная кампания расскажет о противостоянии людей и локустов в первой войне. Сначала игра выйдет на компьютерах, а уже после — на Xbox One. Кривого порта с консолей точно не будет, что не может не радовать. Кроме того, в Gears Tactics не будет микротранзакций — ящики с лутом можно будет находить на карте и открывать бесплатно. Вот так халява!



Прохождение кампании займёт около 25 часов. К сожалению, игра одиночная и в многопользовательском режиме не побегать и не пострелять. Тем, кто любит XCOM и жанр тактических стратегий, кто просто без ума от вселенной Gears of War — игра должна быть в списке самых ожидаемых релизов апреля. В любом случае очень интересно посмотреть, что из этого выйдет — ждёт ли стратегию успех или это будет фиаско Microsoft.

Источник видео: Канал PC Gamer на YouTube

Ещё в этом месяце должна была выйти экшен-RPG во вселенной Minecraft — Minecraft Dungeons. Но игра была перенесена на 26 мая. Остальные релизы игр в апреле:



Totally Reliable Delivery Service (1 апреля) Them's Fightin' Herds (2 апреля) HyperParasite (3 апреля) Disaster Report 4: Summer Memories (7 апреля) Someday You'll Return (14 апреля) Drug Dealer Simulator (16 апреля) Hellpoint (16 апреля) Help Will Come Tomorrow (21 апреля) MotoGP 20 (23 апреля) 112 Operator (23 апреля) Predator: Hunting Grounds (24 апреля) Trials of Mana (24 апреля) Rising Lords (24 апреля) Sakura Wars (28 апреля) SnowRunner (28 апреля) Super Mega Baseball 3 (апрель)