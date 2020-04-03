Кумиры школьников. Самые популярные девушки-геймеры в Fortnite

Двигателем любой онлайн-игры являются стримеры, а уже за стримерами подтягиваются игроки. Fortnite — не исключение. Игра сумела привлечь внимание контенмейкеров своей мультяшностью, задорным геймплеем и танцами. Удачно выбранная разработчиками концепция вызвала бурный рост и за пределами игры — спортсмены, рэперы и другие звёзды стали копировать эмоции и танцы, и применять их в реальной жизни. На волне всеобщего хайпа и успеха появились новые интересные стримеры, которые смогли влюбить в себя многомиллионную аудиторию юных зрителей. Рассказываем про девушек, которые прославили себя через Fortnite.

Maddynf

Полных лет: 21

Родилась: в Нью-Йорке (США)

Число подписчиков на Twitch: 35 тыс.

Общее количество просмотров канала: 216 тыс.

В интернете почти нет информации о жизни Maddynf до того, как она стала популярной. Даже сведений о её детстве и образовании нет. Известно лишь, что она воспитывалась с братом и сестрой в Нью-Йорке. В юном возрасте она играла в гольф и входила в состав университетской команды. Но после завершения учёбы девушка решила связать свою жизнь не со спортом, а со стримингом и Fortnite. И, как оказалось, Maddynf не прогадала.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Секрет её успеха прост: хороший уровень игры, приятный голос и миловидная внешность. Да, на её Twitch-канал подписано не так много человек, так как она больше развивает свой YouTube контент, выкладывая самые интересные моменты со стримов и снимая смешные видео. Меньше чем за два года девушка смогла развить свой YouTube-канал до почти 400 тысяч подписчиков.

Loeya

Полных лет: 21

Родилась: в Швеции

Число подписчиков на Twitch: 1 млн+

Общее количество просмотров канала: 38 млн+

21-летняя шведская стримерша выросла на таких играх, как The Sims и League of Legends. Познакомилась с Twitch из разговоров друзей ещё в средней школе. Ей понравилась концепция стриминга, и девушка решила, что когда закончит обучение в школе, то станет стримером. Как видим, её мечта сбылась, хотя родители были изначально против её выбора.



Начала стримить в июле 2017 года. Сначала вела трансляции по Counter-Strike, а когда вышла Fortnite, то пересела на неё. И именно тогда девушка обрела настоящую популярность. Но чем она зацепила зрителя? Наверное, своими эмоциями и вниманием к подписчикам. Девушка старается отвечать всем, всегда на позитиве и очень любит копировать танцы из игры.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Rapid Games.

Kittyplays

Полных лет: 28

Родилась: в Канаде

Число подписчиков на Twitch: 1 млн+

Общее количество просмотров канала: 60 млн+

Стала известной на Twitch ещё до выхода Fortnite. Настоящее имя — Кристен Микаэла. Ведёт собственное шоу на Twitch под названием Playtime с Kitty Plays, в рамках которого она берёт интервью и играет в игры со знаменитостями.

Стримит уже на протяжении семи лет, так что её можно смело назвать ветераном стриминга. Kittyplays — частый гость на трансляциях сильнейших игроков в Fortnite. Девушка не просто хороша собой, но и умеет неплохо «отвешивать люлей». Участвовала в турнирах по Fortnite (соревновалась против парней) и выиграла на них более $ 38 тыс. Не так много по сравнению с тем, сколько она зарабатывает на твиче, но тем не менее. А ещё девушка увлекается косплеем — её фотосессию в стиле Диты фон Тиз выкладывали на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Rapid Games.

Valkyrae

Полных лет: 28

Родилась: в Вашингтоне (США)

Число подписчиков на Twitch: 942 тыс.

Общее количество просмотров канала: 14 млн+

Рейчел Хофсеттер, более известная как Valkyrae, с помощью своего обаяния и игровых навыков в Fortnite смогла сделать себе имя в стрим-среде. Она создала свой канал на YouTube ещё в 2014-м, но стала загружать туда видео только с 2018 года. Поучаствовав в турнирах по Fortnite и сделав совместные коллаборации с такими популярными стримерами, как Cizzorz, Daequan Loco, Myth и Pokimane, девушка развила свой канал до 900 тыс. подписчиков.

Видео можно посмотреть на канале Valkyrae на YouTube.

В её «инстаграме» ещё больше подписчиков, чем на Twitch, — почти 2 млн. Некоторые из её постов были профинансированы такими брендами, как Gymshark, Urban Outfitters и Forever 21. Какое-то время девушка отдавала часть своих доходов матери, чтобы она смогла расплатиться с долгами. Так что Рейчел не только миловидный и приятный стример, но и хорошая дочь.

Pokimane

Полных лет: 23

Родилась: в Гамильтоне (Канада)

Число подписчиков на Twitch: 4 млн+

Общее количество просмотров канала: 99 млн+

Иман pokimane Анис — самая популярная девушка-геймер в Fortnite. Если взять общее число подписчиков всех предыдущих героинь и сложить их вместе, то у pokimane их окажется всё равно больше. Если на Twitch-канале девушки чуть больше 4 млн подписчиков, то в YouTube — почти 5 млн. Иман прославилась благодаря тёплому общению со своими зрителями и живой реакции во время игр. Она может смело обсудить не самые приятные темы, пошутить про сиськи и рассказать историю о том, как её бывший парень ревновал её к сокомандникам в игре.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале pokimane.

Она владеет двумя языками — английским и французским и могла бы работать инженером, если бы не бросила университет. У неё был выбор — либо продолжать обучение, либо развиваться как стример. Девушка выбрала второй вариант, с которым, как показало время, она не ошиблась. Сегодня pokimane зарабатывает столько, сколько не зарабатывает ни одна девушка-стример в Fortnite. Но Иман не зазнаётся и старается помогать деньгами тем, кто в них нуждается. Недавно она пожертвовала $ 50 тыс. на развитие киберспорта среди студентов.