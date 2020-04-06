У Valorant есть все шансы «оттяпать» часть рынка CS:GO

Уже многие любители FPS шутеров наверняка наслышаны о новинке от Riot Games — Valorant. Впервые игра была анонсирована под кодовым названием Project A в октябре 2019 года. Лидеры мнений, стримеры, тогда успели получить приглашения на закрытый альфа-тест и буквально каждый второй высказал мнение, что игра может полностью убить CS:GO. Но так ли это?

Итак, прежде чем разобрать всю аркадность Valorant, давайте поговорим про основной режим в игре — Bomb defusal. Это тактический режим с закладыванием и разминированием бомбы — аналог из CS:GO на десять игроков по пять человек в каждой команде. Только в отличие от CS, в Valorant 24 раунда, а не 30, плюс для победы нужно выиграть 13 раундов, а не 16.

Если говорить про время раунда, то тут всё неоднозначно. В Valorant длительность раунда составляет 01:40 против 01:55 в CS:GO — и это не считая времени на закуп оружия. Но если брать CS, то время 01:55 появилось на основе опыта проводимых турниров. Почему Riot выбрала именно 01:40, остаётся загадкой, но, как показывает практика, к любому времени можно привыкнуть.



Покупка оружия в CS:GO происходит во время заморозки игроков и составляет 15 секунд. В Valorant есть 30 секунд на закуп, но вы можете позиционировать себя на ограниченном участке карты. По истечению 30 секунд открывается ограждение, отделяющее респаун от основной карты. Причём в CS от респауна зависит тактика захвата плента, в Valorant респаун не «решает».

В CS более приближена к «реализму» бомба, которая выглядит как обычный заряд С4, а в Valorant бомба называется «шип» — она напоминает стержень ядерного реактора. При этом любой может «заплентить» бомбу и «раздефьюзить».



В CS только 2 плента — А и В. В Valorant есть ещё плент С. Три плента на карте при игре пять на пять — не совсем разумно, но это всё компенсируется порталами с телепортами, которые достаточно быстро перемещают игрока по карте в точки «спавнов».

CS без аддонов и модов — классический FPS шутер с «реальными пушками» и объектами. В Valorant мы встречаемся с более художественным подходом к графике в стиле Riot Games.



Режим «стелс», который в CS активируется при ходьбе и перемещении сидя, в Valorant почти ничем не отличается. Но когда враги начинают передвигаться по карте более активно, то кроме звуков шагов появляется индикатор, который указывает откуда доносятся шаги. Это может быть непривычно для игроков CS, так как является небольшим преимуществом.



Приятным бонусом, который отсутствует в CS, является закадровый голос, напоминающий, сколько осталось секунд до взрыва.

На момент ЗБТ игра достаточно хорошо оптимизирована. FPS в CS выше, но, возможно, это связано как раз с более художественным решением графики Valorant. В дальнейшем сетевой код может быть переписан, что сделает игру ещё более оптимизированной и «гладкой».



Valorant переняла много «фишек» из CS:GO — например, движение прыжками, что заметно ускоряет персонажа при передвижении. Также есть воздушное ускорение — стрейфы при полёте. Но все эти функции ограничены, как и в CS. Это делает их почти бесполезными на дальних дистанциях.



Спрей некоторых «пушек» совпадает с аналогами «пушек» CS, что является большим плюсом для любителей «позажимать» с калаша в область головы, контролируя отдачу.



Экономика в Valorant почти такая же, как в CS, за исключением того, что вы можете увидеть, сколько денег у вражеской команды. Есть и эко-раунды: покупается обычная и тяжёлая броня, аналоги из CS — Кевлар и Кевлар + Шлем. Если вы вдруг закупились, когда у остальных ЭКО, как это обычно бывает в CS, то можно продать «пушку».

Но чем же они отличаются друг от друга? Перед началом игры у вас есть возможность «пикнуть» нужного вам агента. Каждый агент обладает умением, но это сделано скорее для того, чтобы разнообразить геймплей — ничто не мешает вам играть в «игру без способностей», но это будет намного сложнее. Обычно персонажи имеют по 4 способности — туда может входить и WallHack, и телепорт. А 1 способность накапливается и является «ультой» для персонажа.



Сможет ли Valorant «убить» CS? Будут ли турниры по Valorant собирать огромную аудиторию? У игры Valve есть несомненное преимущество. CS:GO максимально сбалансированная игра, а персонажи одинаковые по ширине и высоте. Нет «имбовых» персонажей или способностей, чёткая и продуманная годами до мелочей экономика, персонажи и карты приближены к реальности. Когда в Valorant, методом проб и ошибок, поменяют или уберут способности и понерфят персонажей и оружие, то у игры будут все шансы захватить рынок CS:GO. Очевидно, киберспортивный потенциал у неё есть. А пока Valorant — отдельная игра, включающая в себя что-то из CS, что-то из Overwatch.