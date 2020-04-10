Футбол должен продолжаться. Лучшие игроки России — в Championat.com Liga Pro по FIFA 20

Лучшие футбольные клубы мира под руководством лучших игроков из России — это не шутка. Это — Championat.com Liga Pro по FIFA 20.

Футбол должен продолжаться…

Да, вокруг самоизоляция и пандемия, стадионы закрыты, а профессиональные футболисты сидят дома. Но никакой вирус не способен остановить виртуальный компьютерный футбол — лучшие клубы мира всё так же бьются за победы во всевозможных турнирах. И в стартующем 11 апреля турнире Championat.com Liga Pro по FIFA 20 управлять грандами — «Барселоной», «Баварией», «Арсеналом» — будут лучшие российские игроки.

Задача турнира — альтернатива отсутствующим футбольным матчам. Что такое Лига Про? Это лига профессиональных турниров по FIFA 20. Турниры проходят каждый день, в рамках одного такого турнира проводится 14 матчей — 10 на групповом этапе, два — в полуфинале, матч за третье место и финал. Количество участников турнира — пять человек.

Более подробно о формате проведения турниров можно прочитать на сайте организаторов.

В турнире примут участие призёры и победители чемпионатов и Кубков России по FIFA. Среди них чемпион России 2014 года, победитель РОСГОССТРАХ Чемпионата РФПЛ по FIFA 2018 года, обладатель Кубка России 2016 и 2017 годов, финалист Кубка России 2018 года, игрок футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Роберт Ufenok77 Фахретдинов, серебряный призёр чемпионата России 2017 года Давлят Dav Сагитов, победитель Кубка России 2018 года Михаил Torres Запорожец и победитель чемпионата России 2018 года Антон Klenoff Кленов.

Список участников Championat.com Liga Pro:

Роберт Фахретдинов, Павел Скуратов, Дмитрий Катыкин, Артур Амоян, Кирилл Ординарцев, Евгений Павленко, Антон Костин, Данила Шемякин, Илья Пелехацкий, Руслан Уразбахтин, Павел Пурювкин, Антон Жуков, Антон Кленов, Давлят Сагитов, Михаил Запорожец, Артем Халилов

Турниры продлятся как минимум до конца апреля, при этом игроки борются за весьма солидный призовой фонд. Лига Про проводится «Чемпионатом» совместно с сообществом фиферов России. Полное расписание матчей и турнирные таблицы можно посмотреть на «Чемпионате».

Расписание матчей на 11 апреля:

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