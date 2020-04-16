В поисках лекарства от скуки! Во что ещё можно поиграть на карантине

До конца самоизоляции ещё две недели. Начинают кончаться запасы непросмотренных фильмов и сериалов, и стопки недочитанных книг. Во избежание погружения в полное уныние предлагаем игры, которые хотя бы в виртуальном мире помогут пережить эпидемию.
A Plague Tale: Innocence
Платформы: PC, PS4, Xbox One
Франция, середина XIV века, начало столетней войны с Англией. В эту эпоху господствовала чума и полчища крыс, разносивших её по Европе. Нагрянувшая инквизиция нарушает покой богатого дома семьи юных Амиции и Гуро. Подростки видят смерть своих близких и в ужасе убегают. Перед ними лишь полная неизвестность.
История, где тесно переплетаются жестокая сказка и реальный мир. Сочетание стелса с экшен-элементами часто выглядит просто и под конец может надоесть. Но атмосфера постоянной паники в Средневековье способна удержать внимание на пару вечеров, которых хватит на полное прохождение игры.
«Мор. Утопия» и ремейк Pathologic 2
Платформы: PC, PS4, Xbox One
Три несвязанных между собой человека появляются в заражённом городе. Эпидемия разрастается постепенно, быстро или медленно — зависит от игрока, но она поражает район за районом. Выжить в этом месте становится проблемой.
Три параллельных друг другу линии, где у каждой свой герой и, что важно, сложность. Так, высокая сложность за Самозванку открывается лишь после прохождения одной из более лёгких.
Ремейк разделили на три эпизода — первый вышел в мае 2019 года. Ключевые особенности остались на месте: игра упорно будет мешать себя пройти. То денег
нет, то лекарств, а эпидемия разрастается очень быстро. Умереть в этой игре вообще не проблема. Сложность ради погружения в реализм.
Bloodborne
Платформы: PS4
Эпидемия странной чумы охватила вымышленный город Ярнам. Жители изящного готического города превращаются в одичавших животных. А ведь когда-то в этом месте исцелялись любые болезни и стекались паломники. Один из них — главный герой, прибывший как раз ради излечения. Из-за местного ритуала переливания крови он вынужденно становится «охотником».
Дальше сплошные сражения в стиле Dark Souls с обезумевшими жителями и огромными монстрами, и прогулки по викторианским улочкам. Такая смесь дает достойное тёмное фэнтези.
Just Cause 4
Платформы: PC, PS4, Xbox One
До 23 апреля бесплатно в Epic Games Store (там же — визуальный роман Wheels of Aurolia)
Хватит эпидемий — о них и так уже много сказано.
От серии особо интересного сюжета ждать бесполезно. Зато в происходящем запоминается приятная вседозволенность, почти в стиле GTA. Однако в четвёртой части истории уделяется неожиданно больше времени, и она запоминается хотя бы тем, что задевает отца главного героя.
В вымышленной южноамериканской стране под названием Солис под руководством Габриэллы Моралес правит организация Чёрная рука. Рико Родригес, как главный спасатель, будет сражаться с толпами вооруженных солдат.
Много перестрелок, взрывов — часть любого боевика. Но захватывающие полеты на вингсьюте в метель, пыльную бурю или, вовсе, рядом с бушующим торнадо — это так весело!
Journey
Платформы: PS4, PS3, PC, IOS
До 6 мая бесплатно в PS Store (там же — Uncharted: The Nathan Drake Collection)
Игра не для сюжета, а для эмоций. С саундтреком Остина Уинтори, в музыке которого хочется утонуть и не возвращаться в серую реальность.
Странник без имени и без лица старается пересечь бескрайнюю пустыню под ярким палящим солнцем. А конечная цель в виде огромной горы будет постоянно маячить на фоне. В мире не работают законы физики и логики, сплошной сюрреализм, но завораживающий. Каждую деталь додумываешь сам, поэтому сложно объяснить, что происходит. Такое просто надо прочувствовать.
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