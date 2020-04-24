На один крупный киберспортивный клуб станет меньше. Люди указывают на Winstrike и Gambit

Руководитель киберспортивной организации forZe Сергей MegioN Игнатко подкинул тему для размышления, опубликовав на своей странице в «Твиттере» интересную информацию. По словам Сергея, скоро на один крупный киберспортивный клуб станет меньше. Речь идёт про русскоязычную организацию. Кто это может быть? Люди разделились на два лагеря — одни считают, что Сергей говорит про Winstrike, другие указывают на Gambit.

Пандемия COVID-19 скажется не только на хоккейных и футбольных клубах с неустойчивым финансовым положением, но и на киберспортивных командах в том числе. Пожалуй, единственными киберспортивными организациями в СНГ, которых эпидемия коронавируса затронет меньше всего, являются Virtus.pro и Natus Vincere — собственно, две самые успешные и крупнейшие русскоязычные организации. Благодаря своей хорошо развитой медийке, они могут спать спокойно. Все остальные — в зоне риска.

Сергей MegioN Игнатко Фото: Cybersport.ru

Совпадение ли, но сначала руководитель forZe написал, что Winstrike задолжала деньги партнёрам. Это было 17-го апреля. Спустя неделю после этого сообщения из его же уст прозвучала информация о закрытии крупной организации: «Похоже, что на одну достаточно крупную киберспортивную организацию скоро станет меньше. Плохой знак или оздоровление бизнеса?». За первым постом сразу же последовало продолжение: «Вы просто представьте себе силу медийки организации, что они смогли создать мега успешный образ себя. И в комментариях, и в различных социальных сетях они проскакивают в последнюю очередь. Так [трахнуть] всех в глаза не каждому дано. Браво!». В этих словах прослеживается явный намёк на Winstrike, которые на протяжении долгого времени говорили о том, какие они крутые и успешные делают кейсы.

Киберспортивный журналист и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков почти в одно время с постом руководителя forZe опубликовал сообщение, которое вполне может оказаться вбросом. В нём аноним, представившийся сотрудником Winstrike, говорит, что его работодатель не может погасить перед своими сотрудниками задолженность по зарплате.



«Денег в Winstrike нет. Зарплаты в этом месяце я и мои коллеги не видели. Заплатить этим людям, конечно же, тоже денег нет. Сильно удивляюсь, что ещё никто из них не рассказал всю правду. Ну да, Комковы умеют быть убедительными. Клиентов особо тоже нет. Сами понимаете, с продаж прав NAVI и Maincast не проживёшь, компьютерные клубы в карантин умирают, а чего-то своего, чтобы продать, у компании нет. Команды мёртвые, результатов ноль, BLAST отменили… Медиа-агентство? Не смешите. В общем, сотрудники сейчас все на панике, потому что по-людски с выплатой окладов нас не сокращают, а кормят завтраками. И так как задолженность по зарплате уже есть, то самому уходить не вариант. Поэтому я надеюсь, что Комковы читают это и поймут, что мы молчать не будем, выплатите долги и расстанемся все по-хорошему», — говорится в сообщении.



Onebeardman (сотрудник RuHub) заявил, что этот пост — брехня. Мол, всё в Winstrike нормально: «Кто-то решил набросить на вентилятор? Такую анонимку можно написать и про RuHub, да про кого угодно. Моя супруга работает в Winstrike. Я думаю, что заметил бы, если бы она была в панике и перестала получать зп», — написал он в «Твиттере».

Партнёрство Winstrike с Toyota Фото: winstrike.pushthelimit.ru

В то время как представители Winstrike отмалчиваются, люди строят теории. Одна из теорий заключается в том, что Winstrike наконец-то перестанет пытаться собрать боеспособные составы по Dota 2 и CS:GO и окончательно превратится в агентство по строительству киберспортивных арен, продаже медиа-прав и других рекламных интеграций. Но в их банкротство верится с трудом. Ещё до кризиса рекламное агентство Winstrike, возглавляемое Линой Комковой, приводили в пример, как одно из самых успешных агентств в киберспорте. Вспомните их совместную коллаборацию с Toyota. Неужели у такого большого холдинга вдруг неожиданно закончились деньги? Тогда смысл было открывать новое агентство для киберспортсменов, если вы не можете рассчитаться со старыми долгами? Если это действительно так, то решение открыть агентство в тяжёлые для компании времена было, как минимум, неоправданным и глупым.

Вторым претендентом на банкротство рассматривается организация Gambit Esports, ведомая мобильным оператором МТС. С одной стороны, сотовые операторы из-за всей ситуации с коронавирусом практически не пострадали. Да, доходы от международного роуминга сокращаются, но это лишь 2 процента от общих доходов операторов. Зато абонентов мобильного интернета становится больше. Какой смысл МТС отказываться от спонсорства организации? Это же, по сути, дочерняя их компания, через которую они довольно успешно взаимодействуют с молодой аудиторией.



С другой стороны, Gambit Esports находится в затяжном кризисе. Игроки, мягко говоря, не блещут. На днях Gambit Esports отказалась от участия в турнире WePlay! Pushka League, а 23 апреля стало известно, что мидер состава по Dota 2 и один из самых перспективных игроков СНГ-сцены Данил gpK~ Скутин может перейти в Natus Vincere. Но отказываться от поддержки организации из-за плохих результатов игроков МТС навряд ли станет.

Состав Team Empire по Rainbow Six: Siege

Впрочем, помимо Winstrike и Gambit есть ещё несколько проблемных клубов, которые резко сдали — например, Vega Squadron и Team Empire. Финансовые проблемы «Веги» известны уже давно и организация находится в подвешенном состоянии лишь с одним активным составом по League of Legends. «Империя» держится за счёт команды по «Радуге 6», которая за сезон принесла организации более $600 тыс. Но если «Вега» или «Империя» закроются — мало кто удивится.