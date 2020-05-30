Слепой техасский геймер играет в Mortal Kombat круче зрячих

Майкл Эспиноза, более известный в мире видеоигр как SightlessSenshi, был слепым с самого рождения, но это не помешало ему стать успешным игроком в Mortal Kombat. Майкл сумел адаптироваться к условиям и начал побеждать своих зрячих противников.



«Я впервые начал играть в в видеоигры, когда мне было семь лет», — говорит Майкл, добавив, что его первой игровой консолью была Dreamcast, выпущенная японским разработчиком игр Sega.



На 8-й день рождения родители Майкла подарили ему PlayStation, которая открыла для мальчика совершенно новую вселенную видеоигр. Он попробовал такие легендарные творения, как Spyro the Dragon, Crash Bandicoot и Grand Theft Auto, прежде чем переключиться на файтинги — Street Fighter, Soul Calibur и Mortal Kombat. Последняя впоследствии стала для него фавориткой.

Детское хобби Майкла повлияло на его выбор профессии. Он стал IT-специалистом в технологической фирме, так как проводил за компьютером много времени. Для того чтобы соревноваться на достойном уровне, Майклу приходится много тренироваться, чтобы лучше понимать звуки персонажей: «Я не могу наблюдать за персонажами, я не могу видеть, как они двигаются. Единственное, что я могу делать — это слушать и запоминать их звуки. Мне приходится возвращаться к изучению информации каждый раз, поскольку могут быть вещи, которые вы, например, пропустили. Иногда я забываю, как некоторые персонажи звучат», — объясняет игрок. Он добавляет: «Если игра является новой или не была сыграна другими слепыми игроками, она просто становится игрой проб и ошибок с точки зрения как играбельности, так и доступности. Большое количество слепых и слабовидящих геймеров, включая меня, отказались от игр, в которых невозможно преобразовать содержимое экрана в звук».

Посмотреть видео можно на канале SightlessSenshi в YouTube.

Жена Майкла является его большим фанатом и очень помогает ему в практике и изучении того, что происходит в игре, когда он слышит разные звуки.

Игрок поделился опытом, как люди реагируют, когда узнают, что он слепой: «Они либо очень впечатлены и взволнованы тем, что встретили слепого, который может играть в видеоигры, либо просто не верят мне, пока я не отправлю им доказательство того, что я действительно слепой. Есть игры, которые предназначены для людей с нарушениями зрения или полным отсутствием зрения, но когда я говорю людям, что играю в обычные игры против людей, которые прекрасно видят, и выигрываю их, они удивляются.



Если люди знают, что я слепой, то думают, что мне нужно иметь дома объёмный звук или дорогие звуковые установки. Однако всё, что я в настоящее время использую, это стереогарнитура. Просто включаю режим усиления низких частот», — говорит игрок. Майкл добавляет: «Я записал несколько роликов, на которых играю спиной к экрану или играю с полностью завязанными глазами, чтобы люди могли убедиться в том, что я не смотрю на экран».

По словам игрока, самое сложное — это сохранять мотивацию: «Я не могу видеть рейтинг противника, с которым я сталкиваюсь, сколько я очков заработал и сколько я теряю и получают от каждого проведённого боя. Все эти факторы, а также количество выигрышей / проигрышей — это то, что заставляет людей сохранять мотивацию». Геймер верит, что разработчики, смотря на него, начнут делать видеоигры доступными для людей с ограниченными возможностями.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».