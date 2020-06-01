ТОП-5 игр, которые порадуют владельцев слабых ноутбуков

В век, когда многие вещи приходится делать впопыхах, ноутбук значительно выигрывает перед стационарным компьютером. Но едва ли он годится для большинства современных видеоигр, если речь идёт не о игровом ноутбуке, потому часто возникает закономерный вопрос: «А что вообще на нём запустится?». Мы подобрали пять крутых ответов.

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Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004)

Когда игра вышла в 2004-м, то проходить её было проблемно из-за багов. Спустя более 15 лет поддержки фанатов, которые исправили огромную часть проблем, проводить в мире вампиров свободное время стало гораздо удобнее. Оторваться и вовсе невозможно! Одна из причин – продуманный до мелочей лор в оригинальной настольной ролевой игре Vampire: The Masquerade.



В игре мы управляем новообращённым вампиром. Создавая героя на выбор, есть семь различных кланов, в каждом из которых свои особенности. Решение будет напрямую влиять на дальнейший сюжет. Например, уродливым Носферату будет сложно передвигаться по городу среди людей.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Прожив пять лет в Либерти-Сити, Карл Джонсон, более известный как Си-Джей, возвращается в Лос-Сантос ради похорон матери. Приземлившись в аэропорту родного города, он попадает в руки местной продажной полиции и рискует получить незаслуженное обвинение в убийстве. Приходится бороться с навалившимися проблемами, втянувшись в криминальную деятельность.

Аналогично другим играм серии, происходящее состоит из экшена от третьего лица и автомобильного симулятора в открытом мире. Да что тут объяснять, вы и сами прекрасно всё знаете: можно угонять машины, грабить прохожих и валить полицейских пачками.

Half-Life 2 (2004)

Знаменитый шутер от первого лица, разработанный Valve, сюжетно продолжает игру 1998 года. Спустя несколько лет загадочный G-Man вывел из стазиса главного героя – Гордона Фримана. Очнувшись, тот обнаруживает, что после семичасовой войны Земля была захвачена Альянсом. Нам предстоит найти способ освободить человечество, присоединившись к союзникам в борьбе против него. А помочь в этом призваны члены Сопротивления, Аликс Вэнс и Барни Калхауна.



К различным видам врагов предстоит придумывать отдельные тактики сражения. Часть противников (хедкрабы и зомби) уже знакомы по Half-Life. Но игра всё же посвящена войне с Альянсом и его войсками – комбайнами, а у них есть и патрульные, и боевые машины-синтеты.

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

Как и во всех частях серии The Elder Scrolls, в Oblivion никто не будет вас вести за ручку по сюжету. Вы можете случайно убить сюжетного персонажа и тогда история перестроится. Как и в реальном мире, игровые персонажи живут своей жизнью, работают, спят и общаются между собой. А, подслушав разговор, можно чисто случайно нарваться на новое задание.



После настройки персонажа, его пола, внешности и расы мы начинаем игру за преступника под стражей. Темницы неожиданно посещает император Уриэль Септим VII, который поручает вам важное задание. Герой должен передать Амулет Королей грандмастеру Клинков Джоффри. С этого момента открываются просторы Сиродила, и начинается сюжет, затягивающий на долгие часы.

Серия Penumbra (2007-2008)

Шведская игровая студия Frictional Games чаще всего вспоминается по хоррору Amnesia: Dark Descent. Но за три года до неё была не менее пугающая трилогия Penumbra.



Отец Филиппа Лафреска давно считается пропавшим без вести. Но внезапно герою приходит от него таинственное письмо, которое наводит его на мысль о поездке в холодную Гренландию. Прибыв на место, он укрывается от снежной бури в шахте, которая была покинута людьми много лет назад. Почему люди вынуждены были в ужасе бежать оттуда, мы поймём довольно быстро, и эта «причина» продолжит блуждать по мрачным подземельям на протяжении всей игры.



На протяжении трёх игр мы пытаемся добраться до возможной помощи и спасения. В первой части есть возможность убивать противников подручными средствами, но позже остаётся только прятаться в тени, бегать по узким пространствам и вздрагивать от шуршания чего-то невидимого.