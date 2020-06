The Last of Us Part II — одна из главных игр года. Идеально описывает наше общество

Первая часть The Last of Us была не просто игрой, а чем-то гораздо большим. Она ознаменовала собой закат эпохи PlayStation 3, открыла новым игрокам потрясающий мир эксклюзивов Sony и доказала, что игровой индустрии вовсе не нужно дословно цитировать кинематограф, чтобы покорять сердца. История Джоэла и Элли стала важной вехой в развитии индустрии развлечений. И уже по первому ролику The Last of Us Part II было очевидно, что вторая часть должна превзойти предшественницу во всём. Но никто и предположить не мог, во что всё выльется. Ведь с точки зрения мыслей и эмоций The Last of Us Part II оказалась самой комплексной игрой Naughty Dog.

История разработки второй части началась семь лет назад с нескольких простых идей, которые пришли в голову сценаристу оригинала Нилу Дракманну. При этом он и сам понимал, что многие игроки полюбили The Last of Us как раз за сильный и безапелляционный финал, который оставлял с нелёгкими чувствами на душе. Но в Naughty Dog всё-таки решили высказаться на темы, которые ранее оказались нетронутыми. Темы крайне неудобные и тяжелые.



Сама разработка также была далека от идеала. Расследование известного журналиста Джейсона Шрайера показало, что в Naughty Dog царила культура переработок, а о нормальной структуре рабочего процесса никто не слышал. Конечно, можно оправдать всё тем, что ради создания потенциального шедевра приходится идти на жертвы. Только вот уставший от всего разработчик вряд ли может выложиться по полной. Говорят, что Part II могла выйти ещё в 2019-м, но отсутствие организации внутри студии помешало этим планам.

Внешние факторы тоже не слишком сопутствовали игре. Пускай каждый трейлер и кусочек информации намекали на нечто грандиозное, некоторая прослойка людей сразу настроилась негативно. Их смущал сам факт существования сиквела, присутствие ЛГБТ-тематики и атмосфера тайны, которую авторы создали вокруг. Да, это всего лишь мнение небольшого, но громкого процента людей. Однако когда в адрес Дракманна посыпались оскорбления, угрозы и пожелания смерти, то стало совсем не до шуток.



Затем случился коронавирус, оставивший свой неизлечимый шрам на лице 2020 года. Из-за этого игру перенесли с мая на июнь, хотя до релиза оставались считанные дни. Но самый большой удар по репутации игры нанесли хакеры, которые слили на YouTube огромное количество сюжетных спойлеров. Несколько недель в интернете любой желающий мог узнать практически всё об игре. Стоит ли говорить, сколь огромное напряжение царило в этот момент внутри Naughty Dog?



И это лишь самые громкие примеры. Дорога к релизу у The Last of Us Part II полнилась проблемами. С трудом верится, что 19 июня – окончательная дата выхода. При таких мучениях не могло выйти нечто проходное. Если вас волнует именно важность игры для индустрии, то не волнуйтесь, о ней явно будут говорить ещё долгие годы. В каком ключе? Тут уже разобраться просто не получится. В любом случае игра идеально описывает наше общество.

Сюжет The Last of Us Part II разворачивается спустя несколько лет после событий оригинала. Выбрав жизнь близкого человека вместо безопасности всего мира, Джоэл вместе с Элли вернулся в Джексон. Там они начали жить относительно мирной жизнью, лишь изредка сталкиваясь с заражёнными. Только вот в отношениях между ними воцарилось недопонимание. Однако Элли тосковать не приходится, ведь у неё есть верные друзья в лице Дины и Джесси, иногда она помогает Томми, брату Джоэла, и его жене Марии. То есть живёт почти обычно.



Но одним суровым зимним днём всё меняется. И вот Элли уже больше не может жить спокойно. От проблем с написанием текстов для песен она в потоках ненависти переходит к бушующим мыслями о мести. Мирный Джексон остаётся позади, новая цель назначения девушки – угрюмый Сиэтл. Где-то среди его усталых улиц скрывается объект ненависти Элли. Но в городе хватает своих тайн и проблем, на фоне которых крестовый поход одного человека кажется не столь уж важным.



Перед обсуждением самой игры давайте сразу разберёмся со слоном в комнате. Да, в игре хватает ЛГБТ-элементов. И нет, в истории они играют второстепенную роль и совершенно не отвлекают от главных идей игры. Как раз напротив, учитывая, сколько концентрированной ненависти собирается практически в любом обсуждении вопросов толерантности, ЛГБТ-тематика лишь пошла на пользу истории The Last of Us Part II.

Сюжет тут подаётся неспешно и несколько расфокусировано. Основная причина – огромные масштабы игры, на прохождение которой можно потратить часов 30, а если хотите найти все предметы, то счётчик времени и за 50 часов может перевалить. Размеры локаций впечатляют. И на одинокой улочке длиной метров в десять можно задержаться на полчаса, если исследовать все близлежащие строения.



Я настоятельно рекомендую этим заниматься, и дело не в ресурсах, которых как раз зачастую предостаточно. Разработчики умело поддерживают иллюзию постоянной нехватки припасов, когда кажется, что очередная битва выжала из тебя максимум. На деле же после каждый стычки (иногда – во время них) спокойно можно пополнить запас патронов, аптечек и прочих полезных предметов почти до максимума. The Last of Us Part II вовсе не самая сложная игра, но она такой кажется, чем поддерживает истинное напряжение.



А вот упустить рецепты, дополнительные сюжеты и милые пасхалки будет более обидно. Naughty Dog активно побуждает к пристальному рассмотрению каждого закоулка. Ведь пропустить целую ветку прокачки из-за своей спешки будет невероятно обидно. Да и почти каждое место рассказывает свою жуткую историю о мире после эпидемии кордицепсной церебральной инфекции, из-за которой цивилизация потерпела крах. Когда в закрытом гараже вдруг находишь толпу заражённых, которые провели там далеко не один месяц, а потом выясняешь, почему их там заперли, становится очень жутко.

Доходит до того, что Сиэтл встречает Элли аллюзией на открытый мир с дополнительными миссиями и вопросительными знаками на карте в местах интересах. Иронично, что в такие моменты игра напоминает первые части серии Silent Hill. У Сиэтла и в лучах солнца атмосфера жути никуда не исчезает. Впрочем, любопытство всегда вознаграждается, а пытается напугать The Last of Us Part II не слишком часто.



С геймплейной точки зрения игра не слишком далеко ушла от первой части. Это всё та же The Last of Us, в которой стелс на открытых зонах перемежается с экшен-моментами и мирными исследованиями. Но возросший размер локаций вносит свои коррективы в привычную структуру. При должной сноровке вы сможете прокрадываться без битв через целые районы, а если вас заметили, то на выбор всегда будут несколько способов отступления для дальнейшей контратаки.

Тут важно понимать, что Элли не может многих вещей, которые с лёгкостью давались Джоэлу. Она проигрывает в силе, зато отличается ловкостью и сноровкой. Для Элли не проблема проползти под машиной, перепрыгнуть пропасть в любом направлении или раскачаться на тросе. Все уровни построены с учётом этих новых возможностей. Учитывая опыт Uncharted, местный паркур отличается реалистичностью, а у каждого шага Элли чувствуется вес.



Только на основу геймплея это не сильно влияет. Вы по-прежнем будете прятаться в траве и оттаскивать трупы во время скрытных убийств, а лучше лука для скрытных убийств на расстоянии в Naughty Dog ничего не придумали. Арсенал, кстати, практически дословно повторяет первую часть, тут откровений не ждите.



Увеличенные масштабы в своё время стали ключевым отличием битв в Uncharted 4 после предыдущих трёх частей. Ведь акробатические навыки Дрейка позволяли ему выжать максимум из каждого уступа. В The Last of Us II механика паркура довольно скромная, так что коренного прорыва не произошло. Впрочем, учитывая постоянные «Naughty Dog моменты», во время которых возрастает динамика и вводятся уникальные игровые механики, скучать точно вам будет некогда.

Ограничив себя в разнообразии, разработчики провели огромную работу над мелкими деталями. Взять, к примеру, тех же сектантов серафитов, одну из основных фракций игры. Они общаются между собой исключительно кодовым свистом, а также любят нападать из кустов. Встреча с ними в дождливом лесу – серьёзное испытание для нервов.



Военные же общаются по именам, но используют продвинутые тактики при поиске Элли. То есть если заметили девушку, то попытаются зажать в угол или обойти со спины. При смерти союзника они окликают его по имени и начинают горевать. А уж когда собака подходит к только что убитому хозяину, при этом жалобно скуля, начинаешь чувствовать себя последней мразью.



Но вот заражённые почти не изменились со времен первой части. Они в основном сильные, но глупые. Нож Элли спасает её от мгновенной смерти во время атак некоторых противников, но появились новые виды заражённых, с которыми так просто не справиться. Однако в целом моменты с заражёнными, которые якобы должны нагнетать ужас, получились вялыми и медленными. Несите с собой лишнюю бутылку и кирпич для отвлечения внимания – и все проблемы разрешатся сами собой. Даже анимация смерти от зомби-щелкуна осталась такой же, как и в первой части. Разве что травмы Элли наносят ещё более натуралистично.

Возросший уровень жестокости в игре заметен сразу. И это всё прямо в геймплейных моментах, а когда дело доходит до катсцен, то вам может стать плохо от запредельного уровня.



За это стоит благодарить не только сценаристов, но и аниматоров, художников, программистов да и всех остальных причастных к графике игры. Ведь с технической точки зрения The Last of Us Part II – вершина развития игр на PlayStation 4. Она фотореалистична как в пейзажах, так и в персонажах. Отдельные постановочные сцены так и вовсе превосходят, пожалуй, большую часть блокбастеров. И Naughty Dog не стесняется буквально выставлять напоказ своё превосходство в индустрии.

Ткани и материалы реалистично намокают, мягкий свет оставляет менее чёткие тени, грязь в воде растворяется во время плавания – подобные детали делают игру божественно красивой. В The Last of Us Part II хочется всматриваться, чтобы подметить нечто новое. И она постоянно находит, чем удивить. Фоторежим вы будете использовать регулярно, тут сомнений нет.

Но главное, что практически все визуальные решения тесно связаны с нарративом игры. Освещение используется, чтобы подчеркнуть настроение Элли. Погода влияет на сценарий, эффекты линзы камеры усиливают саспенс и финальный катарсис, а та же жестокость вдруг тоже оборачивается элементом повествования. Передовая графика The Last of Us Part II находится в тесной связи с историей, а обсуждать её отдельно от сценария будет как минимум неуважительно по отношению к труду Naughty Dog.



На фоне историй про переработки и тяжёлые условия работы внутри студии, которые доводили людей до нервных срывов и подрывали здоровье, хочется отдельно поблагодарить каждого в Naughty Dog за титанический труд. Ведь итоговый результат не просто шикарно выглядит, но и отлично работает. На обычной PS4 Slim игра у меня ни разу не тормозила или вылетала. Правда, шумела консоль изрядно, а когда пришла жаркая погода, то вскрылась и проблема перегрева. Из уже явно устаревшей PS4 разработчики выдавили все силы, получив технологическое чудо, не забыв сделать его доступным для максимального круга людей, за что тут отвечают настройки для людей с особыми потребностями. Вы сможете повысить контрастность графики, включить озвучку текста и подстроить игру под любые нужды. Всем бы взять подобную практику на вооружение.

Тем обиднее, что в проработанной игре встречаются наиглупейшие геймдизайнерские ошибки. Моментами у авторов не получилось замаскировать нагромождения укрытий под аутентичный интерьер. Причём подобное тянется аж с выхода первой части Uncharted. Местами игроку сильно навязывают правильный путь, используя непроходимые кусты. Некоторые головоломки банальные и лишь растягивают время прохождения. Растянутость всего ощущается необычайно сильно. В одном моменте вам говорят, что дорога к нужному месту займёт два часа. И вы действительно два часа идёте через все невзгоды. Все три, если отвлечётесь на поиск предметов.



Но всё вышесказанное для кого-то может показаться мелочью, ведь в The Last of Us Part II сюжет стоит во главе всего. Именно ради сюжетных сцен ты терпишь затянутые эпизоды и не совсем интересные моменты вроде нудных стычек с заражёнными. Что же случится с Элли? Куда приведёт её ненависть? Эти вопросы не будут покидать вас до самого финала. Что хуже, и после него тоже.

Историю The Last of Us Part II можно описывать самыми разными громкими словами. Претенциозная, пафосная, актуальная, напыщенная. Но ни один из этих эпитетов не будет однозначно хорошим. Ведь сценарий The Last of Us Part II часто балансирует на грани между величием и фальшью, шедевральностью и дешёвыми эмоциями. При темах, которые пытается раскрыть игра, малейшее отклонение от искренности может повредить впечатлениям. И тут Дракманн всё же иногда оступается.



The Last of Us Part II всё ещё сильна в мелочах и непринуждённых диалогах между персонажами. Когда они общаются, то настроение считывается по построению фраз. А во время катсцен взгляды говорят больше, чем слова. Всё настолько связано между собой, что даже несколько глупая мини-игра с гитарой, которую Элли будто навязывают, в итоге оборачивается очень трогательным и душевным элементом.

«Трогательная и душевная» – именно так часто описывали первую часть The Last of Us. В 2013 году Naughty Dog создала дорогое «дорожное приключение», в котором смешались многие знакомые художественные тропы и образы, но в результате они рождали нечто самобытное. После прохождения у тебя перехватывало дыхание, ты осознавал, что пропустил через себя что-то монументальное.



Но вот после The Last of Us Part II внутри остаётся столь запутанная гамма эмоций, что кажется, будто все они скоро породят пустоту и поглотят тебя. В сиквеле нет морали или вывода, он оставляет тебя не просто ни с чем, а ещё и нагло крадёт душевное тепло. Кто-то может подумать, что The Last of Us Part II вышла в идеальный год, когда кругом и так царит хаос. Только вот её напущенная мрачность ранит даже при всех пережитых событиях.

Откуда берутся злоба и ненависть? Когда они начинают пожирать нашу личность? Где та грань, после которой о прощении можно забыть навсегда? Первая The Last of Us тоже задавала неудобные вопросы без ответов, но хотя бы подталкивала к правильным выводам. Вторая часть с едким цинизмом смотрит тебе в глаза и устрашающе молчит, пока тебя начинают душить собственные мрачные мысли.



История The Last of Us Part II, в которой любые лучики света обязательно закончатся беспросветным мраком, может многим не понравиться и остаться непонятой. Со мной тоже поначалу такое было. Ведь в чём посыл игры, сам смысл её существования? Что зло порождает зло, а умение прощать – высшее благо? Не самые оригинальные, в чём-то банальные мысли, согласитесь. Но затем пришло осознание, что Part II просто взывает к самым тёмным уголкам нашего естества, но которые мы очень не любим смотреть.

Вы можете не захотеть проникнуться игрой, потому что испугаетесь, что в ней в какой-то мере изображены вы. Ведь каждый человек тоже может однажды дойти до такого уровня ненависти, что в нём больше ничего не останется. Что он будет отвергать друзей и близких, ранить душу и тело лишь ради чего-то низменного, почти жалкого. Что он падёт ниже последнего животного, ведь даже вопросы выживания потеряют для него смысл.



Первая The Last of Us тоже была о эгоизме и главенстве личных интересов, но теперь она кажется больше романтизированной притчей. После её прохождения не стыдно было сказать, что ты поступил бы так же, как и Джоэл. После The Last of Us Part II никому не хочется говорить, что ты разделили бы поступки Элли. Но тёмная и неуютная мысль может поселить в твоей голове, что тебе близка её разрушительная ненависть. И это пугает похлеще любых зомби.

Так что же в итоге? Как игра The Last of Us Part II – типичный эксклюзив Sony последних лет. Дорогой и очень проработанный, но при этом не самый экспериментальный. Та же Death Stranding замахнулась на целый новый жанр, а Part II до сих пор использует крафт и стелс из 2013 года. Но они работают идеально, так что жаловаться не на что.



А вот сюжетно… Тут вам, наверное, никакой обзор не поможет. Все мы давно привыкли, что игры давят на эмоции и пытаются заставить нас задуматься о чём-то. Но The Last of Us Part II достаёт всё худшее, что есть в нас, и бросает прямо в лицо, не забывая упрекать и унижать. Такое нельзя оценить объективными критериями. Но точно можно сказать, что раз у Дракманна с командой получилось ухватить эту тёмную половину человеческой сути, то авторы из них выдающиеся. А ещё The Last of Us Part II никак не филлер, а полноценное продолжение первой части, без которого она теперь ощущается неполноценной и оборванной.



И учтите, что Sony не просто так составила огромный список ограничений на дорелизные обзоры. Ведь игра на самом деле получилась диптихом из двух очень разных половин, которые скрещиваются удивительным образом.



Никто точно не знает, куда может привести ненависть. Невозможно остановиться, когда ты уже летишь в пропасть. И если The Last of Us Part II поможет вам хотя бы осознать этот концепт, то её существование со всеми муками на стадии производства оправдано. Ведь только из исключительных обстоятельств может родиться нечто великое.