Месси, Роналду и Ван Дейк рубятся в баскетбол. Как футбольные звезды выглядели бы в NBA

Хотя симулятор NBA 2K20 – одна из лучших спортивных игр последних лет, авторы сайта Bleacher Report умудрились сделать ее еще круче. Правда, пока только в формате видео: B/R поработали в редакторе и перенесли Месси, Роналду, Ван Дейка, Холанда и Де Брюйне с зеленого газона на паркет.

Ниже есть видео. А пока можете посмотреть, как звезды футбола «адаптировались» к новому виду спорта.

Криштиану Роналду из БК «Ювентус» и его мускулы.

Месси как всегда умудрился обойти всех защитников. Кто там «Его Воздушество»?

Блок-шот Виргила Ван Дейка!

Эрлинг Холанд в НБА доработал имидж и стал совсем похож на Ивана Драго. Зато какие ему удаются броски!

Кевин Де Брёйне и тут пасует на ощущениях.

Полное видео, конечно, куда круче.

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