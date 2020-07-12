Анонс Far Cry 6 и бесплатная раздача Watch Dogs 2. Чего ожидать от конференции Ubisoft

Вместо игровой выставки E3 разработчики и издатели делятся своими планами и представляют будущие проекты на отдельных презентациях. Настала очередь Ubisoft показать свои игры на конференции Ubisoft Forward, которая станет для компании первой в её истории.

Когда смотреть Ubisoft Forward 2020

Фото: Ubisoft

Скорее всего Ubisoft Forward будет напоминать традиционные конференции компании на E3. Единственное, чего не будет — это шумной толпы и традиционной атмосферы выставки. Предварительный показ начнётся за час до основной презентации. Старт основной конференции запланирован на 12 июля 22:00 мск. Ожидается, что вся презентация пройдёт за 45 минут. После основного шоу запланировано «пост-шоу», но пока неизвестно, как долго оно продлится.

Где смотреть Ubisoft Forward 2020

Согласно информации, опубликованной в официальном блоге Ubisoft, презентация будет транслироваться в прямом эфире по адресу ubisoft.com/Forward. Также её можно будет посмотреть на официальных каналах компании на Twitch, YouTube и даже на «умирающем» Mixer.

Чего ожидать от Ubisoft Forward 2020

В рамках предварительного показа будет представлено обновление для Just Dance 2020, продемонстрирован геймплей новой Trackmania и анонсированы ИИ-напарники для Ghost Recon Breakpoint. А во время основной презентации пойдёт рассказ уже о главных проектах компании ближайшего будущего — в частности, о Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и Hyper Scape. В официальном блоге издательства также сказано, что в программу пост-шоу войдёт подробный рассказ про Assassin's Creed Valhalla и демонстрация матча в «королевской битве» Hyper Scape.

Фото: Ubisoft

Ubisoft также обещает «несколько других сюрпризов», но благодаря последним утечкам мы уже знаем чего ожидать. Прежде всего речь идёт про анонс Far Cry 6. У Ubisoft не получилось удержать её в тайне — игроки наткнулись на страничку игры в азиатском PS Store. Она хоть и была оперативно удалена, но игроки успели зафиксировать некоторые детали.

Утечка подтвердила, что главным героем шестой части станет популярный американский актёр Джанкарло Эспозито, который известен по ролям в сериалах «Во все тяжкие», «Лучше звоните Соулу» и «Мандалорец». Узнали мы и о дате выхода игры. Как сообщается, релиз Far Cry 6 запланирован на 18 февраля 2021 года. Осталось лишь дождаться официальной информации.

Что мы знаем о Far Cry 6: звезда сериала «Во все тяжкие», огромный мир и камбэк Вааса Февральский релиз от Ubisoft уже сейчас цепляет.

Из других возможных анонсов и трейлеров мы бы отметили Beyond Good и Evil 2, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine. Каждая из эти трёх игр не имеет подтверждённой даты выхода, но наверняка мы получим какую-то информацию по ним на презентации. Их вполне могут запустить на консолях следующего поколения уже в конце этого года. То же самое касается и тактической игры про пиратов Skull & Bones, которая выйдет в середине 2021 года.

Бесплатная раздача Watch Dogs 2

Фото: Ubisoft

Возможно, самая большая привлекательность предстоящей презентации Ubisoft состоит в бесплатной раздаче Watch Dogs 2 на ПК. Вы будете ограничены во времени — раздавать игру собираются только во время прямого эфира. Не забудьте войти в свою учётную запись Uplay после показа геймплея Trackmania и до окончания основной презентации. Главное шоу закончится в 22:45 мск, после чего вы уже не сможете бесплатно забрать Watch Dogs 2 на свой компьютер.