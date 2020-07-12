Анонс Far Cry 6 и бесплатная раздача Watch Dogs 2. Чего ожидать от конференции Ubisoft

Вместо игровой выставки E3 разработчики и издатели делятся своими планами и представляют будущие проекты на отдельных презентациях. Настала очередь Ubisoft показать свои игры на конференции Ubisoft Forward, которая станет для компании первой в её истории.
Когда смотреть Ubisoft Forward 2020
Фото: Ubisoft
Скорее всего Ubisoft Forward будет напоминать традиционные конференции компании на E3. Единственное, чего не будет — это шумной толпы и традиционной атмосферы выставки. Предварительный показ начнётся за час до основной презентации. Старт основной конференции запланирован на 12 июля 22:00 мск. Ожидается, что вся презентация пройдёт за 45 минут. После основного шоу запланировано «пост-шоу», но пока неизвестно, как долго оно продлится.
Где смотреть Ubisoft Forward 2020
Согласно информации, опубликованной в официальном блоге Ubisoft, презентация будет транслироваться в прямом эфире по адресу ubisoft.com/Forward. Также её можно будет посмотреть на официальных каналах компании на Twitch, YouTube и даже на «умирающем» Mixer.
Чего ожидать от Ubisoft Forward 2020
В рамках предварительного показа будет представлено обновление для Just Dance 2020, продемонстрирован геймплей новой Trackmania и анонсированы ИИ-напарники для Ghost Recon Breakpoint. А во время основной презентации пойдёт рассказ уже о главных проектах компании ближайшего будущего — в частности, о Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и Hyper Scape. В официальном блоге издательства также сказано, что в программу пост-шоу войдёт подробный рассказ про Assassin's Creed Valhalla и демонстрация матча в «королевской битве» Hyper Scape.
Фото: Ubisoft
Ubisoft также обещает «несколько других сюрпризов», но благодаря последним утечкам мы уже знаем чего ожидать. Прежде всего речь идёт про анонс Far Cry 6. У Ubisoft не получилось удержать её в тайне — игроки наткнулись на страничку игры в азиатском PS Store. Она хоть и была оперативно удалена, но игроки успели зафиксировать некоторые детали.
Утечка подтвердила, что главным героем шестой части станет популярный американский актёр Джанкарло Эспозито, который известен по ролям в сериалах «Во все тяжкие», «Лучше звоните Соулу» и «Мандалорец». Узнали мы и о дате выхода игры. Как сообщается, релиз Far Cry 6 запланирован на 18 февраля 2021 года. Осталось лишь дождаться официальной информации.
Из других возможных анонсов и трейлеров мы бы отметили Beyond Good и Evil 2, Gods & Monsters и Rainbow Six Quarantine. Каждая из эти трёх игр не имеет подтверждённой даты выхода, но наверняка мы получим какую-то информацию по ним на презентации. Их вполне могут запустить на консолях следующего поколения уже в конце этого года. То же самое касается и тактической игры про пиратов Skull & Bones, которая выйдет в середине 2021 года.
Бесплатная раздача Watch Dogs 2
Фото: Ubisoft
Возможно, самая большая привлекательность предстоящей презентации Ubisoft состоит в бесплатной раздаче Watch Dogs 2 на ПК. Вы будете ограничены во времени — раздавать игру собираются только во время прямого эфира. Не забудьте войти в свою учётную запись Uplay после показа геймплея Trackmania и до окончания основной презентации. Главное шоу закончится в 22:45 мск, после чего вы уже не сможете бесплатно забрать Watch Dogs 2 на свой компьютер.
- 12 июля 2020
-
01:29
- 11 июля 2020
-
23:16
-
21:30
-
19:06
-
16:37
-
15:54
-
03:41
- 10 июля 2020
-
23:16
-
20:56
-
19:19
-
17:35
-
16:16
-
15:59
-
14:58
-
14:49
-
13:57
-
13:43
-
12:42
-
11:32
-
11:15
- 9 июля 2020
-
23:55
-
23:11
-
14:58
-
12:16
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
09:55
-
00:36
- 8 июля 2020
-
16:36
-
15:00
-
14:04
-
12:18
-
11:18
-
10:15