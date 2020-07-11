Что мы знаем о Far Cry 6: звезда сериала «Во все тяжкие», огромный мир и камбэк Вааса

2020 год оказался богатым на игровые новинки, а также дарит нам прекрасные новости о ближайшем будущем. Вчера пользователи обнаружили страничку новой игры серии Far Cry в азиатской версии PS Store – и информация с неё не могла не порадовать фанатов серии.

Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года

Злодей из «Во все тяжкие» и «Мандалорца»

Джанкарло Эспозито Фото: Rich Polk/Getty Images

Главного злодея в шестой части известной игровой серии сыграет популярный американский актёр Джанкарло Эспозито. Ранее в интервью он уже сообщал, что принял участие в необычном для себя проекте и сыграет большую роль в очень известной игре. В какой именно, не сообщалось, однако зарубежный портал Gamereactor со ссылкой на свои источники указывал именно на «Фар край».



Звезду сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Соулу», а также «Мандалорца» и фильмов «Бегущий в лабиринте» было легко узнать в человеке на слитом постере игры. Эспозито достанется роль диктатора Диего Кастило – диктатора, который намерен вернуть своей нации былое величие.

Возвращение Вааса из Far Cry 3

Сын Диего Кастило тоже показался многим знакомым – мальчик на постере напомнил Вааса из Far Cry 3. Кроме того, чуть ранее сыгравший его актёр Майкл Мэндо намекнул на камбэк в сессии ответов на Reddit. В апреле его слова многие посчитали шуткой, но сейчас так уже не кажется.

Из-за этого сходства возникла логичная версия, что Far Cry 6 станет приквелом к третьей части с участием всеми любимого Вааса Монтенегро. Наверняка стоит ждать от Ubisoft и других отсылок к предыдущей части, тем более что в играх серии подобного всегда хватает.

Сюжет и детали Far Cry 6

Диктатор вместе со своим сыном будут управлять местностью под названием Яра – эдакий «застывший во времени тропический рай», предположительно, списанный с Кубы. Удерживать власть становится всё труднее, и в стране начинается революция, вокруг которой и будет построен основной сюжет игры.



Геймерам предстоит сыграть за местного партизана Дани Рохаса, который жаждет лучшей участи для своего народа и выйдет на тропу войны с династией Кастило. В игре будет самодельное оружие и разнообразные средства передвижения: например, ранее инсайдеры сообщали о возможности вести стрельбу с лошади и появлении реактивных ранцев.



Судя по информации со страницы в магазине, Far Cry 6 порадует игроков самым большим за историю серии открытым миром, онлайн-мультиплеером и большим городом Эсперансе, который разнообразит тропический мир.

Дата выхода и новые подробности о Far Cry 6

Ubisoft оперативно отреагировали на слив шестой части и выпустили тизер в «Твиттере» игры, где показали Диего Кастило и анонсировали презентацию игры, которая пройдёт уже завтра.

12 июля в 22:00 по московскому времени разработчики проведут трансляцию конференции Ubisoft Forward, на которой пообещали рассказать об игре побольше. Нам остаётся только ждать!