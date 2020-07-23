В Assassin's Creed Valhalla сделают ставку на смену пола. При чем тут скандал в Ubisoft?

21 июля известное медиагентство Bloomberg громыхнуло расследованием Джейсона Шрайера о том, как в Ubisoft процветают расизм, домогательства и кумовство. По рассказам бывших и нынешних сотрудников, эти проблемы терзают издательство не первый десяток лет. И ранее на это просто закрывали глаза.



Ранее двух высокопоставленных сотрудников Ubisoft обвинили в изнасиловании, а сейчас компания попала в серьезный шторм. Рассказываем самое важное из материала Bloomberg и как оно повлияет на игры компании.

Первой игрой, которая может измениться под влиянием скандала, станет Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft была основана пятью братьями Гиймо в 1986 году. После того как бизнес их родителей по продаже товаров для сельского хозяйства пришёл в упадок, братья решили делать игры. Они продавали их фермерам, которые искали чем заняться на своём новом компьютере. Сейчас издательство выпускает такие известные франшизы, как Assassin's Creed, Far Cry, The Division и Watch Dogs.



Гиймо владеют 21% акций компании, руководит всем средний брат Ив. Родственники часто собираются на яхте, чтобы провести время вместе и обсудить дела. Многие годы семейный бизнес Ubisoft был примером для других разработчиков, но у него есть и тёмная сторона.

Ив Гиймо – один из пяти братьев, создавших Ubisoft.

Серж Эскоет – один из главных виновников всех проблем. Эскоет пришёл в компанию по объявлению в газете как тестировщик и со временем стал частью «семьи».Тесная дружба с братьями Гиймо позволила ему быстро подняться до руководящей должности, а также давала вседозволенность и неприкасаемость. Одна из сотрудниц, Синди Фитзпатрик, назвала его «золотым ребёнком».



Все новые проекты Ubisoft должны были получить одобрение Эскоета, занимающего место творческого директора. По словам сотрудников, если на презентации игры ему становилось скучно, то он начинал биться головой об стол. За ним также ходила одна странность – при виде некоторых работников он начинал рычать.



Серж Эскоет имел привычку устраивать деловые встречи в стриптиз-барах, после которых повышал присутствующих на ней мужчин. Женщины в свою очередь наоборот старались избегать подобных собраний с Эскоетом и его окружением, так как они часто заканчивались открытыми домогательствами. Обычно творческий директор сам с большой охотой звал сотрудниц на такие встречи, и если они отказывались, то быстро теряли работу. Количество женщин в Ubisoft по отношению к мужчинам составляет одна к четырём.

Правление компании: Серж Эскоет – четвертый в этом списке.

Работники вспомнили ещё один случай, когда на очередной презентации единственная девушка в кабинете вышла в туалет, а Эскоет включил в YouTube неприличную французскую песню о девушке с таким же именем.



Эскоет также неоднократно заставлял своих сотрудников пить алкоголь и подсовывал им торты с марихуаной, без их ведома. Так как он имел иммунитет к жалобам, сотрудникам советовали либо терпеть его поведение, либо увольняться.



Иммунитет начал спадать после провалов The Division 2 и Ghost Recon Breakpoint в 2019 году, после недавних публичных обвинений в домогательствах его и вовсе уволили.



Другой ветеран Ubisoft c 13-летним стажем – Томми Франсуа — отличился гомофобными шутками и неприятными сообщениями.

Проблемы корпоративной культуры распространены и в офисе в Торонто. Студией руководит Максим Белан со своей женой Римой Брек. Многие сотрудники жаловались на непристойное поведение Белана, он лапал своих сотрудниц и приставал к ним на корпоративах. В одной из историй дело дошло даже до попытки удушения. Сейчас Белан также отстранен от работы.



Вслед за ним ушла директор по управлению персоналом Сесиль Корнет, посчитав, что её увольнение «пойдёт на пользу компании».



Незадолго до появления расследования менеджера Ubisoft Toronto и активиста Black Lives Matter Эндриена Гбинье обвинили в изнасиловании. Девушка по имени Кейт рассказала, как Гвинье на PAX East 2014 обманом привёл её в свой номер отеля и склонил к близости.



После этой истории пользователи Сети подтвердили, что слышали подобное об этом менеджере и раньше. Он обманом заставлял других женщин спать с ним, спаивая их на вечеринках. Сам Эндриен отрицает обвинения.



Заместитель директора по связям с общественностью, Стоун Чин, также попал под огонь. Его обвиняли в домогательствах в 2012 и 2018 годах, по словам обвинения, он пользовался служебным положением, чтобы приставать к девушкам. На фоне текущих внутренних разбирательств руководство уволило Чина.

Сложные времена для Ubisoft.

Стоун Чин опровергает выдвинутые обвинения, ссылаясь на то, что его уволили за несоблюдения кодекса поведения компании. Пассивно-агрессивный стиль общения не нравился многим сотрудникам, он признает, что вёл себя не правильно, и обещает стать лучше.



Работники в целом жалуются на неподобающие поведение и тяжёлую атмосфер в коллективе. Бывшая сотрудница Ubisoft Нина Стюарт получала оскорбления и «неуместные комментарии» в свой адрес от вышестоящего коллеги. Пытаясь достучаться до отдела по работе с сотрудниками, вместо помощи она получила подарочную карту на 200 долларов, после чего уволилась из компании.



Другую девушку начальство просило «почаще улыбаться», а затем уволило её из-за «неправильного подхода к работе».



Как вспоминает бывший менеджер, нередко приходилось сталкиваться и с расизмом. Во время просмотра трейлера «Звёздные войны: Пробуждение Силы» при появлении персонажа Джона Бойеги сотрудники кричали: «О, смотрите, обезьяна!»

Кассандра и Алексиос в Assassin's Creed: Odyssey.

Руководители вмешивались в создание игр

Эскоет сильно влиял на процесс разработки игр, каждый раз отметая кучу идей. Например, внутри студии давно хотели выпустить игру с женщиной-протагонистом, но Эскоет считал, что таким путём много не продашь, несмотря на коммерческий успех Horizon: Zero Dawn и Tomb Rider.

В Assassin’s Creed Unity не было играбельных женских персонажей якобы из-за того, что их тяжело анимировать, хотя это больше похоже на отговорку. В Syndicate у близнецов Джейкоба (мужчина) и Иви (женщина) должно было быть равное количество времени, но ближе к концовке на первый план выходит Джейкоб.

По первоначальной задумке, в Origins главный герой Байек погибал на старте сюжета, и играть предстояло за его жену Айю, но руководство быстро завернуло эту идею.

В Assassin's Creed: Odyssey, главной героиней планировалась Кассандра, но начальство заставило разработчиков добавить Алексиоса, предоставив пользователям выбор между персонажами. При этом в 2018 году гейм-директор этой части Скотт Филлипс рассказывал, что две трети игроков выбирали именно Алексиоса. И это удивило разработчиков.

Для того чтобы получить одобрение Эскоета, авторам приходилось пускать под нож кучу контента. Особенно он не любил длинные кат-сцены и линейные уровни, считая их унылыми. Когда-то он нашёл успешную формулу геймплея, которая сделала серию Assassin’s Creed популярной, а затем стал распространять её и на другие игры. Например, пришли в FarCry пришли именно из Ассассина.



Со временем игроки начали замечать, что новые проекты Ubisoft получаются похожими друг на друга, механики просто кочуют из одного тайтла в другой. Как рассказал один из сотрудников, разработка строится от идей одного, максимум двух человек.

Коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla.

Ив Гиймо пообещал, что компанию Ubisoft ждут большие перемены, сейчас он проводит реструктуризацию и старается сделать обстановку в коллективе более доброжелательной и безопасной. Он поднял в должности семерых топ-менеджеров, теперь они отвечают за ключевые франшизы и все вопросы решаются через них. Студия возьмёт курс на более уникальные проекты.

Смена пола как важнейшая функция

Большие ожидания от Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft уже показала возможность менять пол главного героя прямо по ходу игры. Это якобы поможет уйти от канонизации Эйвора только как мужчины или только женщины. Большую фигурку женского протагониста даже добавили в коллекционное издание.

Игроки, впрочем, раскритиковали этот функционал, потому что фактической разницы между Эйвором-мужчиной и Эйвором-женщиной не видно. Только в голосе и лице.

Более того, выбор пола не повлияет на романтические линии, которые предстоит выстраивать в игре. Сюжетный директор Ubisoft Дарби Макдевитт объясняет возможность менять пол ещё и философией игры: «Причина включает в себя научно-фантастическую природу нашей серии, что часто упускают из виду». Смена пола должна помочь и в раскрытии всех возможностей «Анимуса».

Тем временем французский профсоюз Solidaires Informatique подготавливает коллективный иск. Юрист Мод Беккерс написал открытое письмо ко всем жертвам домогательств и расизма в компании, призывая их присоединиться к судебному обвинению. История внутренних проблем Ubisoft ещё не закончена, а только набирает обороты.