В Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол в любой момент игры

Один из руководителей Ubisoft Дарби Макдевитт рассказал, что игрок сможет трансформировать своего персонажа из мужчины в женщину и наоборот прямо по ходу игры. Так компания планирует уйти от каноничного образа Эйвора как мужчины или женщины. Кроме того, эта возможность будет влиять на улучшения в «Анимусе».

Теперь пользователи гадают, как будет влиять пол персонажа на игру. Многие убеждены, что это «халтура» разработчиков, которые сделали шаблон: пол протагониста отличается лишь в голосе и чертах лица.

Ранее Ubisoft представила коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla. В нём будет стилбук, диск с музыкой, 5-сантиметровая статуэтка Эйвора-мужчины и 30-сантиметровая фигурка женской версии, а также три открытки.

Коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 17 ноября на ПК, Xbox One и PS4.