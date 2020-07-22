Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол в любой момент игры

Assassin's Creed Valhalla female
В Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол в любой момент игры
Киберспорт 0

Один из руководителей Ubisoft Дарби Макдевитт рассказал, что игрок сможет трансформировать своего персонажа из мужчины в женщину и наоборот прямо по ходу игры. Так компания планирует уйти от каноничного образа Эйвора как мужчины или женщины. Кроме того, эта возможность будет влиять на улучшения в «Анимусе».

Теперь пользователи гадают, как будет влиять пол персонажа на игру. Многие убеждены, что это «халтура» разработчиков, которые сделали шаблон: пол протагониста отличается лишь в голосе и чертах лица.

Ранее Ubisoft представила коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla. В нём будет стилбук, диск с музыкой, 5-сантиметровая статуэтка Эйвора-мужчины и 30-сантиметровая фигурка женской версии, а также три открытки.

Коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla

Коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 17 ноября на ПК, Xbox One и PS4.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020