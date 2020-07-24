Нелинейность, несколько концовок и большой открытый мир. Каким будет S.T.A.L.K.E.R. 2

На прошедшей 23 июля презентации Microsoft произошло то, чего так долго ждали российские геймеры — разработчики культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R. прервали долгое молчание (до этого о новой игре было практически ничего неизвестно, кроме одного скриншота) и поделились новыми подробностями о разработке второй части. И хотя дата выхода игры до сих пор держится в секрете, мы теперь точно знаем, что S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит нынешнее поколение консолей и выйдет сначала на PC и Xbox Series X, а уже позже доберётся до PlayStation 5.

Чего мы ждём от возвращения в Зону? Теории и предположения о S.T.A.L.K.E.R. 2 «Сталкер» – серия культовая, поэтому и ожидания у нас очень высокие.

Что было показано в первом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: GSC Game World

В первом тизерном трейлере (его хронометраж составляет чуть меньше двух минут) показаны реальные кадры из игры. Разработчики так и говорят: трейлер отображает уровень реальной графики и атмосферы и полностью сделан на движке игры. Припять и прилегающие к ней территории, по сравнению с первой частью, стали ещё более атмосферными и жуткими. Уровень детализации и прорисовки зданий повысился в разы, появилось больше зелени и растительности.

В трейлере показали как закрытые, так и открытые пространства, как уже знакомые и культовые локации, так и совершенно новые. На первых секундах видео было продемонстрировано знаменитое колесо обозрения, ставшее одним из символов всей Чернобыльской зоны отчуждения.

Трейлер опубликован на YouTube-канале Xbox.

На примере двух аномалий был показан уровень анимации и проработки визуальных эффектов. Сначала показали как работает аномалия «Электра» и её мощные электрические разряды. Потом мы увидели в действии гравитационную аномалию, которая одновременно притягивает и сминает объекты, попавшие в её радиус действия. Выглядит всё современно и круто. Отдельно хочется сказать о физике. Если мы получим тот уровень физики, который был продемонстрирован в трейлере, то разработчикам можно будет только поаплодировать. Когда предметы, машины и другие объекты изменяют форму в реальном времени, это выглядит эффектно.

S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo: Infinite и будущее Fable. Главные игры Microsoft в 2020 году 23 июля прошла презентация Microsoft, на которой показали много новинок, а также трейлеры уже анонсированных игр. Вот все самое интересное.

Стоило только увидеть стартовую локацию — деревню новичков, как заиграла ностальгия и проснулись давно забытые чувства. Локация, расположенная на юге Кордона, совершенно не изменилась, лишь обросла деталями. Жаль, что не показали, как поменялся при этом Сидорович (широко известный персонаж, прижимистый торговец) после перехода игры на Unreal Engine 4.

Нелинейный сюжет с разными концовками и большой открытый мир

Фото: GSC Game World

За симуляцию жизни внутри зоны будет отвечать передовая, как говорят разработчики, система A-Life 2.0, которая умеет создавать бесчисленное количество событий, делая игровой мир РЕАЛЬНО живым. Если вы находитесь в одном месте, то в другом обязательно будет что-то происходить. Зона отчуждения будет жить своей жизнью даже без непосредственного участия игрока.

А ещё в игре представят масштабный нелинейный сюжет с разными концовками. Решения игрока будут влиять на судьбу персонажей, локальные события и на мир в целом. Это добавит игре вариативности, ведь каждое новое прохождение будет незнакомым и уникальным.



Разработчики гордо заявляют: в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет реализован один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса на данный момент времени. Новые локации в игре будут соседствовать с уже знакомыми по другим частям серии старыми локациями. То же самое касается артефактов, монстров и аномалий — новые объекты будут перемешаны со старыми.

Благодаря движку Unreal Engine 4 в игре будет реализована поддержка всех современных технологий — трассировки лучей, фотограмметрии (метод моделирования, при котором реальные объекты сканируются и проецируются в цифровую среду) и движений лица и тела.



Предыдущие части серии до сих пор пользуются популярностью за счёт модификаций, которых насчитывается уже несметное множество. Сейчас уже можно смело сказать, что вторая часть со временем тоже обрастёт различными модификациями, так как разработчики сделают всё возможное, чтобы у моддеров было пространство для творчества сразу после выхода игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет временным эксклюзивом Microsoft

Фото: GSC Game World

Точная дата выхода игры неизвестна, но её появления стоит ожидать в 2021-2022 годах. Microsoft сумела договориться с разработчиками, чтобы S.T.A.L.K.E.R. 2 был временным эксклюзивом Xbox. Это значит, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. А вот тем, кто приобрёл PlayStation 5, придётся набраться терпения и подождать. Сколько именно придётся ждать — неизвестно. Релиз игры на PlayStation 5 может задержаться как на несколько недель, так и на несколько месяцев.