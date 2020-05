Чего мы ждём от возвращения в Зону? Теории и предположения о S.T.A.L.K.E.R. 2

О новой части серии «Сталкер» игроки мечтали долгие годы, так что когда в 2018 году студия GSC Game World объявила о начале разработки, то эта новость стала действительно радостной. Правда, с тех пор много новых подробностей об игре так и не появилось. Зато ожидания фанатов за время, которое прошло с выхода «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», увеличились колоссально. И в этом тексте мы попытались предположить, что же должно быть в «Сталкере 2», чтобы завоевать всенародную любовь.

Но для начала давайте вспомним, что вообще известно об игре. Это не займёт много времени, ведь GSC Game World не спешит делиться подробностями. S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4. На нём же работают, например, Fortnite и Star Wars Jedi: Fallen Order.



Особо графикой полюбоваться пока не вышло. Разработчики показали лишь модель буханки хлеба.

Есть и первый скриншот, на котором заметна непонятная аномалия в лесу.

О геймплее и сюжете детали не раскрываются. Но ниже мы привели пять наших основных ожиданий от S.T.A.L.K.E.R. 2. Быть может, именно их реализация поможет игре стать великой.

Проработанный открытый мир

В своё время серия S.T.A.L.K.E.R. удивила всех открытым миром Зоны, в которой постоянно что-то происходило и хватало интересных мест. Но в 2020 году, когда уже отгремели Red Dead Redemption 2 и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, простыми открытыми пространствами никого не удивить. Теперь на первый план вышла насыщенность мира контентом.



Так что от S.T.A.L.K.E.R. 2 мы ждём, быть может, не самого большого, но увлекательного открытого мира. Чтобы его исследование выглядело непринуждённым и всегда вознаграждало игроков за любопытство. Зона – уникальное место, которое живёт по своим законам даже без участия игрока. За изменениями в ней и хотелось бы понаблюдать во второй части.

Улучшенная подача сюжета

Мир S.T.A.L.K.E.R. привлекает своей неординарностью и многочисленными историями о людях, которые в поисках лучшей жизни отправились исследовать ужасы Зоны. Но по большей части вы узнаёте это всё из текста, ведь каких-то проработанных катсцен или постановочных элементов в играх серии почти нет. А ведь опыт «Метро 2033» показывает, что подобные приёмы запоминаются сильнее всего.



Так что в полноценной второй части «Сталкера» было бы здорово увидеть акцент на интригующий сюжет. Развлекать себя в открытом мире, конечно, здорово, но именно сценарий должен скреплять все разрозненные куски игры воедино.

Проработанная стрельба

Большая часть времени в S.T.A.L.K.E.R. проходит как раз за стрельбой во всех подряд. Но ощущения от оружия в предыдущих частях были довольно посредственные. А ведь именно ощутимая отдача, звуки выстрелов и затворов, а также прочие мелочи создают действительно приятную стрельбу.



Именно её мы жаждем увидеть в S.T.A.L.K.E.R. 2. Чтобы каждая пушка выглядела и звучала уникально, а фаворита среди них отыскать было бы трудно.

Ролевые элементы

Сейчас почти в каждой крупной игре есть элементы RPG, пускай и не всегда уместные. Но вот к S.T.A.L.K.E.R. 2 они подошли бы идеально. Раньше за них в основном отвечали артефакты, но в большом сиквеле механику могут развить. Например, внедрив прокачку, благодаря которой главный герой будет приобретать новые навыки.



Однако ролевые элементы – это не только циферки уровней и навыки. В S.T.A.L.K.E.R. 2 очень круто смотрелось бы нелинейное повествование, когда каждый выбор игрока влиял бы на какой-то элемент Зоны. В итоге реиграбельность возрастёт, а каждое путешествие будет казаться очень личным.

Национальный колорит

Но не забываем, что некоторым плевать на игровые тонкости. А вот возможность выпить бутылку водки под матерные фразы бандитов запомнилась многим.



Фразочки наподобие «чики-брики и в дамки» со времён релиза игры успели стать классикой, а о игровых посиделках у костра под гитару с ностальгией вспоминают до сих пор.



Так что в S.T.A.L.K.E.R. 2 должно быть ещё больше славянского колорита. Быть может, даже с актуальными отсылками на наше общество.



А чего вы ждёте от S.T.A.L.K.E.R. 2?