Самая милая «королевская битва». Причины успеха Fall Guys

Что такое Fall Guys

Это многопользовательская игра с сессионными баталиями одновременно на 60 человек. Fall Guys сочетает в себе множество факторов. Это не простая казуальная игра с упрощённой графикой, а настоящий микс из популярных жанров: королевской битвы, многопользовательской игры, аркады, платформера, спортивного симулятора и детской игры.



Популярной она стала не только из-за многожанровости. Под этим лежит куда больше. Игра или целенаправленно пыталась угодить всем, или это настоящее чудо, спасшее разработчиков. Скорее второе, ведь сами разработчики не ожидали настолько большой наплыв пользователей. В дни релиза серверы падали, потому что их просто не хватало для игры всем желающим.

Но не надо сразу говорить о неподготовленности разработчиков. Игра вырвалась в топ по продажам, только в Стиме продалось более 2 млн копий, а если ещё учесть бесплатную раздачу в PS Plus, то цифры будут запредельными.



Чтобы было более наглядно, «падающие мужики» выиграли в Стиме по популярности у DOOM Eternal, Death Stranding и Horizon: Zero Dawn, а это самые громкие ААА ПК-проекты этого года.

Чем всё-таки они заслужили такой респект?

Все знают банальные проблемы между разработчиками и игроками. Первые не слышат вторых и не хотят что-то менять в своей игре. Думают, что игрокам просто лень разобраться и подстроиться под геймплей. Игроки, в свою очередь, которые зачастую являются не только потребителями, но и тестерами, не понимают, почему разработчики не хотят улучшить игру с их помощью. Но в этой ситуации мы видим, как разработчики идут на постоянные «диалоги» со своими игроками.



— Хотите изменить раунды? Изменим!



— Большое количество читеров? Дайте нам пару дней.



— Есть предложение по скинам? Делайте эскизы, обсудим в дискорде.



Это всё подкупает. Всем приятно, когда их слышат и к ним прислушиваются.

Какие приятные мелочи есть в Fall Guys?

Об этой игре можно говорить долго, она настоящий игровой феномен. Я бы даже сравнил её с Fortnite, когда она только появилась на рынке. Для того, чтобы было более понятно, за счёт чего Fall Guys поднялась, пройдемся по пунктам:



Короткая игровая сессия. Полная игра со всеми раундами в среднем длится около 10-15 минут, что достаточно мало. Человеку не надоедает, и он за секунду находит новую, с другими раундами и игроками.

Персонажи в виде мармеладных бобов. Мало того, что они очень хорошо вписываются в мир «падающих мужиков», но ещё позволяют себя кастомизировать до потери пульса.



Кастомизация персонажа как отдельный вид искусства. В данный момент в игре есть бесплатный боевой пропуск, где можно получать разные предметы для изменений облика. Плюс в игре присутствует магазин, там можно купить части обликов за игровую валюту или короны, которые достаются за первые места.



Награда за выигрыш. Немаловажный факт, что при победе игроку даётся уникальная валюта в виде символичной короны. Пока их можно тратить только в магазине, но разработчики со временем могут придумать им и другое применение. Когда люди заходят к какому-то стримеру играющему в Fall Guys, то вопрос, «сколько у тебя корон?» — звучит крайне часто.



Освещение игры на стриминговых платформах. Когда появляется новый интересный проект, то большинство стримеров его пробуют. В Fall Guys начали играть практически все, даже люди стримящие до этого одну игру всю жизнь. Такие англо- и русскоговорящие метры, как Lirik, Shroud, DrDisRespect, C_a_k_e и melharucos, не прошли игру стороной.



Игра в группе. В Fall Guys реализована интересная механика пати игры. Во время сингл раундов это никак не проявляется, но когда начинаются командные испытания, то оставшаяся часть группы играет за одну сторону. Это позволяет проявить сильный тимплей и получить больше шансов на победу.



Очень низкий порог вхождения. Минимум деталей в главном меню. Большая кнопка играть, что может быть лучше? С таким справится даже ребёнок, особенно в век цифровых технологий. Перед каждой мини-игрой показывается весь раунд и пишутся активные кнопки для игры. Всё максимально просто и понятно.



Спортивный элемент. Когда 60 злобных мармеладных бобов стартуют, то каждый хочет быть лидером. В правом углу пишется количество игроков добравшихся до финиша, что дополнительно подстёгивает участников ещё бегающих на трассе.

Это весь контент в Fall Guys?

Нет. Игра только начинает свое восхождение. Все задатки для этого есть.



Кроме стримеров и бесплатной раздачи в PS Plus рекламой служит «битва брендов» между киберспортивными командами и интернет личностями. Здесь игра забрала ещё сегмент рынка для себя. Суть «битвы брендов» в самом большом одноразовом пожертвовании в фонд SpecialEffect (помощь для людей с ограниченными возможностями). Главный приз – добавление вашего уникального кастомизированного боба в Fall Guys.



Одним немаловажным бонусом будет кроссплатформенность. Пока игра не имеет такого функционала, но разработчики заявляли, что это одна из целей, которая закладывалась в момент создания игры.



Совсем недавно разработчики Fall Guys совместно с китайской компанией Bilibili анонсировали будущий выход на мобильных устройствах, но пока только в Китае. На остальной рынок игра тоже выйдет, ведь китайские геймеры покажут, как всегда, большой спрос на продукт.