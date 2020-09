Ubisoft покажет ремейк «Принца Персии». LIVE

Ubisoft провела первую онлайн-презентацию вместо конференции Е3 ещё в июле, назвав её Ubisoft Forward. 10 сентября состоится продолжение банкета. Мы будем следить за новостями в режиме реального времени, ведь в этот раз должны показать ремейк Prince of Persia.

Когда пройдёт сентябрьская презентация Ubisoft Forward

Если вас интересует только основная презентация, сентябрьский выпуск Ubisoft Forward начнётся 10 сентября в 22:00 мск. Презентация будет включать в себя все важные анонсы Ubisoft. А вот для тех, кто интересуется всеми без исключения играми компании, Ubisoft подготовила предварительный показ, который начнётся за час до основной презентации. Там расскажут не только о больших анонсах, но и о более мелких и незначительных изменениях в уже выпущенных проектах компании.



Июльский выпуск Ubisoft Forward длился около 45 минут. Смеем предположить, что предстоящее событие продлится столько же. Запись полной презентации и все трейлеры, показанные во время неё, будут загружены на официальные каналы компании в YouTube во время и после презентации, если вы не сможете посмотреть предстоящее событие в прямом эфире.

Где посмотреть презентацию

Хотя блог Ubisoft напрямую указывает на сайт Ubisoft Forward, это не единственное место, где можно посмотреть сентябрьский выпуск Ubisoft Forward. Презентация также будет транслироваться на каналах Ubisoft на Twitch и YouTube. Другие сайты, такие как IGN, также будут транслировать презентацию, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с её поиском.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.

Что ожидать от сентябрьской Ubisoft Forward

В отличие от других игровых событий, Ubisoft фактически дала нам чёткое представление о том, чего ожидать от её презентации. Однако свежая утечка испортила самый большой сюрприз события. В российском Uplay промелькнул постер и короткий ролик ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Теперь уже всем понятно, какая игра станет главной на предстоящем мероприятии.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft Россия.

Предварительный показ будет включать в себя геймплей мобильной игры Brawhalla, обновления для The Division 2, For Honor, Roller Champions и Ghost Recon Breakpoint.



Во время основной презентации мы узнаем больше информации о следующих крупных обновлениях для Rainbow Six Siege и Hyper Scape. Вероятно, Ubisoft расскажет что-то новое про Watch Dogs: Legion, хотя до выхода игры остаётся всего ничего, каких-то полтора месяца.



Что ещё ожидать от презентации: во-первых, Ubisoft должна показать геймплей Immortals: Fenyx Rising — адвенчуры, которая расскажет о приключении по спасению греческих богов от тёмного проклятья. Но не будем забывать и про существование Assassin's Creed Valhalla, Skull & Bones, Far Cry 6 и Beyond Good & Evil 2. Услышать что-то новое о них было бы неплохо.