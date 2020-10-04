А так ли нужен дисковод? 5 причин купить цифровую версию PS5

В предыдущем материале мы выделили 5 основных причин, почему версия PlayStation 5 с дисководом выглядит более привлекательным вариантом, чем версия консоли без дисковода. Это и возможность приобретать б/у игры, обмениваться дисками с друзьями, брать их напрокат и перепроходить старые игры на дисках с PlayStation 4. Цифровая версия консоли точно не подойдёт тем, кто испытывает проблемы со стабильностью интернета. Но если вам это не грозит, то вот пять веских причин приобрести версию без дисковода.

Забить на распродажи в PS Store и еще 5 причин выбрать PS5 с дисководом Сэкономив на консоли сейчас, вы можете пожалеть об этом потом.

1. Версия без дисковода дешевле

Самая банальная причина, которая для некоторых игроков может оказаться и самой главной в выборе двух версий. Да, цифровая версия просто дешевле стандартной версии. С одной стороны вы полностью лишаетесь возможности обмениваться играми и брать их напрокат в комиссионках, зато экономите 9 тысяч рублей, которые потом можете потратить на те же игры, приобретенные на распродажах в PS Store, либо на внешний твердотельный накопитель, который, вероятно, пригодится вам в долгосрочной перспективе, учитывая размеры современных игр.

Стандартная версия PS5 стоит 46 999 рублей. Версия без дисковода — 37 999 рублей.

2. Вы вообще не пользуетесь дисками

Какой смысл переплачивать, если в вашем доме нет ни одного диска с игрой? Вам проще скачать новинку с интернета и не париться насчёт свободного места для дисков, а вся ваша коллекция игр представлена в цифровом варианте? Тогда тут и думать нечего — версия с дисководом вам совершенно не нужна. Только если на всякий случай. Вдруг вам на праздник подарят диск с игрой.

3. Не надо будет бояться, что полетит дисковод или деформируется диск

От поломки дисковода не застрахован никто, особенно если пользоваться приставкой неаккуратно. В приводе установлены пластиковые шестерёнки, которые имеют свойство терять свои зубья. Если резко вставлять диски, ронять консоль, хранить её в пыльном помещении, то можно быстро лишиться главного преимущества стандартной версии. Останется либо отдавать за ремонт привода немаленькие деньги, либо пользоваться только цифровыми версиями игр.



В интернете можно найти немало сообщений вида: «PlayStation не читает диски, что делать?». Купив PS5 без дисковода, вам не нужно будет бояться, что ваш дисковод неожиданно перестанет принимать диски. Хотя за шесть лет использования PS4 мой дисковод меня ещё ни разу не подвёл.



С дисками ситуация схожая. От вас потребуется аккуратность при работе с ними, ведь при каждом запуске игр вам придётся доставать их из коробочки и вставлять в консоль. Бывает, что после игры забываешь положить диск обратно в кейс. Ложишься спать, а утром узнаётся, что твоя кошка походила по нему. Либо берёшь диск грязными, жирными, немытыми после еды руками. При покупке цифровой версии думать о том, положил ли ты свой диск на место, не придётся.

4. Внешне версия без дисковода смотрится эстетичнее

Дизайн бездисковой версии выглядит более гармоничным и стильным. Нет, это вовсе не моё субъективное мнение. Складывается ощущение, что дизайн для PlayStation 5 был изначально разработан для цифровой версии. Но чтобы не злить общественность, продавцов и издателей, Sony дорисовала бугорок под дисковод. Причём одну из сторон PlayStation 5 оставили нетронутой. На деле получилось асимметричное устройство, которое сложно назвать симпатичным.

Некоторые скажут: мы ведь собрались в игры играть, а не наслаждаться внешним видом. Да, но для игроков дизайн имеет не последнюю роль. Всё-таки приятно, когда консоль радует глаз и смотрится круто в современной квартире, напичканной электроникой и девайсами.

Что не так с дизайном PlayStation 5 и почему диски – это прошлое Профессиональные дизайнеры оценили для «Чемпионата», чем хороша новая PS5 и где игроков ждут проблемы.

5. Не надо ждать, пока диск привезут в магазин. Игры в цифре можно купить и скачать без лишних телодвижений

Вам не нужно ждать, когда привезут диск в магазин, а потом ещё и ехать за ним. Вы хотите играть в новинки в день их выхода после предварительной загрузки? Если вы играете на своей консоли только дома, у вас стабильный и, что самое главное, высокоскоростной интернет, то вы можете купить игру в онлайн-магазине и наслаждаться ей одним из самых первых. Конечно, вы можете заказать игру через PS Store и на версии с приводом. Но тогда какой смысл переплачивать?



К тому же чаще всего ценники на розничные издания (речь про скидки на новые диски в магазинах Мвидео, Эльдорадо, ДНС) значительно дороже, чем игры по распродажам в PlayStation Store. Ещё у игроков появится возможность получить лучшие игры с PlayStation 4 на PlayStation 5, оформив подписку PlayStation Plus Collection. А для этого не нужен дисковод.



Несмотря на все вышеперечисленные плюсы, версия консоли без дисковода продаётся хуже, чем с дисководом. Это связано не только с тем, что люди привыкли покупать диски на б/у рынках. Но и с тем, что в магазины завозят больше стандартных версий, чем цифровых. Например, в Великобритании соотношение версии с дисководом и без дисковода составляет 1 к 3. То есть на 75 полноценных версий приходится 25 цифровых. И ещё для примера: в канадском магазине Best Buy 19 тысяч игроков заказали полноценную версию, а цифровая версия досталась лишь 3 тысячам.

Цифровая версия подойдёт для тех, кто привык покупать игры в цифре, у кого хороший и стабильный интернет, кто не возражает против покупки расширяемого хранилища или удаления игр по мере роста библиотеки, кто привык играть в новинки сразу же после их выхода и рассчитывает в будущем приобрести консоль от Microsoft.



Версию с дисководом должны выбрать игроки, которым нравится иметь дома физические копии игр, кто использует консоль не только для игр, кто не может похвастаться быстрым интернетом, кто любит брать консоль в загородный дом или в поездки, кто любит обмениваться играми с друзьями и брать их напрокат.