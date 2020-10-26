Любая из этих карт могла бы играться на турнирах по CS:GO, но Valve их удалила

Турнирный маппул CS:GO – это «вещь в себе». Кажется, никакие графики популярности карт и отзывы игроков не способны повлиять на Valve в вопросе подбора локаций для турниров.

Если посмотреть на игру поверхностно и одномоментно, не изучая постоянную ротацию карт в ней, может показаться, что развитие игры остановилось. Как была популярна Dust 2 ещё в CS 1.6, так и осталась в статусе «превилегированной» карты. На самом же деле всё не так печально. Карт, когда-либо добавлявшихся в CS, очень много. В основном новинки появляются с выходом операций, а дальше уже решает сама Valve – оставлять локацию или удалять. Прижившихся таким образом карт немного, подавляющее большинство убраны. На переработку или окончательно – никто не знает. В этой подборке предлагаю вспомнить лучших представителей ротации матчмейкинга. Они никогда не игрались на соревнованиях, хотя обладают потенциалом полноценных турнирных карт.

Austria

Профессиональной сцене CS:GO определённо не хватает зимней карты. При этом имеется сразу две карты в жарких пустынных декорациях — Dust 2 и Mirage, а если вторая и будет заменена, то, скорее всего, на не менее песчаную Anubis. Интересно, что в бета-версии игры ещё до релиза имелась специальная террористическая группировка «Арктические мстители», одетая в белый камуфляж. Вероятно, разработчики планировали использовать этих ребят на зимних картах.

Austria расположена в горной местности. Её отличительной особенностью является отсутствие ярко выраженного центрального прохода. Это компенсируется возможностью заходить в дома, благодаря чему к точкам закладки бомбы имеется множество подходов как с улицы, так и из зданий. Карта находилась в ростере с 2017 по 2019 годы. Отзывы игроков о ней положительные.

Abbey

Abbey означает «Аббатство» – карта, выполненная в декорациях провинциального католического монастыря. Она продержалась в матчмейкинге недолго – всего четыре месяца в 2019 году.

Точка закладки B напоминает аналогичную из карты Tuscan. Центр Abbey открытый, заманчивый для игры со снайперской винтовкой. Соотношение интерьеров и экстерьеров сравнимо с картой Inferno. Локации бы не помешала небольшая правка текстур, чтобы сделать их более яркими, всё-таки CS:GO в последнее время держит курс на гротескность и мультяшность, а не на реализм.

Seaside

События этой карты разворачиваются на одном из островов архипелага в Карибской бассейне. Террористы, а точнее пираты, напали на морской порт. Для устранения опасности прибыла группа FBI. Локация отличается повышенной контактностью, уже через несколько секунд после респауна возможна перестрелка возле точки А.



Как и на Vertigo, на Seaside нельзя прыгать за границы отведённой территории. Игровые персонажи совсем не умеют плавать, поэтому падение в воду мгновенно приведёт к смерти. На карте применён один из распространенных методов дизайна: точка A находится под открытым небом, а точка B — в помещении. Похожий подход использован на Cache.

Благодаря своей популярности, Seaside была представлена сразу в трёх операциях CS:GO, а в матчмейкинг её добавили в 2019 году. Вскоре игроками была обнаружена читерская подсадка, позволяющая террористам контролировать большую часть локации. Valve не стала её исправлять, а позже просто убрала карту из игры.



Подобные недочёты не означают, что карта плохая или недоработанная, ведь проблема с подсадками не редкость для CS:GO. Вспомним хотя бы легендарный буст от Fnatic на Overpass, который оперативно пофиксили. Если бы Гейб и компания захотели, они бы исправили данное недоразумение и на Seaside.

Breach

Крупная корпорация Tangent подверглась нападению бандитов. Террористическая фракция «Профессионалы», одетая в строгие костюмы, хочет взорвать административное здание с серверным помещением, где хранится вся важнейшая информация компании. Судя по цвету листвы, действие происходит осенью.

По стилю ведения боя локация схожа с Office, Agency и Vertigo. В основном это перестрелки в стенах помещений, но есть и наружные подходы к зданиям и небольшой внутренний дворик с милым деревцем в центре. Один из плентов (та самая серверная комната) крайне тесный, но при этом содержит несколько объектов, за которыми можно успешно прятаться. Выбивания этой позиции от про-игроков смотрелись бы наиболее эффектно.



Кстати, на Breach есть прикол от её создателей. На входе в главное здание можно запустить триггер и прокатиться на небольшом аттракционе в виде трубы, соединяющим этажи. Эта возможность напрямую влияет на геймплей, поэтому при наличии у карты серьёзных турнирных амбиций её следовало бы удалить.

Ruby

Жаркий португальский городок, расположенный на берегу реки. Эта карта схожа с Santorini, действия которой происходили в Греции. Анархисты, которых Valve, также как пиратов, незаслуженно обделяет вниманием, пытаются заложить бомбу на одном из тесных переулков.

Карта запоминается наличием трамвая и контрастным фигурным узором каменной плитки на одной из точек. Центральная часть карты довольно запутана, мид не имеет одного направления, а является пересечением нескольких улочек. В результате перемещения игроков по локации всегда непредсказуемы, встретить противника можно внезапно за любым углом.