Простая и захватывающая: за что мы полюбили Among Us

Простой геймплей

Есть много простых игр, но Among Us, кажется, преисполнилась в своей простоте. Единственное, что нужно будет запомнить игроку – географию карт и порядок выполнения отдельного задания. Остальное управление, помимо передвижения, осуществляется фактически одной кнопкой.

Это сильно играет Among Us на руку. Конечно, шутки про членов команды, которые не знают, на какую кнопку ходить, никогда не устареют. Однако справедливости ради именно здесь простота геймплея дополняет все остальные аспекты игры. Она позволяет игрокам не отвлекаться на сложные механики и не ломать голову над управлением. Вместо этого можно сконцентрироваться на расследованиях, взаимодействии с командой и развитии своей дедукции.

Что такое Among Us и почему она так дико популярна Мафию изобрели заново.

Признаться, мне и самому не по душе сложные игры, потому что в них иногда трудность управления заменяет наслаждение от самого игрового процесса. Поэтому Among Us – своего рода отдушина, где можно не бояться проигрыша, если тебя подведут рефлексы. Видимо, большинство игроков в этом со мной согласны.

Живость игры, непредсказуемость и простор для маневра

Практически бесконечная реиграбельность – ещё одна отличительная особенность Among Us, которая располагает к себе аудиторию. Способов выиграть как у одной, так и другой стороны невероятное множество.



Тут найдут себе применение самые амбициозные стратеги и самые рисковые тактики. Распланировать победу на всю длину партии или крупно рискнуть и выиграть уже на первых минутах – развитие игры зависит только от вас. Скооперируйтесь с командой и ловите «импостеров» или караульте зазевавшихся членов команды и устраивайте коварные засады.

Можно уменьшать время обсуждения, увеличивать количество «предателей» – настройки игры помогают подобрать множество вариантов, которые не дадут вам быстро заскучать и ещё нескоро себя исчерпают. Вместе все эти факторы и составляют тот самый захватывающий «дух игры», который заставляет возвращаться к ней снова и снова.

Удержаться в топе: минусы, которые могут погубить Among Us Сохранить популярность сложнее, чем её добиться.

Минимум требований

Как стать народной игрой? Сделайте её доступной для всех! Если пункт про «простоту геймплея» отвечает за то, чтобы человек не ушел из игры после нескольких партий, то минимальные технические требования нужны, чтобы аудитория в принципе могла в неё сыграть.



То есть, максимальное распространение продукта невозможно, если он не подойдёт даже самому старому ПК, который должен был «отдать концы» ещё в 2005-м. Простота геймплея обусловила и программную простоту, которая позволила сделать продукт «народным».



Кстати, не последнюю роль в популяризации сыграла и мобильная версия Among Us. Парадоксально, но, если времени, чтобы поиграть на компьютере в игры, у многих не хватает, то на мобильные всегда найдётся минутка-другая. Теперь пресловутой «школоте» не надо ждать, чтобы добраться до монитора – стать «импостером» можно просто достав из кармана смартфон.



Мне кажется, это очень правильное позиционное решение, ведь мобильный гейминг продолжает развиваться семимильными шагами. Всё это стало возможным, опять же, благодаря простоте игры, которая прекрасно подошла как для компьютеров, так и для телефонов. Не удивлюсь, если в какой-то момент разработчики Among Us замахнутся и на консоли.