Удержаться в топе: минусы, которые могут погубить Among Us

Звезда популярности Among Us начинает постепенно угасать, ведь у каждой игры есть слабые места, которые мешают ей развиваться и двигаться дальше. Сегодня выделяем главные проблемы самой хайповой игры этой осени.

Технический вопрос

Мы немного затрагивали эту тему в одном из предыдущих материалов по Among Us. Ведь одним из её девизов можно было сделать фразу: «Disconnected from server». У медали популярности две стороны и одна из них – техническая неподготовленность к внезапному и большому объёму игроков. Согласитесь, какой бы увлекательной и захватывающей ни была игра, желание продолжать начисто отпадает, если сложно довести до конца даже одну партию.

Проблемы с подсоединением к серверу и частые вылеты могут серьёзно испортить впечатление от любого шедевра. Впрочем, здесь надо внести нотку позитива: после волны популярности разработчики не расслабились и не забросили игру. Наоборот, теперь они обещают уделять технической поддержке особое внимание. Если так и будет, то у Among Us будут все шансы, чтобы закрепиться на «игровом Олимпе».

Что ж, пока многие переместились на более стабильные североамериканские серверы, мы продолжаем надеяться и верить в лучшее.

Читеры

Самый распространённый бич абсолютно любой онлайн-игры после нестабильности соединения и серверов – это, несомненно, читеры. Всем нам наверняка хотелось хотя бы разок побыть в такой роли. Однако очаровываться нарушителями не стоит, ведь читеры разрушают самое главное – принципы и удовольствие от игры.

В Among Us читеры тоже есть: иногда они творят настоящие безумства. К сожалению, безнаказанно. Здесь кроется ещё одна микропроблема: очевидного нарушителя общих правил даже нельзя зарепортить. В игре пока нет никакого рейтинга или списка, по которому можно было бы отследить недобросовестных игроков. Если нестабильное соединение ещё можно потерпеть, то способность проявлять толерантность к наглым читерам доступна только самым «просветлённым» из нас, и лично я к этой категории не отношусь. Если ситуация не исправится, вполне возможно, что Among Us планомерно начнёт терять онлайн.

Кстати, в «читерские» я также определяю ситуации, когда на публичный сервер заходят двое друзей, которые параллельно сидят в дискорде или скайпе. Соответственно, вычислить «импостера» для них становится вдвойне легче, особенно, если он убил одного из напарников. После сообщения в чате «он моего одноклассника убил» вылетает 100% врагов корабля. Эта же мысль предваряет наш следующий пункт.

Комьюнити

У вас может знатно «подгореть», если вы за «импостера» попадёте в игру вот с такими «одноклассниками». Самая большая проблема заключается в том, что они не видят в этом ничего зазорного, и не понимают, что таким образом воспитывают плохую культуру игры.

Львиную долю аудитории Among Us всё ещё составляют люди, пришедшие в неё от стримеров или популярных YouTube-блогеров, которые хотят «залететь в рофляную катку». В большинстве своём это люди не самые взрослые и не самые сознательные.

Об этом мы, кстати, тоже писали: даже первоначальные задумка и исполнение игры меркнут перед напарниками, которые ведут себя как хотят, спамят в чат нецензурными словами и даже пытаются склонить друг друга к «интиму».

Работа с коммьюнити – это тоже важная часть ответственности разработчиков игры, и я очень надеюсь, что они обратят внимание на этот аспект. Если ты «забиваешь» на своё сообщество, в конце концов, от него ничего не останется.