Лучше бы не выходили: 5 игр 2020 года, которые нас разочаровали

Каждые 12 месяцев обязательно появляются игры, на которые возлагают большие надежды. Вообще все: издатели, разработчики, игроки. Но что-то обязательно пойдёт не так. То геймплей окажется скучным, монотонным или топорным. То техническая часть подведёт и будут тонны багов. То наобещают с три короба, а на финише выходит пшик. И 2020-й, к сожалению, не стал исключением. «Чемпионат» выбрал пять игр, которые разочаровали. И попробуйте переубедить!

Godfall

Видео опубликовано на YouTube-канале theRadBrad

На старте каждого консольного поколения обязательно выходит игра, которая создана только с целью залететь на свободное место некстгена. Во время мирового релиза PS5 и Xbox Series X такой стала Godfall — красивый экшен от третьего лица, который мерцает рейтрейсингом и быстрыми загрузками. Но, к сожалению, ничего другого в нём нет.



Это очень посредственная игра, которая не выполняет обещаний разработчиков. Якобы охота за крутым лутом здесь превращается в бесполезный гринд уже через несколько часов, а боевая система настолько скудная, что весь геймплей превращается в монотонное постукивание кнопок. Не такой некстген мы ждали, ох не такой!

Видео опубликовано на YouTube-канале UnitedG

Третья часть одной из флагманских серий Ubisoft не удалась. А ведь как только её не рекламировали! И трейлерами закармливали, и интервью заваливали, и скриншоты выпускали. А главный расчёт был на уникальную фишку в виде возможности завербовать в ряды DedSec любого встречного. Однако кроме этой фишки «Легиону» просто нечем удивить.

Обзор Watch Dogs: Legion — нормальный, но не гениальный киберпанк Виртуальный тур по Лондону будущего.

Если откинуть в сторону фишку с NPC, которые на самом деле достаточно однотипны и надоедают за один вечер, то перед нами окажется средней руки боевичок со скучной боевой системой и не самой приятной стрельбой. И, кажется, Legion не понравилась не только нам — игра получила скидку буквально за 20 дней после релиза. А это никогда не было хорошим знаком.

XIII Remake

Видео опубликовано на YouTube-канале Kaitoucchi

Ремейк «13-го» вполне мог стать одним из главных камбэков этого года. Оригинальная игра в своё время снесла голову многим фанатам интересных экшенов. Всё в ней было хорошо. Отлично прописанный сценарий, красивая графика в комиксовом стиле, обширный арсенал и бодрая боёвка. А вот ремейк подкачал — в нём плохо вообще всё.



Авторы поменяли концепт игры и теперь недуг главного героя вообще никак не взаимодействует с геймплеем. Ведь раньше персонаж учил новые навыки постепенно, вспоминая их во время прохождения. Это решили убрать. Казавшийся прорывным в те годы арсенал превратился в крайне посредственный набор оружия, из которого неинтересно и скучно стрелять. «Плюсом» ко всему стала ужасная оптимизация и обильное количество багов. Не зря у игры «крайне отрицательная» оценка в Steam — она получила её вполне заслуженно. Лучше поиграйте в оригинал.

Disintegration

Видео опубликовано на YouTube-канале Arekkz Gaming

Дебютный шутер новой студии Маркуса Лейто подавал большие надежды, ведь им занимался один из создателей Halo. Была обещана интересная концепция, возможность пострелять верхом на летающих глайдерах, уникальный симбиоз шутера и стратегии. Но уже на стадии первых тестов стало ясно, что в этот раз интуиция Лейто дала сбой.



Боевая система в итоге оказалась скучной. Глайдеры вышли очень медленными и неповоротливыми, из-за чего пострадала динамика боёв. А обещанные отряды, исполняющие приказы, просто не нужны. Во-первых, они иногда просто делают не то, чего хочет игрок, во-вторых, они не нужны ввиду своей бесполезности. Ситуацию могла бы исправить кампания, но и тут Лейто промахнулся. Интересная концепция с пересадкой человеческих мозгов роботам превратилась в набор банальных, но достаточно разнообразных миссий. Могло быть лучше, правда. Будем надеяться, что такая ошибка не похоронила перспективы Лейто и однажды он снова переизобретет жанр.

Marvel’s Avengers

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation

Уверяю вас — вы ещё встретите экшен про «Мстителей» от Square Enix в аналогичных материалах других изданий. У этой игры просто не получилось соединить в себе сюжетное приключение и многогранную сервисную модель. Хотя попытка была неплохой — на один-два вечера местная кампания станет хорошим аттракционом для фанатов комиксов и киновселенной Marvel.

Обзор Marvel's Avengers — почему так лагает?! Сервисные «Мстители» с отвратительной оптимизацией.

Но что делать, если вы не являетесь фанатом вселенной? Тогда просто забейте. При всех достоинствах игры в виде приятной графики и глубокой боёвки она не справляется с самой важной задачей, которая стоит перед сервисом — увлечь пользователя на многие сотни часов. Рано или поздно вы поймаете себя на мысли, что уже в сотый раз выходите на одинаковое задание, по 20 минут мочите бронированных противников и выбираете новую пряжку на талию Чёрной вдовы. Этого мало, чтобы увлечь хотя бы на неделю, не говоря о больших сроках.