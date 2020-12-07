Наиграли 15 часов в Cyberpunk 2077 — просто отвал башни

«Даже не верится, что этот день наконец наступил». Примерно такая мысль промелькнула в моей голове, когда я установил Cyberpunk 2077. Семь долгих лет ожиданий, молчания, переносов, тизеров-трейлеров-скриншотов и прочего — все наконец-то закончилось. Уже через три дня игра поступит в продажу и мы вместе сможем отправиться в полный опасностей Найт-Сити, чтобы сжечь его к чертям собачьим.

Мне же повезло чуть больше — я уже поиграл в релизную версию и готов поделиться своими впечатлениями о новом продукте от авторов легендарного «Ведьмака». Стоит сразу предупредить о двух вещах.

Первая: CD Projekt RED вежливо попросила нас не оценивать техническую сторону игры, поскольку 10 декабря для нее выйдет огромный патч, призванный улучшить производительность и исправить ошибки.

Что известно о Cyberpunk 2077. Актуальный гид Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит…

Вторая: «Чемпионат» получил ключ довольно поздно, а игра огромная. Поэтому данный текст – набор первых впечатлений и гайд для тех, кто пока не определился, покупать игру или нет. Итак, Wake the f*** up, Samurai!

Наше будущее: настроить себе гениталии, выбрать прошлое

Игра встретит вас подробным редактором персонажа. Тут авторы постарались на славу: настроить можно практически каждый элемент тела. Начиная с прически и размера носа и заканчивая набором вживленных под кожу проводов и цветом глаз. Первое чувство удивления наступает, когда вам вручают настройки половых органов. Видимо, в темном будущем человечество все же научится выращивать людей в пробирках. Как иначе объяснить возможность создать мужчину с женской грудью и женским же голосом? Или женщину без вагины. Или без груди, зато с пенисом. В общем, наразвлекаетесь вдоволь.

Далее нужно определиться с родословной героя. На выбор три варианта. Кочевник – такой отшельник, который живет где-то за пределами спальных районов Найт-сити и побирается на помойках. Дитя улиц — типичный пацан из трущоб, который пытается стать богатым, промышляя грязными делишками. Третий, «корпорат», — офисный планктон, уставший тупить за столом в белоснежной рубашке.



Выбор повлияет на пролог и несколько первых миссий. Я выбрал дитя улиц и начал прохождение в каком-то мутном баре, оказавшись там с разбитым носом. С первых реплик чувствуешь фирменный стиль CD Projekt RED: многоэтажный сочный мат и обилие живых диалогов.



Каждый персонаж, который встречался на моем пути, был интересен своим характером, харизмой и манерой речи. Будь то это кореш-бармен, попавший в беду, или местный выскочка, который возомнил себя крутейшим бандитом.



Помимо разных локаций и первых знакомств, выбор бэкграунда героя влияет на диалоги. Какую-то пользу для основного сюжета я в этом не увидел, зато можно узнать чуть больше об игровом мире или каком-то конкретном персонаже.

Оружие круче рукопашной

Герой владеет рукопашным боем и дальнобойным оружием. Может использовать несколько видов гранат и разбирается, как уничтожить противника с помощью взлома или аугментации.



В игре три типа огнестрельного оружия: силовое, «умное» и энергетическое. Первый тип — самый распространенный. Это стандартные пистолеты и автоматы, пули которых могут рикошетить от стен или потолка. Таким образом ни один жалкий панк не спрячется от вас за колонной. Стрельбу можно прокачать, если купить специальное улучшение — оно будет подсвечивать направление выстрела после отскока.

Энергетическое оружие позволяет заряжать выстрел перед залпом, увеличивая наносимый урон. Более того, некоторые стволы таким образом могут пробивать небольшие укрытия. И вы никогда не забудете тот кайф, когда сделаете залп из заряженного дробовика в чью-нибудь голову — она превратится в живое воплощение комбинации «арбуз+кувалда».



«Умное» оружие самостоятельно наводится на противника. В центре экрана появляется большая область, и если в ней находится вражеский гад, то все пули полетят прямо в него. Даже если вы стреляете в пяти метрах от него. Есть у такого оружия и минусы: не получится самостоятельно навести мушку на голову, поскольку ее просто не будет.



Стрельба отлично чувствуется. Оружие будто в руках, а каждый выстрел сопровождается сочными звуками и спецэффектами. Во время побоища можно не только кидаться гранатами, но и занимать укрытия. Работают они так: подходим к ящику и присаживаемся — герой сядет за преградой и спрячется. А если зажать прицел, то выглянет.



С ближним боем получилось похуже. Он не вызывает такого восторга, даже несмотря на наличие широкого спектра орудий убийства — от обломка трубы до кроваво-красной катаны. Враги аляпо реагируют на удары, а сами они и близко не передают тех ощущений, которые дарит выстрел из дробовика. Да и механика ближнего боя предельно простая. Можно сделать легкий удар или зажать кнопку, чтобы получился тяжелый. Он пробивает блок. Любой легкий панч можно либо заблокировать, либо парировать (надо поймать тайминг и нажать кнопку блокирования). От тяжелых стоит уходить с помощью рывков в стороны. Любое действие, будь то атака или оборона, требует выносливости.

Количество оружия в игре впечатляет, а выпадает оно очень часто — практически из каждого противника. При этом двух совсем одинаковых пистолетов мне найти не удалось. Обязательно у одного будет либо на пять пунктов больше урона, либо наоборот — на пятерочку слабее. Пушки отличаются не только типами стрельбы или характеристиками, но и грейдами. Всё как в RPG: от серой коммонки до более экзотической (мне пока таких найти не удалось).



Всё оружие можно прокачивать с помощью ресурсов, которые валяются по углам или выпадают из тайников. Они же получаются при распылении ненужных образцов. За каждый новый уровень у оружия чуть-чуть увеличиваются характеристики. В целом, за все то время, что я играл, мне не приходилось этим пользоваться — я просто все время находил пушку получше.

Стелс и хакерство как элементы боя

Если вам претят открытые конфронтации или вы хотите отыгрывать пацифиста, можно решать вопросы по-тихому. Вряд ли у вас получится пройти Cyberpunk 2077 без единого



убийства (это в целом невозможно), но минимизировать шум можно с помощью скрытного прохождения. Ви может подкрасться к врагу сзади и схватить его, а затем — либо убить, либо оглушить. У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Мертвого противника не смогут оживить в случае обнаружения, но если все часовые связаны единой сетью, то они моментально получат сигнал тревоги. Тела, кстати, можно прятать в помойках и других элементах интерьера.



Отыгрывать стелс очень удобно, поскольку авторы озаботились достаточным количеством инструментов для комфортного превращения в киберниндзя. У каждого врага над головой есть хорошо различимый детектор угрозы, а если Ви попадет в поле его зрения, то прозвучит мощный бит, намекающий, что лучше спрятаться. Кроме того, Ви может нацепить на любое оружие глушитель.

Хакерство всецело связано с любым стилем прохождения и пригодится любому персонажу. Будь то камеру отключить издалека, или выжечь мозги вражескому стрелку. Есть даже отдельные типы противников, которые сами любят так делать, поэтому им лучше не попадаться на глаза.



Взлом любого устройства происходит так: вам достаточно навестись на него с помощью визора (аналог «ведьмачьего» зрения) и выбрать нужную опцию. Даже стандартную камеру можно: а) выключить, б) нагреть и заставить искриться (это отвлекает противников) и в) захватить и использовать в своих целях У прокаченного нетраннера (так тут называют хакеров) арсенал куда шире, а возможностей больше. Он может, например, заставить противника совершить суицид с помощью собственной гранаты.



Можно взламывать не только предметы интерьера или вражеские мозги, но и сейфы и заначки. Для этого предстоит выиграть в небольшую мини-игру, которая представляет собой матрицу. Достаточно заранее спланировать последовательность и подобрать правильную комбинацию из клавиш.

We have a city to burn

Найт-Сити, без преувеличений, сногсшибательный! Огромный мегаполис будущего пестрит сотнями деталей. Стоит пройтись хотя бы десять секунд по улице, как понимаешь, насколько же CDPR «поехавшие» на перфекционизме и внимании к мелочам.

Город разделен на несколько больших районов. В каждом проживает свой контингент, а архитектура отличается. Перемещаться по нему можно как на метро (это быстрое перемещение), так и на различных видах транспорта. Cyberpunk 2077 уступит «Ведьмаку» по площади игрового мира, зато тут пространство куда более насыщенное. В большинство зданий можно зайти, подняться по этажам и даже выйти крышу. Игровое пространство расширяется вверх.

Плотва, подъедь за переулок

Транспорта в игре навалом, но изначально вам доступна только стартовая тачка из трейлеров. Ее можно вызвать в любую точку карты, словно Плотву — она приедет на автопилоте. Кроме автомобилей, в игре есть мотоциклы.



Чтобы угнать машину, у Ви должна быть прокачана определенная характеристика. Хотя в целом угонять автомобили бессмысленно, разве что из любопытства. В игре нет гаража, как в GTA V, куда можно отогнать машину и сохранить на будущее.

Чтобы получить новую личную тачку, ее нужно купить у дилера. Для этого предстоит продвигаться по сюжету, обрастать связями и накапливать репутацию. Это открывает доступ к новым заказам (в том числе на автомобили).



А что же до самого вождения – мне не понравилось. Все машины ведут себя по-разному, но они одинаково неудобны в управлении. Даже малейший поворот превращается в настоящий ад, поскольку машина практически не чувствуется и будто ведет себя сама по себе. Про мотоциклы я вообще промолчу — это надо было постараться, чтобы сделать их настолько неудобными. Возможно, это будет исправлено в патче.

«Йоу, Мистер Ви»

Мастерство CD Projekt RED основано на двух вещах: внимание к деталям и построение квестов. И Cyberpunk 2077, пожалуй, можно назвать седьмой «симфонией» студии. Настолько крутых и проработанных заданий сегодня не найдешь ни в одной игре. В любой ситуации все может пойти самым неожиданным образом, будь то сторонний квест или основное сюжетное задание.



Для примера я бы очень хотел назвать одну из первых сюжетных миссий, но не хочу портить сюрприз. Однако скажу так: за время ее прохождения у вас несколько раз будут меняться условия и игровые механики, а также предстоит сделать несколько выборов. И я понятия не имею, как развивались бы события, если бы я сделал что-то иначе.

Да и сторонние активности не подводят, пусть я успел пройти всего несколько штук из них. Условно их можно разделить на сайды с небольшими сюжетными диалогами и небольшие стычки с бандитами. Кроме того, можно участвовать в подпольных боях, помогать копам отлавливать местных маргиналов, стать охотником за головами и так далее. И это я еще и 5% игры не открыл.

Прокачай свои когти

За любое действие, будь то убийство противника, выполнение квеста или исследование локации, Ви получает опыт и растет в уровнях. Каждый новый уровень – плюс одно очко характеристик и одно очков навыков. Первые тратятся на улучшение атрибутов, вроде Силы или Мастерства, а вторые — на пассивные бонусы, которые находятся внутри характеристик.



Вместе с уровнем растет и репутация Ви. Это специальный параметр, который показывает степень авторитета главного героя среди других персонажей. С ростом репутации в магазине появляются более экзотические виды оружия, а заказчики начинают выдавать более прибыльные контракты.

Наконец, давайте не забывать, что речь идет про игре в сеттинге киберпанка. Помимо пассивных улучшений, можно конкретно прокачать свое тело с помощью различных имплантов. Они разделены на несколько групп: глаза, руки, ноги, кровеносная система и так далее. Крутые железки в теле дают герою дополнительные преимущества и даже целые способности. Помните фирменные ножи из кистей? Всё отсюда.



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Пока что можно сказать одно: Cyberpunk 2077 — это именно то, чего мы и ждали. Это монументальная, огромная игра, которая буквально захватывает тебя своими возможностями и отпускает только ради сна или еды. Не знаю, какому дьяволу поляки продали душу и сколько крови и пота было вложено во всё это, но знаю точно — эти долгие семь лет ожиданий стоили того. Определенно стоили. Игра выйдет 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.