Что известно о Cyberpunk 2077. Актуальный гид

Самая ожидаемая игра года уже почти здесь. Cyberpunk 2077 выйдет через четыре дня, а геймеры наконец-то смогут с облегчением выдохнуть. Амбициозный проект переносился три раза с начала года, но сейчас можно уже с уверенностью сказать — четвёртой задержки уже ТОЧНО не будет. Разработчики активно рассылают ключи журналистам, а коробки с дисками отгружаются в магазины. Если вы один из тех, кто ожидает релиза игры даже больше, чем наступления праздников, то мы собрали всю актуальную информацию о проекте в одном большом материале.

Когда выйдет Cyberpunk 2077. Известна и дата, и точное время релиза

Точное время выхода игры зависит от региона, в котором вы проживаете. Геймеры из Калининграда смогут опробовать Cyberpunk 2077 10 декабря в 2 часа ночи, московские игроки — в 3 часа ночи, игроки из Самары — в 4 часа ночи, из Екатеринбурга — в 5 часов утра, из Омска — в 6 часов, из Красноярска — в 7 часов, из Иркутска — в 8 часов, из Якутска — в 9 часов, из Владивостока — в 10 часов и геймеры из Магадана смогут запустить «киберпанк» в 11 часов.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря поздно ночью

Сколько будет весить Cyberpunk 2077

При установке Cyberpunk 2077 вам потребуется как минимум 70 Гб свободного пространства на диске — именно столько займёт игра без патчей. Почти одновременно с релизом игры ожидается выпуск большого патча первого дня, так что советуем оставлять на диске больше 70 Гб свободного пространства. Кроме того, для лучшей производительности разработчики рекомендуют устанавливать «киберпанк» на твердотельные накопители вместо жёстких дисков.

На каких платформах выйдет Cyberpunk 2077

Игра будет одновременно запущена на ПК, Xbox One, PS4 и Google Stadia. На PS5 и Xbox Series X она будет работать лишь в режиме обратной совместимости. Полноценная версия Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения ожидается уже после нового года. Если вы приобрели копию игры на Xbox One или PS4, то некстген-версия будет доступна для вас совершенно бесплатно.

Когда станет доступна предзагрузка Cyberpunk 2077

Игроки на Xbox могли предварительно установить «киберпанк» 3 декабря. Владельцам PlayStation придётся подождать до 8 декабря. А вот игроки, решившие проходить игру на ПК, смогут предзагрузить её в магазине GOG 7 декабря с 14:00 мск. Для пользователей сервисов Steam и Epic Games Store предварительная загрузка игры станет доступна в тот же день, но с 19:00 мск.

Пойдет ли «киберпанк 2077» на моём ПК

Игра запустится на большинстве современных компьютеров. Вы сможете комфортно поиграть в «киберпанк», даже если ваша видеокарта не поддерживает технологию трассировки лучей.

Системные требования Cyberpunk 2077 для игры без трассировки лучей:

Минимальные / Full HD / низкие настройки графики

Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

ОЗУ: 8 Гб

Видеокарта: GeForce GTX 780 / Radeon RX 470

Видеопамять: 3 Гб

Рекомендуемые / Full HD / высокие настройки графики

Процессор: Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

ОЗУ: 12 Гб

Видеокарта: GeForce 1060 / AMD Radeon R9 Fury

Видеопамять: 6 Гб

Высокие / 2К / ультравысокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

ОЗУ: 12 Гб

Видеокарта: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT

Видеопамять: 6 ГБ

Ультравысокие / 4К / ультравысокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Super / RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Видеопамять: 8 Гб

Системные требования Cyberpunk 2077 для игры с трассировкой лучей:

Минимальные Full HD / средние настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: GeForce RTX 2060

Видеопамять: 6 Гб

Высокие 2К / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: GeForce RTX 3070

Видеопамять: 8 Гб

Ультравысокие 4K / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: GeForce RTX 3080

Видеопамять: 10 Гб

Сколько стоит игра и где её купить

Стоимость игры составляет 1999 рублей в Steam. Предзаказать Cyberpunk 2077 для ПК можно по этой ссылке. В магазине GOG игра стоит столько же.



Либо вы можете предзаказать «киберпанк» в PS Store за 3999 рублей. В цифровом магазине Microsoft игра продаётся за $ 59.99.

Какие регионы вы сможете исследовать в Cyberpunk 2077

События игры развернутся в вымышленном городе Найт-Сити. Мегаполис разделён на шесть районов и ещё один район — Пустоши — находится за его пределами. Первый район — Уэстбрук — расположен в северной части города и ориентирован на богатых туристов. Это один из самых роскошных районов в игре: здесь расположены дорогие отели, особняки и большие поместья.

Второй район — Уотсон — сильно отличается от процветающего Уэстбрука. Когда-то в Уотсоне были и ночные клубы, и шикарные небоскрёбы, и корпоративные офисы, и даже первоклассный медицинский центр, но из-за экономической катастрофы регион обеднел.

Здесь осели представители восточной культуры. В Уотсоне расположены рестораны и кафе с восточной кухней, подпольные рынки нелегального оружия и имплантов, а на узких улочках региона орудуют банды из кланов «Мальстрём» и «Когти тигра».

В центре города расположены все крупнейшие корпорации. Это самый благоустроенный, защищённый и безопасный район: чистые и ухоженные улицы переплетаются с роскошными небоскрёбами. Но за всей этой красотой скрывается жажда власти и алчность корпораций.

В старейшем районе города Санто-Доминго процветает нищета, а местные жители вынуждены влачить жалкое существование в надежде на светлое будущее. Здесь расположены все промышленные объекты города — фабрики, заводы и электростанции.

В расположенном недалеко от центра города Хейвуде современные небоскрёбы и благоустроенные парки соседствуют с негостеприимными трущобами. Это самый населённый район города, где правят уличные банды.

Разработчики называют район самой большой спальней Найт-Сити.

Расположенная на юге города Пасифик должна была стать курортом для зажиточных горожан, но корпоративная война поставила крест на амбициозных планах инвесторов. В итоге высотные здания, пляжи и супермаркеты так и остались стоять недостроенными, а сам район превратился в опасное и жестокое место, где царит беззаконие и нищета.

В Пустошах добывают полезные ископаемые. Это привело к росту загрязнения окружающей среды. Здесь обитают кочевники и те, кто был вынужден покинуть Найт-Сити.

Какие банды можно будет встретить в Cyberpunk 2077

В Cyberpunk 2077 можно будет наткнуться на представителей различных преступных группировок. Так, например, банда The Mox («Шельмы») состоит из представителей секс-меньшинств, работников секс-индустрии и панков. Банда призвана защищать права секс-работников.

Банда 6th Street («6-я улица») была основана бывшими полицейскими и солдатами, которые объединились, чтобы действовать в качестве специальных сил полиции. Но со временем они забыли о своей первоначальной цели и теперь не отличаются от всех остальных группировок, собирая дань для защиты мелких предприятий.

В банде Valentinos («Валентинос») состоят выходцы из Латинской Америки. Банда посвящает себя соблазнению самых привлекательных женщин в Найт-Сити. Они не держат никакой территории и не преследуют никаких целей, кроме соблазнения женщин.



Банда Tyger Claws («Когти тигра») контролирует японский квартал и другие азиатские районы. Члены группировки безжалостны и жестоки на деле. Их отличительные черты — уличные мотоциклы, катаны и светящиеся татуировки.



Фанатики из банды Maelstrom («Мальстрём») одержимы кибертехнологиями. Члены банды думают лишь об устранении слабости человеческой плоти.

Представители банды Animals («Животные») — это до неприличия раздутые качки, которые привыкли действовать с позиции грубой силы. Помимо простых упражнений, они используют аугментации и стероидные препараты, которые воруют у фармацевтических компаний.



Банда Voodoo («Вудуисты») — группировка, состоящая из нетраннеров. Члены банды нарушают все правила и создают вирусы, способные остановить работу нейронных сетей.



Перечисленные выше группировки — самые крупные в игре. Но помимо них есть и другие банды.



Банда Wraiths («Призраки») — преступная группировка, которая обитает за пределами города в пустошах. Промышляют ночными набегами на мелкие провинциальные поселения.

Есть банда и со славяно-российскими корнями. Их называют «Мусорщиками». Они известны тем, что похищают людей и насильно забирают их кибер-конечности.



The Aldecaldos («Альдекальдос») — ещё одна банда, расположенная за пределами города. От «Призраков» эта банда отличается меньшей агрессивностью. Она была основана выходцами из Мексики, цель которых — зарабатывать на транспортировке нелегальных и украденных товаров.



Банда, назвавшая себя «инквизиторами», ненавидит кибер импланты, протезы и чипы, и считает их злом и богохульством. Члены банды полагаются только на обучение и тренировки. Конфликтуют со всеми группировками в городе, поэтому их не любит никто.

Банда Slaughterhouse считается самой опасной в городе. Это настоящие психопаты, которые просто обожают острые и длинные улучшения. Они готовы набить своё тело различными мечами, ножами, бритвами и когтями. При этом никаких глобальных целей эта банда не преследует.



Банда Brawlers выступает против жестокости Slaughterhouse. Группировка была создана после того, как Slaughterhouse убили более двух десятков человек на местной станции метро. Члены банды носят чёрные береты на голове и огнестрельное оружие.

Последняя известная банда Brainiacs — это сборище умных людей, которые считают остальные группировки — тупыми. Многие хотели их уничтожить, но ничего из этого не вышло.



Члены банды не враждебны, но если им потребуется устранить цель, то они это сделают тихо и на расстоянии — так, что избежать смерти жертве не получится. Чтобы вступить в их ряды, нужно пройти IQ тест на определённое количество баллов.

Какой транспорт будет доступен в Cyberpunk 2077

В игре будут представлены мотоциклы, автомобили эконом-класса и представительского класса, грузовики, спорткары и гиперкары. Помимо вымышленных автомобилей в Cyberpunk 2077 будет доступен как минимум один реальный автомобиль — Porche 911 1977 года выпуска.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 предложит богатые настройки внешности персонажа

Напомню, что Cyberpunk 2077 предложит игрокам разнообразный выбор настроек персонажа. Игроки даже могут создать персонажа-трансгендера, дать персонажу мужского пола женский голос и выбрать разные размеры и комбинации гениталий. Да, но зачем в игре от первого лица заморачиваться над этим? Дело в том, что увидеть своего персонажа можно будет как на экране инвентаря, так и в отражении зеркал и во время вождения транспорта.

В игре будут доступны следующие опции для настроек внешности:



— 6 типов кожи,

— 35 причёсок,

— 17 типов глаз,

— 8 типов бровей,

— 17 типов рта,

— 17 типов челюстей,

— 17 типов ушей,

— 8 типов косметических имплантов,

— 9 типов шрамов на лице,

— 6 типов татуировок на лице,

— 11 типов пирсинга,

— 5 типов зубов,

— 8 типов макияжа для глаз,

— 5 типов макияжа для губ,

— 3 изъяна,

— 3 типа сосков,

— 5 типов татуировок на теле,

— 2 типа шрамов на теле,

— 2 типа члена,

— 1 вариант влагалища,

— разные размеры члена,

— 5 типов волос на лобке.

Cyberpunk 2077 получила рейтинг 18+

В игре будет много мата — разработчики не ограничились типичными ругательствами и добавили в Cyberpunk 2077 самые разнообразные запрещённые словечки, будут присутствовать жестокие сцены, алкоголь, наркотики, однополая любовь и полная «обнажёнка», которую, впрочем, можно будет отключить. Именно поэтому игра получила рейтинг М (18+ в России) — «Для взрослых».

Как Cyberpunk 2077 выглядит на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077

Как Cyberpunk 2077 выглядит на Xbox One X и Xbox Series X

Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077

Сравнение геймплея Cyberpunk 2077 на PC и PlayStation 4 Pro

Видео опубликовано на YouTube-канале Cycu1

Как видно из роликов выше, лучше всего Cyberpunk 2077 работает на компьютерах — и это логично, учитывая почтенный возраст консолей предыдущего поколения. На PlayStation 4 Pro используются более упрощённые по сравнению с ПК-версией освещение и тени, а картинка — более размыта.

Как выглядит игра на обычной PS4 и Xbox One — нам только предстоит увидеть. Но, по словам генерального директора CD Project RED Адама Кичиньского, по сравнению с PS4 Pro, Xbox One X, PS5 и Xbox Series X картинка на обычной версии PS4 будет чуть хуже. «Конечно, настройки графики на PS4 немного ниже, чем на консолях нового поколения, но версия игры для PS4 всё еще очень хороша. Эти дополнительные три недели помогли нам многого достичь. Мы считаем, что игра отлично работает на каждой платформе», — заявил Адам.

Сколько часов займёт прохождение игры

Сюжетная кампания Cyberpunk 2077 короче, чем в The Witcher 3. Так, например, пользователь интернет-форума ResetEra под ником Hobbes рассказал, что на прохождение сюжетной кампании на лёгком уровне сложности (без побочных квестов) потребуется приблизительно 24 часа.

Игрок, которому пришла копия Cyberpunk 2077, прошёл основной сюжет менее чем за сутки

Естественно, если проходить все квесты — и сюжетные, и побочные, то прохождение затянется на недели, а то и месяцы. Руководитель отдела тестирования CD Projekt RED Лукаш Бабель потратил в игре 175 часов на максимальном уровне сложности, но так и не прошёл «киберпанк» до конца.

Когда ждать дополнений и мультиплеера в Cyberpunk 2077

Представители студии подтвердили, что Cyberpunk 2077 получит не меньше дополнительного контента, чем The Witcher 3. Но авторы расскажут о дополнениях только после релиза игры. Что касается мультиплеера, то новости о нём стоит ожидать в первой половине 2021 года. Хотя Адам Кичиньский попросил не называть мультиплеер режимом.



«Мы не называем его режимом. Это отдельный автономный продукт. Очевидно, что он не полностью автономен, поскольку он происходит из вселенной «киберпанка» и очень сильно связан с концепцией однопользовательского «киберпанка», которую мы придумали. Но с нашей точки зрения, это независимое производство, и над ним работает независимая команда людей», — сказал Адам. Что ж, тогда ожидаем что-то похожее на Grand Theft Auto Online и Red Dead Online?