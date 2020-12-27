10 самых ярких побед русскоязычных киберспортсменов в 2020-м

Уходящий год в целом можно признать удачным для отечественного киберспорта. Virtus.pro вернулась в топ команд по Dota 2, сразу несколько российских коллективов по CS:GO показали, что готовы бороться за самые высокие места. Определённые успехи есть в менее популярных дисциплинах вроде PUBG или Rainbow Six.

Конечно, нужно признать, что в основном нашим игрокам приходилось сражаться только с соперниками из Европы. Но если им удастся сохранить форму до возвращения LAN-турниров, они наверняка смогут войти в число лучших в мире. Мы предлагаем вспомнить самые приятные и важные победы российских киберспортсменов в 2020-м.

NAVI на Intel Extreme Masters

В январе «рождённые побеждать» заменили словацкого ветерана GuardiaN на перспективного Илью Perfecto Залуцкого – и не прогадали. Уже спустя две недели четыре российских игрока и невероятный s1mple добрались до финала ICE Challenge в Лондоне, а затем одержали победу в своей группе на BLAST Premier, обыграв Astralis, coL и Vitality.

Но самым ярким событием 2020 года для команды по CS:GO, безусловно, стал успех на мировом чемпионате Intel Extreme Masters Season XIV в Польше. В плей-офф «жёлто-чёрные» не проиграли ни одной карты, разгромив Astralis (16:5, 16:5) и G2 в финале (16:4, 16:13, 16:2). В результате – важнейший титул и $ 250 тыс. призовых. Отметим, что последние матчи из-за коронавируса были сыграны на пустом стадионе без поддержки фанатов.

NAVI в финале! Наши парни разгромили чемпионов мира на пустом стадионе Таких беспомощных Astralis болельщики не видели давно.

Онлайн-сезон для NAVI вышел не столь удачным. Тут и обидное поражение от Astralis в финале ESL Pro League S12, и аналогичный результат на IEM XV Beijing. Но «рождённые побеждать» продолжают оставаться в топе лучших команд мира и сейчас остаются коллективом, который выиграл последний (на данный момент) глобальный LAN-турнир по CS:GO.

Видео опубликовано на YouTube-канале Docent CS:GO.

Победа Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2

В феврале российская команда в обновлённом составе (наконец-то удалось заполучить Zayac из NAVI) победила на региональных отборочных к мейджору в Лос-Анджелесе, где могла повести борьбу за призовые места. Но в США состав по Dota 2 не полетел – за несколько дней до старта турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

Вместо этого ESL провели пять региональных турниров, и основное внимание было приковано к общему дивизиону Европы и СНГ. В группе с OG, Team Nigma и Vikin.gg российская команда не проиграла ни одной серии, а затем продолжила доминацию в плей-офф.

Украшением турнира стала финальная встреча с действующими чемпионами мира OG. Крайне напряжённая серия закончилась победой команды Алексея Solo Березина со счётом 3:2. СНГ-коллектив выиграл первый онлайн-чемпионат после пандемии и заработал $ 60 тыс.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dota 2 Stream.

Победа Virtus.pro на EPIC League по Dota 2

Спустя полгода команды вновь встретятся в финале крупного онлайн-чемпионата. Правда, VP будут представлять уже другие игроки: после серии неудач в клубе решили рискнуть и сделать ставку на молодёжный состав с участием яркого керри Егора epileptickid Григоренко и его друга Виталия Save- Мельника.



Для молодых парней главный чемпионат уходящего года (призовой EPIC League составил рекордные для онлайн-доты $ 500 тыс.) стал дебютным турниром в основном составе. Но тем быстро удалось поймать свою игру: Virtus.pro заняли первое место в группе, а затем выбили в нижнюю сетку грозных Team Secret и новых героев европейской сцены Vikin.gg.

Ну а финал против OG стал украшением всего онлайн-сезона. Напряжённая борьба до последних минут на каждой из пяти карт, яркие моменты – и удачная для Virtus.pro развязка после тотальной доминации в последнем сете.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dota 2 Stream.

Победа NAVI на OGA Dota PIT по Dota 2

К концу года смог раскрыться ещё один СНГ-коллектив. Многие опасались, что после перехода в Natus Vincere микс четырёх украинских игроков и саппорта из Липецка Владимира RodjER Никогосяна прекратит развитие, но бывшие FlyToMoon смогли приятно удивить.

Уже на втором турнире под тэгом NAVI команда смогла добраться до финала: остановить парней на ESL One Germany смогли лишь Team Liquid, которые тогда явно прыгнули выше головы. Впрочем, до конца года состав всё же принёс очередной титул в копилку именитого клуба. Победа на последнем чемпионате 2020 года становится ещё ценнее, если упомянуть, что Dota PIT начинался на одном патче, а закончился на совершенно новом. В версии 7.28 у OG не было никаких шансов.

Видео опубликовано на YouTube-канале TOTSAMIIPAREN Dota 2.

Победа Virtus.pro на Flashpoint 2 по CS:GO

Кажется, что главные проблемы CS:GO-подразделения «мишек» остаются позади. Фанаты киберспорта прекрасно помнят мучительные попытки вернуть в топ «золотой» польский состав, да и покупка финалистов мэйджора в Берлине AVANGAR в первые месяцы казалась провалом.

Но к осени состав российского капитана Джами Jame Али показал, что ещё не растерял весь свой потенциал. Команда без единого поражения смогла опередить NAVI и остальных соперников на региональном RMR-чемпионате в октябре, а затем победила на престижном Flashpoint с призовым фондом в $ 1 млн.

Примечательно, что Virtus.pro прошли полный путь к титулу от открытых отборочных в начале октября до финала против OG через два месяца. Конечно, сравнивать чемпионат по составу участников с ивентами от ESL и BLAST не стоит, но это по меньшей мере трамплин для дальнейшего развития. И приятный бонус в виде титула и пятисот тысяч долларов.

Видео опубликовано на YouTube-канале TOTSAMIIPAREN Docent CS:GO.

11 побед «молодёжки» Gambit

Говоря о CS:GO, нельзя не отметить потенциал ещё одной российской команды. Учитывая то, что в последнее время лишь NAVI могли сражаться с командами мирового класса, успехи (хотя пока лишь локальные) Gambit не могут не радовать.

Молодёжный состав организации отлично выступал на онлайн-чемпионате второго эшелона на протяжении всего 2020 года, показав невероятную стабильность. Летом Gambit Youngsters за две недели выиграли четыре турнира подряд, заработав почти $ 100 тыс. Вскоре после этого российскую пятёрку перевели в основной ростер.

Уже в ранге игроков главной команды 18-летний Сергей Ax1Le Рыхторов и его чуть более старшие (на год-два) партнёры одержали ещё несколько побед. Главным успехом можно считать титул чемпионов DreamHack Open November 2020, где Gambit одержали четыре победы подряд (общий счёт по картам 9-1) и заработали $ 50 тыс. Второй на том турнире стала ещё одна российская команда Team Spirit.

Видео опубликовано на YouTube-канале TOTSAMIIPAREN Docent CS:GO.

Победа Team Empire на Six November 2020 Major

Когда-то лучшая команда мира по Rainbow Six возвращает свои позиции после небольшого кризиса. В конце мая клуб заменил эстонца karzheka на 18-летнего таланта Дмитрия Always Митраховича, который спустя несколько месяцев адаптации вернул команду на вершину европейского R6.

В рамках онлайн-мэйджора российская команда заняла второе место на European League, а затем одержала три победы подряд и выиграла первый титул в этом году. Разработчики уже анонсировали, что февральский чемпионат мира Six Invitational 2021 пройдёт в LAN-формате, но, скорее всего, без зрителей, и Team Empire должны быть на нём одним из фаворитов.

Видео опубликовано на YouTube-канале RainbowSixRussia.

Победы NAVI в PUBG и PUBG Mobile

В 2020 году «королевская битва» от Bluehole потеряла часть аудитории, но сейчас готовится вернуться в топ киберспортивных дисциплин. В эти дни в Дубае и на Мальдивах проходит глобальный чемпионат по мобильной версии игры с призовым фондом $ 2 млн. А в конце февраля в Сеуле возьмёт старт двухмесячный марафон PUBG Global Invitational с участием 32 лучших команд мира.

Поэтому будет не лишним вспомнить, что российские геймеры остаются одними из сильнейших в мире по PUBG. На счету состава Natus Vincere в этом году уверенная победа в европейском дивизионе PUBG Global Series: Berlin. Финал глобального сезона, где «рождённые побеждать» были бы фаворитами, пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В качестве компенсации команда получила $ 20 тыс.

В октябре NAVI подписала состав по мобильной версии игры. Команда с участием четырёх российских игроков и одного украинца сходу показала свой потенциал, победив в групповом этапе региональной EMEA League. Через неделю Алексей Mequ Толов и его партнёры праздновали успех уже в финале турнира.

Сейчас команда по PUBG Mobile принимает участие в глобальном чемпионате мира. По результатам группового этапа NAVI смогла пройти в финал с участием 16 лучших коллективов, который состоится уже в начале 2021 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале PUBG Esports.

Recrent и его команда в Call of Duty: Warzone

Бывший игрок Natus Vincere в PUBG, кажется, нашёл себя в новой дисциплине. Осенью стало известно о планах разработчиков развивать CoD: Warzone в киберспорте, и в СНГ уже есть команда, которая готова стать лидером как минимум региональной сцены.

Один из первых турниров Champions Challenge уверенно выиграла российская команда в составе Дмитрия Recrent Осинцева, Александра Ubica Иванова и игрока под ником Smith. Теперь остаётся лишь ждать, когда авторы «королевской битвы» представят премиум-турниры.

Доминация Happy

StarCraft II всё ещё жив и прекрасно себя чувствует. Как и ветеран сцены Дмитрий Happy Костин, который остаётся одним из лучших игроков в мире. Правда, карантин не позволяет соревноваться с соперниками из других регионов, но 2020-й помог доказать, насколько российский игрок сильнее остальных представителей СНГ и Европы.

Дмитрий победил на всех трёх онлайн-чемпионатах от DreamHack и уверенно занял первое место в региональном рейтинге. Теперь он готовится к февральскому турниру в Европе: организаторы планируют привезти в студию представителей Кореи, Китая и Северной Америки.

Особенно хочется отметить продуктивность Димы. Кажется, что он вообще везде: в 2020 году он выиграл более 90 (!) турниров, начиная от фаст-капов за $ 100 и заканчивая глобальными европейскими чемпионатами. Всего Костин смог заработать более $ 30 тыс., что в условиях пандемии очень неплохо.